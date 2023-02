SÚHRN KOLA: Slovan v šlágri zdolal Zvolen, poslední sú už Liptáci

TEL - 41. kolo:



HKM Zvolen - HC Slovan Bratislava 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)



Góly: 20. Pecararo (Takáč, MacKenzie), 50. Harris (Takáč, Kytnár). Rozhodovali: Štefík, Korba - D. Konc ml., Valo, vylúčení: 7:9, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, 3755 divákov.



Zvolen: Trenčan - Messner, Hain, Mudrák, Hanna, Kubka, Sládok, Barcík – Jedlička, Viedenský, R. Bondra - Sideroff, Huntebrinker, Hecl - Turnbull, Marcinek, Zuzin - Kolenič, Šiška, Csányi



Slovan: Hlavaj - MacKenzie, Golian, Kallen, Maier, Gachulinec, Sersen, Beňo - Pecararo, Harris, Takáč - Fominych, Duke, Ščerbak - Kukumberg, Kytnár, Zigo - Török, Lipiansky, Minárik







MHk 32 Liptovský Mikuláš - HC ‘05 Banská Bystrica 1:4 (1:2, 0:1, 0:1)



Góly: 3. Walega (Djakov, Novajovský) - 4. Kontos (Cormier, Holenda), 5. Troock (Kontos), 32. Šoltés (Tamáši, Troock), 57. J. Sukeľ (Gabor). Rozhodovali: Baluška, Crman - Janiga, Jedlička, vylúčení: 2:5 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 2200 divákov.



Liptovský Mikuláš: Valent – Mezovský, Ventelä, Bokroš, Djakov, Novajovský, M. Hudec, Kapičák, Braun – Kriška, Walega, Handlovský – Karsums, Saari, Kuru – Vankúš, Vähätalo, Uhrík – Pavúk, Šmida, Štrauch



Banská Bystrica: Belányi – Luža, Bačik, Kojo, Ryczek, Holenda, Cormier, Frídel – Watling, Kontos, Troock – Gašpar, Bíreš, J. Sukeľ – Šoltés, Tamáši, Jendek – Gabor, Urbánek, Kabáč







HK Poprad - HK GROTTO Spišská Nová Ves 5:3 (1:1, 2:0, 2:2)



Góly: 7. Špirko (Svitana), 28. Kolouch (Vainio, Kotvan), 29. Petráš (Peresunko, Meliško), 51. Svitana, 60. Záborský - 2. Ališauskas (Majdan, Laporte), 49. Verbeek, 50. Bortňák (Verbeek, Valach). Rozhodovali: Kalina, Výleta – Junek, Knižka, vylúčení: 2:5 na 2 min, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:2, 3641 divákov.



Poprad: Peters - Kotvan, Vainio, Meliško, Drgoň, Brincko, Betker, Jasečko - Záborský, Kolouch, Razgals - Bubela, Špirko, Svitana - Kukuča, Petráš, Peresunko - Kundrik, Mlynarovič, Paločko - Sokoli



Spišská Nová Ves: Melicherčík - Beaudry, Romaňák, Ališauskas, Žiak, Valach, Groch, Ulander - Rapáč, Nellis, Vandas - Laporte, Kerbashian, Majdan - Verbeek, Myklucha, Giľák - Belluš, Bortňák, Džugan







HC MV TRANSPORT Prešov - HK Nitra 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)



Góly: 56. Avcin (Gerlach), 58. Avcin (Gerlach, Nauš) - 34. Tvrdoň (Gill, Lacka). Rozhodovali: Žák, Orolin - Hercog, Bogdaň, vylúčení: 5:7 na 2 min., presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 2486 divákov.



Prešov: Rabčan – F. Fekiač, Giles, Nátny, Chlystov, Turan, D. Jendroľ, Rajnoha – Gerlach, Girduckis, Nauš – Krajč, Salituro, Avcin – Ščurko, Klíma, Žilka – Tkáč, Šimun, Nespala



Nitra: Kašík – Green, Mezei, Bodák, Gajdoš, Vitaloš, Stacha, Leščenko – Krivošík, Baláž, Bajtek – Lacka, Gill, Sýkora – Elmer, Buncis, Tvrdoň – Čederle, Solenský, Knies







HC Košice - HC MIKRON Nové Zámky 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)



Góly: 8. Fejes (Olsson, Hovorka), 10. Jääskeläinen (Slovák, Rogoň), 21. Fejes (Olsson, Breton), 39. Fejes (Pollock). Rozhodovali: Krajčík, Snášel - Tvrdoň, Gegáň, vylúčení: 4:4 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 3050 divákov.



Košice: Janus - Breton, Olsson, Šedivý, Southorn, Ferenc, Deyl, A. Bartoš - Jääskeläinen, Slovák Rogoň - Bartánus, Pollock, Fejes - Lamper, Linet, Paršin - Jokeľ, Hovorka, Havrila



Nové Zámky: Kantor - Chovan, Lee, Hatala, Roman, Ligas, Mamčics, Kozák, Laurenčík - Klempa, Johnson, Loggins - T. Mikúš, Jackson, Farley - Múčka, Ondrušek, Lapšanský - Hajnik, J. Mikúš



tabuľka po 41. kole:



1. Slovan Bratislava 47 26 3 6 12 153:105 90



2. Košice 46 24 5 2 15 144:110 84



3. Zvolen 47 23 4 7 13 156:131 84



4. Banská Bystrica 47 20 7 2 18 139:146 76



5. Spišská Nová Ves 47 19 3 10 15 137:136 73



6. Poprad 47 16 9 3 19 143:140 69



7. Michalovce 46 16 7 7 16 114:117 69



8. Nové Zámky 47 18 6 2 21 131:126 68



9. Trenčín 46 18 3 5 20 120:138 65



10. Nitra 47 16 3 4 24 119:150 58



11. Prešov 46 10 8 6 22 123:151 52



12. Liptovský Mikuláš 47 13 3 7 24 118:147 52

Bratislava 24. februára (TASR) - Hráči HC Slovan Bratislava zvíťazili v šlágri 41. kola Tipos extraligy na ľade HKM Zvolen 2:0 a po súboji druhého tímu s prvým zvýšili svoj náskok na čele tabuľky na šesť bodov. Pre Zvolen to bola štvrtá prehra po sebe a spadol na priebežné tretie miesto tabuľky. Tri kolá pred koncom základnej časti nastala zmena na poslednom 12. mieste, na ktoré spadli hráči Liptovského Mikuláša za Prešov.Zvolenčania prvýkrát pod vedením trénerskej dvojice Peter Oremus, Andrej Kmeč prehrali štyri zápasy po sebe. Brankár "belasých" Samuel Hlavaj zmaril 31 striel Zvolenčanov, dosiahol prvé čisté konto v sezóne a tretie v extraligovej kariére. Góly "belasých" strelili Liam Pecararo, ktorý skóroval v presilovke sekundu pred koncom prvej tretiny, a Brant Harris. Zvolenčania hrali od 16. minúty bez kapitána Mareka Viedenského, ktorý inkasoval zásah korčuľou do tváre. Zvolenčania neskórovali v druhom zápase po sebe.Hráči Liptovského Mikuláša si štvrtou prehrou po sebe skomplikovali svoju snahu o udržanie si 11. priečky. Na domácom ľade podľahli Banskej Bystrici 1:4. Liptákom nepomohla k bodom ani podpora 2200 divákov, ktorí mali bezplatný vstup. V zostávajúcich troch zápasoch základnej časti nastúpia v Michalovciach, doma so Slovanom Bratislava a v Nitre. "Barani" víťazstvom potvrdili svoju výbornú bilanciu na klziskách súperov. V 24 zápasoch dosiahli 16 víťazstiev a získali v nich celkovo 46 bodov - najviac zo všetkých tímov.Liptákov zosunula na posledné miesto nielen domáca prehra, ale aj víťazstvo Prešova nad Nitrou. Zverenci Juraja Faitha dosiahli mimoriadne cenné tri body po tom, čo v závere zápasu otočili skóre, keď sa dvakrát v presilovke presadil Alexander Avcin. Na oboch góloch Prešova sa asistenciami podieľal Max Gerlach, ktorý je už nielen najlepší strelec súťaže (31 gólov), ale dostal sa aj na prvé miesto v produktivite (54 bodov) pred Branta Harrisa. Prešovčania po prekvapujúcom triumfe na ľade vedúceho Slovana Bratislava (4:1) urobili ďalší dôležitý krok k záchrane v najvyššej súťaži. Na rozdiel od Liptákov majú jeden zápas k dobru. Nitra ostala po prehre na 10. priečke.V spišskom derby zvíťazili hráči Popradu nad Spišskou Novou Vsou 5:3 a dostali na 6. miesto, keď o skóre predbehli Michalovce, ktoré však majú zápas k dobru. Spišiaci prehrali sedem z uplynulých deviatich zápasov a priebežne sú piati. Svoj prvý gól v drese Popradu strelil útočník Rastislav Špirko, obranca Adam Drgoň odohral 800, zápas v slovenskej extralige.Hokejisti HC Košice si zopakovali skóre 4:0 z utorňajšieho zápasu s Liptovským Mikulášom. Tentoraz presvedčivým výsledkom zdolali Nové Zámky. Zatiaľ čo v utorok vychytal čisté konto Dominik Riečický, tentoraz sa z druhého "shutoutu" v sezóne tešil Jaroslav Janus. Prvým extraligovým hetrikom sa na výsledku podieľal útočník "oceliarov" Hunter Fejes, ktorý skóroval vo všetkých troch zápasoch od svojho príchodu do Košíc. Po nich má sedem kanadských bodov za päť gólov a dve asistencie. "Oceliari" zvíťazili v treťom zápase po sebe a dostali sa na priebežnú 2. priečku tabuľky o skóre pred HKM Zvolen. Tri kolá pred koncom základnej časti majú na lídra Slovan Bratislava šesťbodovú stratu. Novozámčania spadli zo siedmeho na ôsme miesto.Zápas HK Dukla Trenčín - HK Dukla Ingema Michalovce sa uskutoční v utorok 28. februára. Dôvodom je vírusové ochorenie v michalovskom tíme, pre ktoré vedenie klubu požiadalo Ligovú radu o preloženie zápasu. Klub informoval o 16 hráčoch a 2 tréneroch s príznakmi vírusového ochorenia.