SÚHRN: Gauffová a Swiateková postúpili do osemfinále dvojhry
Úlohu favoritky potvrdila aj druhá nasadená Poľka Iga Swiateková, víťazka Wimbledonu zdolala ako nasadená dvojka Rusku Annu Kalinskú 7:6 (2), 6:4.
Autor TASR
New York 31. augusta (TASR) - Americká tenistka Cori Gauffová sa suverénnym spôsobom prebojovala do osemfinále dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. Newyorská šampiónka z roku 2023 zvíťazila v 3. kole v pozícii nasadenej trojky nad Poľkou Magdalenou Frechovou 6:3, 6:1.
Jej osemfinálovou súperkou bude dvojnásobná víťazka US Open Japonka Naomi Osaková, ktorá zdolala Austrálčanku s ruskými koreňmi Dariu Kasatkinovú 6:0, 4:6, 6:3. „Teší ma, že po dvoch náročných zápasoch, v ktorých som vyvinula na seba zbytočný tlak, to bolo tentokrát pre mňa ľahšie. Podala som dobrý výkon," uviedla Gauffová pre akreditované médiá..
Úlohu favoritky potvrdila aj druhá nasadená Poľka Iga Swiateková, víťazka Wimbledonu zdolala ako nasadená dvojka Rusku Annu Kalinskú 7:6 (2), 6:4. V osemfinále ju čaKá trinásta nasadená Kalinskej krajanka Jekaterina Alexandrovová, ktorý deklasovala Nemku Lauru Siegemundovú 6:0, 6:1.
Swiateková prehrávala v prvom sete s Kalinskou 1:5, no dokázala otočiť nepriaznivý vývoj. „Ani sama neviem, ako sa mi to podarilo. Anna hrala skvelo, vychádzali jej riskantné údery. Postupne som obmedzila počet nevynútených chýb, koncentrovala som sa na jednoduché veci a karta sa začala obracať," zdôraznila šampiónka Us Open z roku 2022.
ženy - dvojhra - 3. kolo:
Beatriz Haddadová Maiová (Braz.-18) - Maria Sakkariová (Gr.) 6:1, 6:2,
Iga Swiateková (Poľ.-2) - Anna Kalinská (Rus.-29) 7:6 (2), 6:4,
Jekaterina Alexandrovová (Rus.-13) - Laura Siegemundová (Nem.) 6:0, 6:1,
Amanda Anisimovová (USA-8) - Jaqueline Cristianová (Rum.) 6:4, 4:6, 6:2,
Naomi Osaková (Jap.-23) - Daria Kasatkinová (Austr.-15) 6:0, 4:6, 6:3,
Karolína Muchová (ČR-11) - Linda Nosková (ČR-21) 6:7 (5), 6:4, 6:2,
Marta Kosťuková (Ukr.-27) - Diane Parryová (Fr.) 3:6, 6:4, 6:2,
Cori Gauffová (USA-3) - Magdalena Frechová (Poľ.-28) 6:3, 6:1
