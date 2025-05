SÚHRN: Hokejisti Švajčiarska zvíťazili nad Nórskom

B-skupina MS:



Švajčiarsko - Nórsko 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)



Góly: 9. Andrighetto (Kukan, Malgin), 15. Hofmann (Moy, Knak), 29. Moy (Meier, Fora). Rozhodcovia: Vikman (Fín.), Ch. Holm - Nyqvist (obaja Švéd.), Hynek (ČR), vylúčení: 4:5 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 3837 divákov.



Švajčiarsko: Charlin - Kukan, Siegenthaler, Glauser, Moser, Fora, Berni, Egli - Riat, Malgin, Andrighetto - Meier, Schmid, Fiala - Moy, Jager, Knak - Bertschy, Baechler, Ambühl



Nórsko: Arntzen - Engebraten, Lilleberg, Krogdahl, Solberg, Hansen, Myhre, Danielsen - Ronnild, Salsten, Elvsveen - Brandsegg-Nygard, Vikingstad, Martinsen - Olsen, Vesterheim, Steen - Edvardsen, Salsten, Berglund





tabuľka:



1. Švajčiarsko 5 4 0 1 0 20:8 13*



2. Česko 4 3 1 0 0 20:8 11



3. Nemecko 4 3 0 0 1 16:9 9



4. USA 4 2 1 0 1 17:8 8



---------------------------------



5. Dánsko 5 2 0 0 3 17:20 6



6. Maďarsko 5 1 0 0 4 8:28 3



7. Kazachstan 4 1 0 0 3 6:14 3



---------------------------------



8. Nórsko 5 0 0 1 4 9:18 1



Herning 16. mája (TASR) - Hokejisti Švajčiarska zvíťazili nad Nórskom 3:0 v piatkovom zápase B-skupiny na MS v dánskom Herningu. S 13 bodmi figurujú na čele tabuľky a zároveň si už zabezpečili postup do štvrťfinále. Nóri prehrali aj vo svojom piatom stretnutí na turnaji a v skupine im patrí posledné 8. miesto.Švajčiari nastúpia na ďalší zápas v nedeľu o 20.20 h proti Maďarsku, Nóri budú hrať v sobotu o 20.20 proti domácemu Dánsku.Švajčiari nastúpili s cieľom potvrdiť doterajšie výsledky aj proti jednému z outsiderov skupiny. Do vedenia ich poslal v 9. minúte Andrighetto, keď využil presilovku a svojím 6. gólom na MS sa vyrovnal najlepšiemu strelcovi turnaja Fínovi Eelimu Tolvanenovi. Prevahu Švajčiarov potvrdil v 15. minúte Hofmann, ktorý zvýšil na 2:0. V druhej časti sa hra vyrovnala, do šancí sa častejšie dostávali aj Nóri, ale v 29. minúte ich schladil Moy, ktorý upravil na 3:0. V druhej polovici zápasu už diváci gól nevideli. Nič na tom nezmenilo ani viacero presiloviek na oboch stranách či herná prevaha Švajčiarov v tretej tretine. Švajčiarsky brankár Stephane Charlin napokon vychytal svoje prvé čisté konto na MS.Sven Andrighetto, útočník Švajčiarska: „Max Krogdahl, obranca Nórska: „*istý postup do štvrťfinále