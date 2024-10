SÚHRN: Hokejisti Prešova vyhrali nad Topoľčanmi

Tipos SHL - 6. kolo:



HK Gladiators Trnava - HK STEEL TEAM Trebišov 3:2 (0:1, 0:0, 3:1)



Góly: 49. Ejem (R. Petráš), 52. Antonov (R. Kukumberg ml.), 58. Antonov – 7. S. Nagy (Chismatullin, Romanov), 42. Romanov (S. Nagy, Chismatullin). Rozhodovali: Moller, Vido – Fekete, Drblík, vylúčení: 2:2, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 225 divákov



Trnava: Hollý – Ejem, Bystroň, Kadyrov, D. Janík, Marko, Lopejský, Sabo, Piskarev – Kukumberg, Antonov, Ožvald – F. Molnár, Trubač, Kočka – Žac, R. Petráš, Jobek – Kurty, M. Kohút, Michajlov



Trebišov: Jurčák – Valečko, Droppa, Štec, J. Marcinko, Soveľ, Nahalka – Hajnik, Fedor, Babeliak – I. Novák, Vartovník, Kylnar – Chismatullin, Romanov, S. Nagy – Komloš, Barna, Kraut











HK Detva - HK Žiar nad Hronom 3:6 (2:3, 0:1, 1:2)



Góly: 5. Klíma (Myšiak), 20. Kaštánek (Jamrich, Chlepčok), 41. Myšiak (Klíma, Kalousek) – 4. Rais (Jakúbek, Fekiač), 7. Fekiač (Jakúbek), 10. Rais (Ďaloga, Jakúbek), 37. Ďaloga (Fekiač, Trenčan), 43. Magdolen (Ďaloga, Jakúbek), 50. Fekiač (Ďaloga, Magdolen). Rozhodovali: Tornay, Čahoj – Staššák, Moravčík, vylúčení: 8:7, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:1, 280 divákov



Detva: Pončák – Petran, Myšiak, Kaštánek, Dosek, Bais, Danko, Matúška – Paulíny, T. Klíma, Kalousek – Chlepčok, Jamrich, Melicher – Čunderlík, M. Hudec, A. Barcík – Malček, Kalamár



Žiar nad Hronom: Trenčan – Rais, Kobolka, Pač, Kuboš, Čulík, Frídel, Jombík, Hybský – M. Ďaloga, V. Fekiač, Jakúbek – Suľovský, Šramaty, L. Lunter – Magdolen, O. Stümpel, Gabor – Rajčan, Brumerčík, Rausa







Richard Šechný, tréner HK Detva: "Je to škoda. Prvá tretina nebola z našej strany ideálna. Na začiatku sme dostali gól, ale napiek tomu sa nám podarilo vyrovnať, no potom sme zbytočne inkasovali po hrubej individuálnej chybe. Pri treťom góle sme taktiež mali puk na vlastnej hokejke a namiesto toho, aby sme hrali jednoducho, sme urobili chybu a dostali gól na 2:3. Druhá tretina bola podľa môjho názoru najlepšia z našej strany. Mali sme šance, škoda, že sme nevyužili presilovú hru 5 na 3. Budeme ich musieť trénovať. V tretej časti nám dali gól v početnej výhode a odskočili nám. Žiar má kvalitné mužstvo, takže už bolo ťažko niečo s výsledkom robiť."



Jerguš Bača, tréner HK Žiar nad Hronom: "Gratulujeme chlapcom. Myslím si, že sme dnes dominovali vo všetkých herných činnostiach a každému odporúčam, aby si tento zápas pozrel od prvej do poslednej minúty - čomu všetkému sme dnes museli čeliť."







HC 19 Humenné - HK Skalica 4:3 pp (0:0, 1:0, 2:3 - 1:0)



Góly: 31. Vrábeľ (Safaralejev, Vaško), 42. Safaralejev (Vrábeľ, Vaško), 59. Ťavoda (Borov), 64. Vaško (Toma) – 41. Jurák (Obdržálek), 46. Novák (Urban), 48. Novák (Stupka). Rozhodovali: Kalina, Smrek – Beniač, Riš, vylúčení: 1:3, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0



Humenné: Durný – Jerofejevs, A. Bartoš, Ťavoda, J. Pišoja, Zekucia, J. Hudec, Šimon, Jacko – Safaralejev, Vrábeľ, Vaško – Surový, Železkov, Przygodski – Borov, Toma, Stanček – Ragan, Thomka, Sokoli



Skalica: Vojvoda – Kubát, Bíly, Urban, M. Novák, Škápik, Polák, O. Janík, Horváth – Stupka, Buc, Jurák – Legalin, Šachvorostov, Kotvan – Obdržálek, Špičko, Búlik – Kuba, Hujsa, Podolinský







Tibor Tartaľ, tréner HC 19 Humenné: "V zápase sme mali dobrú rýchlosť, konečne sme sa ako prví ujali vedenia, čo dodalo tímu energiu. Potrebujeme sa naučiť lepšie zvládnuť záver duelu, viac si veriť, viac byť na puku. Teší ma charakter tímu, vytrvalo sme chceli ísť do predĺženia. Som rád, že lídri mužstva prebrali zodpovednosť a získali sme dva body."



Leo Gudas,h tréner HK Skalica: "Predviedli sme veľmi dobrý výkon, kvalitne sme bránili naše obranné pásmo, čím sme nedovolili domácim dostávať sa do šancí. Aj keď sa ujali vedenia, o všetkom rozhodla tretia tretina. Mrzí ma, že sme nedotiahli zápas do víťazného konca, vyrovnanie prišlo pri hre bez brankára. V predĺžení je to vabank, domáci využili situáciu, dobre zakončili, majú dva body, my iba jeden."







HC Prešov - HC Topoľčany 6:4 (2:1, 2:1, 2:2)



Góly: 9. Peresunko (Pavúk, Paločko), 9. Maliňák (Glazkov), 23. Haščák (Krajňák), 26. Hamráček (Suja, Chalupa), 47. Suja (Hrabčák, Pavúk), 59. Chalupa – 12. Plochotnik (Gergel), 23. Bajzík (Vybiral, Mikula), 50. Vybiral (Mikula, Pupák), 60. Plochotnik (Dachnovskyj, Gergel). Rozhodovali: Korba, Valach – Uličný, Kovalčík, vylúčení: 0:4 na 2 min, navyše: Bajzík (Topoľčany) 5+DKZ za napadnutie hlavy alebo krku, presilovky a oslabenia: 0:0, 797 divákov



Prešov: Baroš – Glazkov, Novický, M. Novota, Pavúk, Nátny, M. Mešár, Onderík, Greš – M. Haščák, Krajňák, Horvát – Chalupa, Suja, Hamráček – Hrabčák, Matej Paločko, Peresunko – Maliňák, Frič, A. Novota



Topoľčany: Noskovič – Benko, Pupák, Dachnovsky, Bystričan, Hauser, Sedlák – Bajzík, Mikula, Vybiral – Gergel, Plochotnik, Matej – Gajdica, Moringa, Filipeje – Mrižo











Ľubomír Hurtaj, tréner HC Prešov: "Vytrápené body pre nás. Uškodilo nám dvojgólové vedenie. Mysleli sme si, že príde tretí, štvrtý gól, ale neprišli. Mali sme húževnatého súpera a dostali sme sa do nejakej krízy a nevedeli sme sa z nej vôbec vyhrabať. Nedarilo sa nám, nešli nám presilovky, no nakoniec sme vyhrali. Potrebujeme si oddýchnuť, lebo nás čaká ťažký budúci týždeň a s týmto výkonom a touto hrou neobstojíme."



Vladimír Matejov, tréner HC Topoľčany: "Hrozilo nám, že ani nevycestujeme, keďže trinásť hráčov máme mimo hry pre zranenia alebo choroby. Musím chlapcov pochváliť za výkon, dokonca aj mladých, ktorí nedostali ani jeden gól. Samozrejme, fyzické rozdiely mladých hráčov sa prejavili, ale musím ich pochváliť za bojovnosť. Myslím si, že sme boli vyrovnaným súperom a veľmi dobre sme ubránili oslabenia. Aj po góle na 5:2 sme mali dosť šancí. Ak sa nemýlim, dokonca sme v tretej tretine súpera prestrieľali. Nie som spokojný s tým, že nemáme bod, ale som spokojný, že chlapci to nevzdali, hrali veľmi dobre a obetavo. Ďakujem im za dnešný výkon."











HK ‘95 Považská Bystrica - TSS GROUP Dubnica 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)



Góly: 16. Nahálka (Jakubec, Cíger), 24. Lušňák (Cíger, Meszároš), 28. Timur (Zemko), 57. Urbánek – 40. Kluka (Trška, Tybor). Rozhodovali: Adamec, Krist – Nosek, Rehák, vylúčení: 6:6, presilovky: 1:0, oslabenia: 1:0, 754 divákov



Považská Bystrica: Maťovčík – Omelka, Nahálka, L. Ďurkech, Zaťko, Scheuer, Putala, K. Meszároš, Špánik – Cíger, Krajč, Lušňák – Roman Tománek, M. Halama, Rehák – L. Urbánek, J. Zlocha, Jakubec – P. Ligas, Král, Zemko



Dubnica: Lietava – Trška, E. Švec, Babrusev, Hruška, Bečár Věntus, Hrenák – Kluka, J. Švec, Tybor – Lopušan, J. Haščák, Hovorka – Šišovský, Vaňo, M. Pobežal – Haščič, Maruna, Synák







Jakub Ručkay, tréner HK'95 Považská Bystrica: "Mužstvo podalo diametrálne odlišný výkon ako minule, za čo hráčom veľmi pekne ďakujem. Škoda tej stredy, kedy sme hlavami boli úplne inde, no v závere týždňa sme dokázali, že keď sa držíme svojich systémových vecí, trošku to skrátime a dávame do toho viac aktivity a tlaku smerom do bránky, tak vieme poraziť aj súpera z čela tabuľky. Pevne verím, že chlapci si to uvedomia a budeme od zápasu k zápasu disciplinovanejší a bude sa nám dariť aj naďalej."



Peter Kopecký, asistent trénera Dubnice: "Bol to ťažký zápas. Prvý smolný gól sme dostali sekundu do konca oslabenia, kde to hráč Považskej Bystrice pekne trafil. Následne sme sa snažili trochu pozviechať, no spravili sme dve dosť veľké individuálne hrúbky a vedenie bolo už 3:0. Zápas sme sa ešte snažili aspoň zdramatizovať, chalani dreli, to im nemôžem odoprieť, ale musíme byť viac efektívni v zakončení."

17. kolo:



HK TAM Levice - HC TEBS Bratislava 2:3 pp a sn (1:1, 1:0, 0:1 - 0:0, 0:1)



Góly: 10. Svitana (Bartakovics, Tábi), 38. Šutý (Hazala, Pohl) – 8. Vidovič (Zahradník, Géci), 50. Fungáč (Innanmaa, Uram), rozhodujúci nájazd Uram. Rozhodovali: Staňo, Bachúrik – Haringa, Šramaty, vylúčení: 3:4, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 311 divákov



Levice: Šebo – Maarnela, Lisý, Štefanka, Hlinka, Lavička, Korím, L. Pánik – Tábi, R. Svitana, Bartakovics – Králik, Kupka, A. Nemec – Rácz, Hazala, Berčík – Pohl, Šutý, Gellen



Bratislava: Andrisík – Vidovič, Fabuš, Škultéty, Ličko, Volkov, Innanmaa, Kremnický, Szabó – Zahradník, Géci, Kováč – Uram, Fungáč, Bodnár – Včelka, Sulík, Biliajev – Prexler, Šechný, Hanula







Martin Baran, tréner HK TAM Levice: "Prehra nás mrzí. Myslím si, že súper hral dobre v obrane, trošku to prehusťoval, tak sa nám ťažšie presadzovalo. Nemali sme taký dobrý pohyb. Je to smutné, že akurát doma, ale muselo to niekedy prísť. Verím, že sa znovu naštartujeme a od budúceho týždňa budeme hrať náš dobrý hokej."



Rudolf Jendek, tréner HC TEBS Bratislava: "Dnes to bol veľmi dobrý zápas z oboch strán. V úvode nás super ohrozoval rýchlymi protiútokmi, o ktorých sme vedeli, len sme na ne trošku ťažšie reagovali. Myslím, že od druhej tretiny sme to dokázali eliminovať a v tretej časti to bolo z našej strany lepšie a dokázali sme súpera zatlačiť. Chcel by som pochváliť cely tím aj brankára Andrisíka. Po tom nabitom programe sme to dokázali takto odbojovať a vyhrať."

Bratislava 5. októbra (TASR) - Hokejisti HC Prešov zvíťazili v 6. kole druhej najvyššej slovenskej súťaže nad HC Topoľčany 6:4 a na čele tabuľky majú štvorbodový náskok pred dvojicou Žiar nad Hronom - Levice. Žiar nad Hronom uspel v piatok na ľade Detvy 6:3, Levice v rámci 17. kola podľahli HC TEBS Bratislava 2:3 po samostatných nájazdoch.