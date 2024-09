SÚHRN KOLA: Spišiaci sú na čele, Trenčín a Liptáci prehĺbili krízu

Tipos extraliga, 4. kolo:



HK Spišská Nová Ves – HK Poprad 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)



Góly: 9. Andrusiak (Rapáč, Majdan), 28. Myklucha (Groch, Majdan), 38. Barcík (Romaňák, Majdan), 59. Rapáč (Majdan, Mitens) – 5. Suchý (Šotek, Bourque), 39. Coskey (Kotvan, Centazzo), 60. Kotvan. Rozhodcovia: Klejna, Žák – Pribula, Hajnik, vylúčení: 4:3 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 4112 divákov.



Spišská Nová Ves: Mitens – Ališauskas, Žiak, MacKinnon, Romaňák, Valach, Groch, Barcík – Rapáč, Ford, Majdan – Hannoun, Myklucha, Andrusiak – Števuliak, Bortňák, Chlán – Džugan, Drábek, Šuty – Danielčák



Poprad: Belányi – Ligas, Kotvan, Turan, Bourque, Fereta, Brejčák, Sluka – Calof, Cracknell, Centazzo – Coskey, Šiška, Paločko – Šotek, Suchý, Nauš – Török, Urbánek, Kundrik – Murin







HK Dukla Ingema Michalovce - HC MONACObet Banská Bystrica 2:5 (1:1, 1:2, 0:2)



Góly: 18. Pu (Svitana, Drgoň), 28. Krastenbergs (Daugavinš, Pu) - 4. Chicoine (Voyer), 25. Wedman (Voyer, Scarlett), 38. Wedman (Faith, Michalčin), 58. Výhonský (Bíreš, Stránský), 59. Bíreš (Výhonský). Rozhodcovia: Kocúr, Jobbágy - Ordzovenský, Bogdaň, vylúčení: 4:6 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 2463 divákov



Michalovce: Junca - Drgoň, Slováček, Bodák, Brejčák, Jasečko, Meliško, Pišoja - Daugavinš, Pu, Krastenbergs - Michnáč, Svitana, Johnson - Fominych, Gabriel, Valach - Kabáč, Solenský, Vašaš



Banská Bystrica: Rabčan - Scarlett, Chicoine, Michalčin, Zeleňák, Žabka, Stránský - Voyer, Boucher, Petriska - Adams, Wedman, Faith - Výhonský, Bíreš, Tomka - Jasenec, Čunderlík, Matoušek







Vlci Žilina - HC Košice 2:1 pp (0:1, 0:0, 1:0 - 1:0)



Góly: 45. Dej (Miller, Fejes), 64. Gachulinec (Lukosevicius) - 16. Mikúš (Šedivý, Jääskeläinen). Rozhodcovia: Krajčík, Baluška - Stanzel, Vyšný, vylúčení: 5:7 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 2416 divákov.



Žilina: LaCouvee - Tourigny, Miller, Gachulinec, Rajnoha, Holenda, Dyakov, Vajko - Lukosevicius, Jones, Kolenič - Fejes, Dej, Mráz - Mucha, Šmída, Varga - Koyš, Galamboš, Beták



Košice: Riečický - Gildon, Parlett, Deyl, Teves, Šedivý, Ferenc - Mikúš, Chovan, Jääskeläinen - Petráš, Pollock, Martel - Lamper, Repčík, Krivošík - Rogoň, Havrila, Bartánus







HK Nitra - HKM Zvolen 3:2 (1:1, 0:1, 2:0)



Góly: 1. Cotton (Pobežal, Lacka), 45. Pobežal (Okoličány), 53. Lacka (Alger) – 20. Halbert (Olson), 29. Kudrna (Hecl). Rozhodcovia: Štefik, Výleta - Kacej, Tichý, vylúčení: 7:7 na 2 min., presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 3043 divákov



Nitra: Kašík – Cotton, Mezei, Auk, Hain, Vitaloš, Stacha, Fatul, Bača – Csányi, Bajtek, Buček – Alger, Bubela, Jackson – Lacka, Pobežal, Okoličány – Bačo, Chrenko, Nemec



Zvolen: Kantor – Bindulis, Halbert, Hudec, Oligny, Beňo, Robertson – Hecl, Sheehy, Kudrna – R. Bondra, Olson, Zuzin – Marcinek, Jendek Mišiak - Kukuča, Senčák, Macek







HK Dukla Trenčín - HC Slovan Bratislava 5:8 (0:2, 4:2, 1:4)



Góly: 29. Green (Schmiemann), 33. Stapley (Josling), 35. Baláž (Green, Hlaváč), 39. Stapley (Burzan, Josling), 57. Green (Baláž, Ahl) – 10. Lukošik (Pecararo, Bakoš), 15. Pecararo (Acolatse, Bačik), 24. Dudáš (Bakoš, Královič), 34. Murphy (Acolatse, Pecararo), 47. Murphy (Takáč, Kubka), 47. Lukošik (Bjalončík, Puliš), 56. Murphy (Pecararo), 59. Hoelscher. Rozhodcovia: Novák, J. Konc ml. - Hercog, Knižka, vylúčení: 4:6 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 2232 divákov.



Trenčín: Melicherčík – Cardwell, Hlaváč, Schmiemann, Hatala, Bokroš, Starosta, Macejko, Laurenčík – Ahl, Baláž, Green – Josling, Stapley, Burzan – Hudec, Sojčík, Barto – Tomík, Dej, Krajčovič



Slovan: Godla – Acolatse, Bačik, Kubka, Golian, Královič, Sersen, Maier – Pecararo, Hoelscher, Murphy – Bakoš, Egle, Takáč – Puliš, Bjalončík, Lukošik – Dudáš, Preisinger, Šille – Kukumberg







HC Nové Zámky - HK 32 Liptovský Mikuláš 3:2 (1:0, 2:2, 0:0)



Góly: 19. Hamaliuk (Tvrdoň), 28. Hamaliuk (Komuls), 32. Lapšanský (Tvrdoň, Handlovský) – 21. Sukeľ (Pereskokov, Ullman), 39. Uhrík (Réway, Chmielewski). Rozhodcovia: Goga, Crman - Frimmel, Gegáň, vylúčení: 3:4 na min., navyše Guay (N. Zám.) a Quince (L. Mik.) obaja DKZ za bitku, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 1532 divákov.



Nové Zámky: Grande – Roman, Komuls – Kowalczyk, Luža – Semaňák, Novajovský – Kováč, Meszáros – Golod, Guay, Ducharme – Tvrdoň, Slovák, Hamaliuk – Handlovský, Linet, Lapšanský – Ružek, Ondrušek, Kodhaj



Liptovský Mikuláš: Surák – Hraško, Foote – Lalík, Ullman – Mezovský, Taylor – Štrbáň, Faith – Avtsin, Quince, Nespala – Réway, Sukeľ, Pereskokov – Chmielewski, Uhrík, Tkáč – Žilka, Vankúš, Nauš



tabuľka po 4. kole:



1. Spišská Nová Ves 4 3 0 1 0 15:10 10



2. Poprad 4 3 0 0 1 20:13 9



3. Nitra 4 3 0 0 1 16:10 9



4. Slovan Bratislava 4 3 0 0 1 17:13 9



5. Košice 4 1 1 2 0 14:8 7



6. Banská Bystrica 4 1 2 0 1 16:12 7



7. Michalovce 4 2 0 1 1 12:13 7



8. Nové Zámky 4 2 0 0 2 9:10 6



9. Žilina 4 1 1 0 2 7:9 5



10. Zvolen 4 1 0 0 3 13:15 3



11. Liptovský Mikuláš 4 0 0 0 4 9:17 0



12. Trenčín 4 0 0 0 4 8:26 0

Bratislava 27. septembra (TASR) - Hokejisti Spišskej Novej Vsi sa stali po 4. kole novými lídrami tabuľky Tipos extraligy. V piatkovom domácom zápase zvíťazili v šlágri kola nad Popradom 4:3, čím sa postarali o prvú prehru "kamzíkov" v sezóne. Na prvé víťazstvo naopak naďalej čakajú hráči Liptovského Mikuláša i Trenčína.Spišiaci zvíťazili v treťom zápase po sebe a ako jediní bodovali vo všetkých štyroch zápasoch. Regionálneho rivala zdolali prvýkrát po troch prehrách.Hráči Banskej Bystrice vybojovali na ľade Michaloviec už tretie víťazstvo v sezóne. Domácich zdolali 5:2, keď dva góly strelil Matthew Wedman. S piatimi presnými zásahmi je priebežne najlepší strelec súťaže a s ôsmimi bodmi jej najproduktívnejší hráč. Michalovčania prehrali oba domáce zápasy v sezóne, naopak vonku získali v dvoch zápasoch plný počet šesť bodov.Nováčik súťaže zo Žiliny získal dva cenné body do tabuľky, keď na domácom ľade zdolal Košice 2:1 po predĺžení. Víťazný gól strelil obranca Daniel Gachulinec. Pre Košičanov to bol štvrtý z piatich zápasov, ktoré v úvode sezóny odohrajú na klziskách súperov. Po rekonštrukcii Steel arény by mali odohrať prvý domáci zápas v piatok 4. októbra proti Zvolenu.Hráči majstrovskej Nitry potvrdili výhodu domáceho ľadu, na ktorom zdolali Zvolen 3:2. Svoj prvý gól v novom pôsobisku strelil zvolenský kapitán Andrej Kudrna, keď v 29. minúte upravil na priebežných 1:2. Domáci neskôr otočili skóre, na konečných 3:2 upravil Jakub Lacka. V zostave Nitry ešte chýbala najnovšia akvizícia Brett Ritchie a aj ďalší útočník Sahir Gill.Hokejisti Trenčína si nenapravili chuť po prehrách v úvodných troch zápasoch a na domácom ľade inkasovali osem gólov od Slovana Bratislava. V druhej tretine síce stiahli manko z 2:4 na 4:4, ale hostia aj zásluhou hetriku Wadea Murphyho triumfovali 8:5. Trenčania inkasovali v štyroch zápasoch až 26 gólov.Snaha o prvé víťazstvo nevyšla ani hráčom Liptovského Mikuláša, ktorí prehrali v Nových Zámkoch 2:3. Gól, ktorý sa napokon ukázal ako víťazný, strelil v 32. minúte Adam Lapšanský