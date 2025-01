SÚHRN: Goggiová vyhrala zjazd v Cortine, Brignoneová je novou líderkou

Výsledky zjazdu SP žien v Cortine d´Ampezzo:



1. Sofia Goggiová (Tal.) 1:33,95 min.,

2. Kajsa Vickhoff Lieová (Nór.) +0,42,

3. Federica Brignoneová (Tal.) +0,55,

4. Lara Gutová-Behramiová (Švajč.) +0,72,

5. Corinne Suterová (Švajč.) +0,75,

6. Cornelia Hütterová (Rak.) +0,79,

7. Jacqueline Wilesová (USA) +0,99,

8. Ester Ledecká (ČR) +1,01,

9. Ilka Štuhecová (Slovin.) +1,05,

10. Mirjam Puchnerová (Rak.) +1,15



Celkové poradie SP (po 16 súťažiach):



1. Brignoneová 539 b.,

2. Camille Rastová (Švajč.) 533,

3. Sara Hectorová (Švéd.) 507,

4. Zrinka Ljutičová (Chor.) 456,

5. Gutová-Behramiová 424,

6. Wendy Holdenerová (Švajč.) 396



zjazd (3):



1. Brignoneová 189 b.,

2. Goggiová 180,

3. Hütterová 176,

4. Ledecká 132,

5. Gutová-Behramiová 130,

6. Lieová 120



Coritna d´Ampezzo 18. januára (TASR) - Talianska lyžiarka Sofia Goggiová vyhrala sobotňajší zjazd Svetového pohára v Cortine d´Ampezzo. Na domácej zjazdovke delle Tofane triumfovala s náskokom 42 stotín pred Nórkou Kajsou Vickhoff Lieovou. Tretia skončila so stratou 55 stotín ďalšia Talianka Federica Brignoneová, ktorá sa dostala na čelo celkového poradia prestížneho seriálu.Goggiová slávila v Dolomitoch celkovo 26. víťazstvo v SP, 19. v kráľovskej alpskej disciplíne. Lieová sa vydala na trať ako prvá a jej čas dlho svietil na vedúcej pozícii. Neprekonala ho ani Brignoneová, ktorá chcela nadviazať na minulotýždňový triumf z rakúskeho St. Antonu. Na poslednom medzičase sa síce dostala pred Nórku, no v závere stratila. Goggiová v prvých dvoch sektoroch zaostala, po treťom medzičase sa však už prepracovala na čelo a vďaka dravej jazde si prvé miesto udržala až do cieľa.uviedla Goggiová pre akreditované médiá. Spokojná bola aj tretia Brignoneová. "pochvaľovala si nová líderka celkovej klasifikácie SP i priebežného hodnotenia zjazdu.Američanka Lindsey Vonnová, ktorá spadla počas štvrtkového tréningu, obsadila 20. miesto s mankom 1,68 na Goggiovú. Do kolotoča SP sa vrátila v decembri, pred vianočnými sviatkami bola v super-G vo švajčiarskom St. Moritzi na 14. priečke. Počas uplynulého víkendu jej tesne ušlo v tejto disciplíne pódiové umiestnenie, v St. Antone ju klasifikovali na štvrtej pozícii.