SÚHRN: Fínsko zvíťazilo nad Švédskom na Turnaji štyroch krajín

Montreal 16. februára (TASR) - Hokejisti Fínska zvíťazili v sobotňajšom stretnutí na Turnaji štyroch krajín v severskom derby nad Švédskom 4:3 po predĺžení. "Suomi" sa udržali v hre o postup do finále, o ich triumfe rozhodol v Mikael Granlund.



Lepší štart do stretnutia mali Švédi, ktorých poslal do vedenia v deviatej minúte Mika Zibanejad. "Suomi" však otočili vývoj zásluhou Antona Lundella a Mikka Rantanena. "Trom korunkám" sa podarilo opäť dostať do vedenia v prostrednej časti hry. Strelecky sa presadili obrancovia Rasmus Dahlin a Erik Karlsson. V predĺžení rozhodol Granlund, ktorý udržal nádeje Fínov na postup.



Granlund sa v druhej minúte extra času dostal s Aleksandrom Barkovom a Nikom Mikkolom do situácie 3 na 1, v ktorej nešpekuloval a strelou pomedzi betóny Linusa Ullmarka rozhodol o triumfe svojho tímu. "Bolo to dobré rozhodnutie," komentoval víťazný zásah tréner Fínska Antti Pennanen. "Úprimne - nečakal som, že 'Granny' bude sám zakončovať v prečíslení 3 na 1. Som však rád, ako to vypálilo," poznamenal Barkov. "Konečne to vyšlo. Som rád, že to spadlo dnu. Bol to veľmi vyrovnaný zápas. Odviedli sme dobrú prácu," spokojne konštatoval Granlund, ktorý udržal Fínov v hre o finále. Triumf nad odvekým rivalom chutil sladko: "Je vždy skvelé zdolať Švédov. Tieto zápasy sú zakaždým zábavné, vo Fínsku a Švédsku ich sleduje toľko ľudí... Je fantastické vyjsť z týchto duelov ako víťazi. Zároveň aj ďalej žijeme na tomto turnaji. Všetko máme vo svojich rukách," dodal útočník Dallasu. Prehra Fínov v riadnom hracom čase by ich vyradila z hry, teraz si môžu zaistiť postup v prípade víťazstva nad Kanaďanmi v záverečnom dueli v Bostone.



V bránke Švédov nastúpil od začiatku Filip Gustavsson, ale inkasoval dva góly zo štyroch striel a od druhej tretiny ho nahradil Ullmark. Podľa trénera "troch koruniek" Sama Hallama sa Gustavsson necítil po prvej tretine dobre. "Zápas sme začali spôsobom, akým sme chceli a boli sme za to odmenení úvodným gólom. Vyrovnávajúci zásah sme Fínom doslova darovali, keď sme nezvládli celkom jednoduchú situáciu. Myslím si, že vtedy sa to trochu otočilo. Fínom sme vliali nádej a oni sa toho chytili. Škoda, lebo dovtedy sme hrali sebavedomo, rýchlo a vedeli dobre zakombinovať," hodnotil zápas Hallam.



Švédi tak klesli na dno tabuľky, na konte majú dva body rovnako ako Kanaďania a Fíni, ale so súpermi majú horšie vzájomné zápasy. "Nemyslím si, že sme hrali tak dobre, ako sme dúfali. Nedosiahli sme štandard našej hry. Súper potrestal niekoľko našich strát pukov a dostal sa do rýchlych prečíslení. Keď mal šance, využil ich. Nie sme veľmi spokojní s tým, čo sme predviedli," povedal pre nhl.com autor tretieho gólu Švédska Erik Karlsson.







NHL 4 Nations Face-Off /Montreal/:



Švédsko - Fínsko 3:4 pp (2:1, 1:2, 0:0 - 0:1)



Góly: 9. Zibanejad, 26. Dahlin (Eriksson Ek, Raymond), 31. Karlsson (Nylander, Hedman) - 11. Lundell (Luostarinen, Laine), 20. Rantanen (Laine, Aho), 38. Barkov (Kakko, Määttä), 62. Granlund (Mikkola). Rozhodcovia: Rooney (USA), McCauley (Kan.) - Murray, Cherrey (obaja Kan.), vylúčení: 2:2, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 19.724 divákov.



Švédsko: Gustavsson (21. Ullmark) – Hedman, Brodin, Ekholm, Karlsson, Forsling, Dahlin – Nylander, Zibanejad, Rakell - Kempe, Pettersson, Forsberg - Bratt, Eriksson Ek, Raymond – Arvidsson, Lindholm, Nyquist



Fínsko: Lankinen - Mikkola, Lindell, Määttä, Jokiharju, Vaakanainen, Matinpalo – Rantanen, Barkov, Lehkonen - Laine, Aho, Hintz - Granlund, Lundell, Luostarinen - Kakko, Haula, Teräväinen