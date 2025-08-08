< sekcia Šport
SÚHRN PTS: Forsterová má limit do Tokia, Zapletalová prvý čas pod 54 s
Triumfom potešili divákov aj Gajanová na 800 m a Ján Volko na 200 m. Prvú stovku s časom pod 10 sekúnd na území Slovenska vyhral Američan Ronnie Baker.
Autor TASR
Banská Bystrica 8. augusta (TASR) - Slovenská atlétka Viktória Forsterová sa zaradila po bok Emmy Zapletalovej a Gabriely Gajanovej a získala miestenku na septembrové majstrovstvá sveta do Tokia. Na 60. ročníku mítingu TIPOS P-T-S zvíťazila časom 12,63 s a okrem ostrého limitu na vrchol sezóny zabehla aj nový národný rekord v behu na 100 m prek.
Na banskobystrických Štiavničkách sa v piatok zaskvela prvým časom pod 54 sekúnd na 400 m prek. a národným rekordom 53,75 s Zapletalová. Triumfom potešili divákov aj Gajanová na 800 m a Ján Volko na 200 m. Prvú stovku s časom pod 10 sekúnd na území Slovenska vyhral Američan Ronnie Baker.
Forsterovej doterajšie maximum malo hodnotu 12,72 s a pochádzalo spred dvoch rokov, keď získala zlato na univerziáde v Čcheng-tu. Tento rok mala zatiaľ na konte 12,74. „Je to niečo neuveriteľné. Asi mi to dôjde až neskôr, čo všetko sa udialo. Diváci vytvorili neuveriteľnú atmosféru, keď hlásateľ ohlásil moje meno. Mňa to dobilo neskutočnou energiou. To, čo som predviedla, bolo všetko pre divákov. Strašne sa teším, že som im mohla predviesť túto krásu,“ žiarila už po prekážkarskom šprinte Forsterová.
Atletickú obojživelníčku čakal aj šprint na 100 m a v ňom obsadila 2. miesto časom 11,28. „Sezóna graduje tým správnym smerom. Neuveriteľné. Veľmi som si priala, aby som dnes zo seba dostala to najlepšie a strašne som túžila zabehnúť limit do Tokia. Som veľmi šťastná, že som to mohla predviesť pred domácim publikom a mohla tu mať starých rodičov, rodičov a najbližších.“
Už istá účastníčka septembrových MS v Tokiu Zapletalová potvrdila, že je v životnej forme a zlepšila svoje vlastné národné maximum 54,08 s, ktoré predviedla v júli na mítingu Diamantovej ligy v Londýne. V Banskej Bystrici pretavila na triumf hneď svoju prvú účasť. „Som strašne šťastná, že som konečne bežala pod 54 sekúnd. Úžasný výkon, vedela som, že na to mám, len to chcelo ten správny čas. Bola som konečne trpezlivá a dnes to prišlo. O to viac si vážim, že som to mohla bežať doma a hlavne pred slovenskými fanúšikmi, mojimi najbližšími a rodinou. Tréner mi povedal, že to dnes nie sú dôležité preteky a nech si to užijem. Ja si po zraneniach vážim každé preteky a fakt si to užívam,“ uviedla v cieli Zapletalová.
Gajanová po 28 rokoch prekonala rekord mítingu, keď triumfovala v čase 1:58,53 min. Doterajší rekord držala Britka Kelly Holmesová, ktorá v roku 1997 v Bratislave na Pasienkoch zabehla 1:58,65. Úradujúca vicemajsterka Európy ho dokázala pokoriť iba vo svojom druhom štarte v letnej sezóne. „Už pred behom som tu nasávala úžasnú atmosféru a verila som, že ju dokážem využiť vo svoj prospech. Tak sa stalo a som v úžase. Počas rozcvičky som sa stretla s Viki a veľmi ma motivovalo, aké výkony tu dievčatá dnes predviedli. Priala som si, aby sa aj mne dnes večer darilo. Chcela som dnes ísť hlavne na víťazstvo. Čakala som do posledného momentu, aby som to neprepískla a chcela som si to ustrážiť. Som rada, že to dnes vyšlo a teším sa z výkonu,“ uviedla v cieli Gajanová.
Volko na cieľovej páske behu na 200 m predstihol o päť stotín sekundy druhého Čecha Eduarda Kubelíka a zlepšil si tohtoročné maximum na 20,53 s. Tretí dobehol ďalší Čech Ondřej Macík za 20,74. Volko mal na dvojstovke v tejto sezóne na konte najlepší čas 20,77, jeho osobný rekord je 20,24. „Sám neviem, kde sa to dnes vo mne vzalo, hoci som drel ako blázon, aby mi preteky takto vychádzali. Diváci pomohli neskutočným spôsobom. Kde inde ako doma by som mal bežať takýto výkon a dokázať, že na to ešte mám, nepatrím do starého železa a ešte so mnou môžete rátať. Bolo to o vytrvalosti, ľahkosti behu a o závere. Dnes nebol ten správny deň na stovku, akcelerácia tu nebola, ale nevadí. Vynahradil som si to na dvojstovke a niet čo ľutovať,“ vyjadril spokojnosť v cieli Volko.
Baker triumfoval výkonom 9,94 s. Pod desať sekúnd sa dostal aj druhý Jamajčan Rayiem Forde (9,98), Ján Volko finišoval štvrtý časom 10,29. Doteraz najrýchlejší čas na najkratšom šprinte na Slovensku mal hodnotu 10,01. Dosiahli ho reprezentant Kataru Femi Ogunode na „péteeske“ v Šamoríne v roku 2016 a Jamajčan Nesta Carter v Dubnici nad Váhom v roku 2012. Baker na Štiavničkách zaostal iba o dve stotiny sekundy za svojím tohtoročným maximom, jeho osobák je 9,83. „Mám skvelý pocit z týchto pretekov, bol som blízko sezónnemu maximu. Vedel som, že sa odo mňa očakáva čas pod desať, som nadšený, že sa to podarilo. Atmosféra bola úžasná, rád robím šou,“ povedal po pretekoch Baker. Tretie miesto pred Volkom obsadil Juhoafričan Shaun Maswanganyi časom 10,07. Slovenský rekordér zaostal o dve stotiny sekundy za výkonom sezóny.
Patrik Dömötör sa zaskvel na 400 m prek. prvým časom v kariére pod 49 sekúnd. Obsadil druhé miesto výkonom 48,94 a vyrovnal tak 36 rokov starý slovenský rekord Jozefa Kuceja. Zvíťazil Slovinec Matic Ian Guček za 48,25. Dömötör si zlepšil osobné maximum o 29 stotín sekundy. „Od víťazstva som mal ďaleko, ale čas je neskutočný. Nečakal som, že to bude pod 49 sekúnd. Paráda. Myslím si, že prišlo asi najviac divákov na moje preteky počas mojej kariéry. Veľmi mi to pomohlo, diváci ma hnali dopredu. Získal som úžasné body do renkingu. Už by som mal byť na postupovej priečke pre MS v Tokiu a mám limit pre budúcoročné ME v Birminghame. Viac som si nemohol želať,“ tešil sa v cieli Dömötör, ktorý zdolal aj svojho krajana Matej Balucha, ktorý dobehol štvrtý za 49,58.
Slovenská štafeta žien v zložení Viktória Strýčková, Lenka Kovačovicová, Agáta Cellerová, Delia Farajpourová prekonala národný rekord v behu na 4x100 m. V súboji dvoch slovenských a dvoch českých štafiet zvíťazila v čase 43,95 s. Slovenské kvarteto prekonalo doterajšie národné maximum 44,03, ktoré pred týždňom v rovnakom zložení zapísalo na univerziáde v nemeckom Bochume.
Maďarský kladivár Bence Halász po 35 rokoch prekonal rekord mítingu. Strieborný medailista z minuloročnej olympiády v Paríži zvíťazil výkonom 81,49 m. Slovenský reprezentant Marcel Lomnický obsadil 4. priečku výkonom 71,95. Halász má aktuálne životnú formu, uplynulý víkend si zlepšil osobný rekord na 81,94 m. Rekord mítingu Sergeja Litvinova 80,90 prekonal hneď dvakrát, vo štvrtej sérii mu namerali 81,30 a najlepší výkon potom predviedol už ako istý víťaz súťaže v záverečnej sérii. Druhý skončil Jerome Vega z Portorika za 73,05, tretí Donát Varga z Maďarska výkonom 72,80. Lomnický bojuje o účasť v Tokiu, v sezóne má doteraz najlepší výkon 73,86. Svoj najlepší hod na Štiavničkách predviedol hneď na úvod, celkovo sa štyrikrát dostal cez 70 m.
Poľka Anita Wlodarczyková sa stal víťazkou súťaže kladivárok. Trojnásobná olympijská šampiónka a držiteľka svetového rekordu sa na čelo dostala až záverečným pokusom, ktorý meral 70,94 m. Slovenská reprezentantka Veronika Kaňuchová skončila na 4. priečke vo výkone sezóny 67,02. Štyridsaťročná Wlodarczyková ohlásila, že prebiehajúca sezóna je jej posledná a na Slovensko prišla so sezónnym maximom 74,40. Ako jediná prehodila hranicu 70 m a zdolala druhú Britku Annu Purchaseovú (69,60) a tretiu Maďarku Zsanett Némethovú (67,19). Kaňuchová si zlepšila výkon sezóny o sedem centimetrov, jej najlepší hod prišiel v druhej sérii. Získala tak dôležité body do renkingu Svetovej atletiky a potvrdila, že je silnou adeptkou pre účasť na MS v Tokiu.
Míting TIPOS P-T-S v Banskej Bystrici (60. ročník) - výsledky:
Muži
100 m: 1. Ronnie Baker (USA) 9,94 s - rekord mítingu, 2. Ryiem Forde (Jam.) 9,98, 3. Shaun Maswanganyi (JAR) 10,07, 4. Ján VOLKO 10,29,... 8. Richard MACHATA (obaja SR) 10,71
200 m: 1. Ján VOLKO (SR) 20,53, 2. Eduard Kubelík (ČR) 20,58, 3. Ondřej Macík (obaja ČR) 20,74,... 7. Mário HANIC 21,80, 8. Dominik CHOBOT (obaja SR) 21,99
400 m: 1. Eugene Omalla (Hol.) 45,28 s, 2. Emmanuel Bamidele (Nigéria) 45,36, 3. Rok Ferlan (Slovin.) 45,37, 4. Šimon BUJNA 46,95, 5. Tomáš GRAJCARÍK 47,25, 6. Miroslav MARČEK (všetci SR) 47,62
400 m prek.: 1. Matic Ian Guček (Slovin.) 48,25, 2. Patrik DÖMÖTÖR (SR) 48,94 - vyrovnaný slovenský rekord, 3. Joshua Abuaku (Nem.) 49,02, 4. Matej BALUCH (SR) 49,58
trojskok: 1. Jassir Triki (Alž.) 17,14 m, 2. Sami Bachít (S. Arábia) 16,50, 3. Endiorass Kingley (Rak.) 16,39,... 7. Tomáš VESZELKA (SR) 15,49
výška: 1. Naoto Hasegawa (Jap.) 220 cm, 2. Jonathan Kapitolnik (Izr.) 220, 3. Tihomir Ivanov (Bulh.) 220,... 9. Julian JURÁČEK 200, 10. Robert RUFFÍNI (obaja SR) 200
oštep: 1. Jakub Vadlejch (ČR) 82,33 m, 2. Simon Wieland (Švajč.) 79,06, 3. Patrik MICHALEC (SR) 78,57
kladivo: 1. Bence Halász (Maď.) 81,49 - rekord mítingu, 2. Jerome Vega (Portoriko) 73,05, 3. Donát Varga (Maď.) 72,80, 4. Marcel LOMNICKÝ (SR) 71,95
Ženy
100 m: 1. Torrie Lewisová (Austr.) 11,16 s, 2. Viktória FORSTEROVÁ (SR) 11,28, 3. Karolína Maňasová (ČR) 11,31,... 6. Delia FARAJPOUROVÁ 11,50, 8. Agáta CELLEROVÁ (obe SR) 11,84
200 m: 1. Torrie Lewisová (Austr.) 22,69 s, 2. Rafailia Spanudakisová Chatzirigová (Gréc.) 23,07, 3. Vittoria Fontanová (Tal.) 23,11, 4. Viktória STRÝČKOVÁ 23,33, 5. Agáta CELLEROVÁ 23,66, 6. Lenka KOVAČOVICOVÁ 23,68, 7. Delia FARAJPOUROVÁ (všetky SR) 23,72
800 m: 1. Gabriela GAJANOVÁ (SR) 1:58,53 min, 2. Angelika Sarnová (Poľ.) 1:59,19, 3. Camille Lausová (Belg.) 1:59,50
1500 m: 1. Ludovica Cavalliová (Tal.) 4:05,01 min, 2. Purity Chepkiruiová (Keňa) 4:05,17, 3. Axumawit Embayeová (Et.) 4:05,27,... 11. Karin SURANOVÁ (SR) 4:33,80
100 m prek.: 1. Viktória FORSTEROVÁ (SR) 12,63 - slovenský rekord, 2. Luca Kozáková (Maď.) 12,82, 3. Karin Strametzová (Rak.) 12,88,... 7. Tereza ČOREJOVÁ (SR) 13,12
400 m prek.: 1. Emma ZAPLETALOVÁ (SR) 53,75 - slovenský rekord, 2. Anna Grycová (Poľ.) 55,07, 3. Daniela LEDECKÁ 55,53,... 6. Rebecca SLEZÁKOVÁ (obe SR) 57,83
4x100 m: 1. SR „A“ (Viktória STRÝČKOVÁ, Lenka KOVAČOVICOVÁ, Agáta CELLEROVÁ, Delia FARAJPOUROVÁ) 43,95 - slovenský rekord, 2. ČR 45,53, 3. SR „B“ 49,74
diaľka: 1. Irati Mitxelenová (Šp.) 651 cm, 2. Filippa Fotopulosová (Cyp.) 639, 3. Sumire Hatová (Jap.) 634,... 6. Michaela COMOVÁ 591, 8. Dominika ŠVAŇOVÁ 583, 9. Petra ĎURIŠOVÁ (všetky SR) 554
kladivo: 1. Anita Wlodarczyková (Poľ.) 70,94 m, 2. Anna Purchaseová (V. Brit.) 69,60, 3. Zsanett Némethová (Maď.) 67,19, 4. Veronika KAŇUCHOVÁ (SR) 67,02
