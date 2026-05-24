SÚHRN: Hokejisti Nórska zdolali vo Švajčiarsku výber Švédska
Autor TASR
Fribourg 23. mája (TASR) - Hokejisti Nórska zdolali v sobotňajšom zápase základnej B-skupiny na MS vo Švajčiarsku výber Švédska 3:2. S desiatimi bodmi sa vyšvihli na 4. miesto v tabuľke a živia šancu na účasť vo štvrťfinále.
Švédi majú na konte 9 bodov a pred sebou už iba zápas proti Slovensku. Ak chcú Tre kronor preniknúť do vyraďovačky, musia zvíťaziť a čakať, ako dopadnú zostávajúce zápasy. Nórov ešte čakajú Česi a Dáni.
Nóri nastúpia proti Česku, ktoré má už istý postup do štvrťfinále, po dni voľna v pondelok 25. mája od 16.20 h. Švédov čaká dvojdňová prestávka a svoje účinkovanie v základnej skupine uzavrú so Slovákmi v utorok 26. mája v rovnakom čase.
MS v hokeji - B-skupina /Fribourg/:
Nórsko - Švédsko 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
Góly: 10. Steen (Bakke Olsen, Vesterheim), 34. Steen (Ostrem Salsten), 50. Salsten (Ronnild) – 23. Stenberg (Jack Berglund, Björck), 44. Raymond. Rozhodcovia: Kaukokari (Fín.), Ondráček (ČR) – Gibbs (Kan.), Laguzov (Nem.), vylúčení: 8:5 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 2:0, 5417 divákov.
Nórsko: Haukeland – Ksastul, Krogdahl, Solberg, Johannesen, Östby, Hurrod, Saxrud-Danielsen – Pettersen, Koblar, Martinsen – Vesterheim, Bakke Olsen, T. Olsen – Eriksen, Salsten, Ronnild – Steen, Ostrem Salsten, Jacob Berglund – Elvsveen.
Švédsko: Söderblom – Larsson, Ekholm, Johansson, Ekman-Larsson, Hägg, Persson, Brännström – Stenberg, Björck, Raymond – Heineman, de La Rose, Karlsson – Asplund, Sundqvist, Holmström – Grundström, Jack Berglund, Silfverberg – Petersson
Nórom vyšla prvá tretina, počas nej boli veľmi aktívni. V jej polovici využil prvú presilovú hru, keď po elegantnej prihrávke Eskilda Bakke Olsena skóroval Noah Steen. Šance Švédov pochytal Henrik Haukeland. V druhej dvadsaťminútovke strelili oba tímy jeden gól. Švédom sa najskôr podarilo vyrovnať v 23. minúte, kedy využil početnú prevahu Ivar Stenberg. Nóri si však vzali vedenie späť vo vlastnom oslabení, opäť sa presadil Steen. V tretej tretine potom vyrovnal Lucas Raymond a Švédi mali veľkú prevahu, ale nedokázali súpera zlomiť. Naopak, Eirik Salsten zariadil v oslabení prekvapivé víťazstvo Nórov.
hlasy po zápase /IIHF/:
Max Krogdahl, obranca Nórska: „Aj my sme začali dávať góly, ale dnes bolo rozhodujúce, že sme zvládli oslabenia. Trochu sme sa im dostali pod kožu a fungovali sme ako tím.“
Eirik Salsten, útočník a strelec víťazného gólu Nórska: „Videl som šancu a zrazu som mal čerstvé nohy. Všetko je to inštinkt. Špeciálne tímy sú dôležité a dnes boli tie naše úspešné.“
Emil Heineman, útočník Švédska: „Hrali dobre, ale myslím si, že sme kontrolovali hru. Jednoducho sme nedokázali nájsť spôsob, ako streliť góly. Hrali tvrdo, boli hladní a získali veľa pukov a v podstate nás v prvej tretine prevýšili.“
tabuľka B-skupiny:
1. Kanada 5 4 1 0 0 25:10 14*
2. Česko 5 4 0 1 0 16:10 13*
3. SLOVENSKO 5 3 1 0 1 18:10 11
4. Nórsko 5 3 0 1 1 17:10 10
-------------------------------
5. Švédsko 6 3 0 0 3 23:14 9
6. Dánsko 5 1 0 0 4 9:20 3
7. Slovinsko 6 0 1 1 4 8:24 3
-------------------------------
8. Taliansko 5 0 0 0 5 2:20 0
* istý postup do štvrťfinále
