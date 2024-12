SÚHRN: Košice majú po 30. kole päťbodový náskok, Zámky sa dvíhajú

Tipos extraliga, 30. kolo



HC Nové Zámky - HC MONACObet Banská Bystrica 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)



Góly: 6. Thomas (Hawryluk, Ritchie), 7. Lapšanský (Maalahti, Urbánek), 43. Maalahti (Jendek, Hawryluk), 51. Okoličány (Urbánek). Rozhodcovia: Baluška, Štefik - Jedlička, Gegáň, vylúčení: 5:8 na 2 min., navyše Wedman (B. Bystr.) 5 min. + DKZ za podkopnutie, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 1289 divákov.



Nové Zámky: Rychlík - Lalonde, Maalahti, Komuls, Hudec, Roman, Chatrnúch - Hawryluk, Slovák, Lapšanský - Thomas, Rapuzzi, Ritchie - Žitný, Ondrušek, Jendek - Kováč, Urbánek, Okoličány



Banská Bystrica: Hrachovina - Michalčin, Česánek, Bučko, Chicoine, Žabka, Kozák - Šoltés, Voyer, Kukuča - Boucher, Wedman, Faith - Kalousek, Čunderlík, Matoušek - Petriska, Bíreš, Valigura







HK Dukla Trenčín - HC Slovan Bratislava 2:4 (1:2, 0:2, 1:0)



Góly: 10. Josling (Green), 55. Bortňák (Hudec, Ahl) - 9. Peterek (Takáč, Kubka), 18. Peterek (Bakoš, Takáč), 29. Ortega (Pecararo), 32. Bačik (Takáč, Bakoš). Rozhodcovia: Snášel, T. Orolin - Junek, Hercog, vylúčení: 2:4 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:1, 4014 divákov.



Trenčín: Grigals - Cardwell, Laurenčík, Hlaváč, Macejko, Hrenák, Starosta - Josling, Bortňák, Green - Ďurčo, Mráz, Ahl - Hudec, Stránský, Maruna - Krajčovič, Kalis, Leskinen



Slovan Bratislava: Kiviaho - Acolatse, Brincko, Golian, Bačik, Kubka, Maier, Fabuš - Pecararo, Hoelscher, Ortega - Bakoš, Peterek, Takáč - Puliš, Minárik, Lukošik - Bjalončík, Preisinger, Dudáš - Štetka







HK Poprad – HK Dukla Ingema Michalovce 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)



Góly: 2. Török (Giľák, Thomas), 57. Giľák (Suchý), 60. Török. Rozhodcovia: Crman, Goga – Tvrdoň, Bogdaň, vylúčení: 3:5 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, 2759 divákov.



Poprad: Vay – Thomas, Bourque, Turan, Kotvan, Malina, D. Brejčák, Sluka – Pulkkinen, Cracknell, Nauš – Calof, Suchý, Broadhurst – Giľák, Török, Šotek – Murin, Mlynarovič, Kundrik – Bodnár



Michalovce: Junca – Bodák, Slováček, Drgoň, J. Brejčák, Marcinko, Kulda – Lukosevicius, Nardi, Krastenbergs – Fominych, Rönni, Valach – Svitana, Gabriel, Michnáč – Vašaš, Solenský, Kabáč – Škvarek, Hamráček







Vlci Žilina - HC Košice 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)



Góly: 60. Koyš (Galamboš, Tourigny) - 11. Petráš (Rosandič), 60. Chovan (Teves). Rozhodcovia: Výleta, Klejna - Knižka, Hajnik, vylúčení: 4:4 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 3256 divákov.



Žilina: Košarišťan - Korenčík, Tourigny, Miller, Gachulinec, Pobežal, Djakov, Rajnoha - Mucha, Baláž, Fejes - Kolenič, Jones, Koyš - Dubravik, Dej, Beták - Varga, Galamboš, Juščák - Belluš



Košice: Janus - Parlett, Rosandič, Šedivý, Gildon, Bartoš, Teves, Dachnovskij - Mikúš, Chovan, Petráš - Jääskeläinen, Martel, Archambault - Lamper, Kohút, Repčík - Rogoň, Havrila, Zigo - Šimun







HK 32 Liptovský Mikuláš - HK Spišská Nová Ves 4:5 pp (2:1, 1:3, 1:0 - 0:1)



Góly: 7. Tkáč (Egle, Ullman), 20. Fekiač (Réway), 26. Šandor (Gerlach, Quince), 59. Egle (Tkáč, Šandor) - 11. Števuliak (MacKinnon, Myklucha), 24. MacKinnon (Majdan), 26. Romaňák (Kestner, Meireles), 37. Kestner (MacKinnon, Meireles), 62. Kestner (MacKinnon, Meireles). Rozhodcovia: J. Konc ml., Krajčík – Pribula, Šoltés, vylúčení: 3:5 na 2 min., navyše Réway (L. Mikuláš) 5 min. + DKZ za podkopnutie, presilovky: 2:2, oslabenia: 1:0, 1753 divákov.



Liptovský Mikuláš: Fitzpatrick (24. Surák) – Foote, Jendroľ, Ullman, Hraško, Mezovský, Fekiač – Réway, Uhrík, Sukeľ - Tkáč, Egle, Chmielewski - Sejna, Vankúš, Nespala - Šandor, Quince, Gerlach - Zimáni



Spišská Nová Ves: Valluš (26. Mitens) – Ališauskas, Žiak, MacKinnon, Romaňák, Valach, Groch – Rapáč, Vartovník, Majdan – Hannoun, Meireles, Kestner – Danielčák, Drábek, Števuliak – Vandas, Myklucha, Džugan – Karaffa







HKM Zvolen – HK Nitra 4:5 pp a sn (2:1, 0:1, 2:2 – 0:0, 0:1)



Góly: 6. Kudrna (Olson), 13. Marcinek (Bondra, Halbert), 41. Estephan, 58. Bondra (Marcinek, Zuzin) – 9. Cotton (Buček), 27. Buček (Gill, Ritchie), 47. Ritchie (Auk, Green), 52. Bajtek (Bubela, Hrnka), rozh. nájazd Buček. Rozhodovali: Kocúr, Žák - Frimmel, Stanzel, vylúčení: 6:6 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 3169 divákov.



Zvolen: Kantor – Halbert, Bindulis, Robertson, Sládok, Beňo, Stránský, Kobolka – Kudrna, Olson, Hecl – Macek, Estephan, Andrusiak – Marcinek, Zuzin, Bondra – Barcík, Fekiač, Senčák – Podkonický



Nitra: Aittokallio – Green, Bača, Cotton, Mezei, Vitaloš, Auk, Lisý – Lacka, Čederle, Jackson – Ritchie, Gill, Buček – Hrnka, Bubela, Bajtek – Bačo, Chrenko, Nemec



tabuľka po 30. kole:



1. Košice 29 18 3 3 5 99:63 63



2. Spišská Nová Ves 30 15 5 3 7 99:81 58



3. Nitra 30 14 4 3 9 112:98 53



4. Banská Bystrica 30 13 6 2 9 92:80 53



5. Slovan Bratislava 30 14 3 3 10 96:94 51



6. Michalovce 30 11 4 2 13 85:88 43



7. Poprad 29 12 1 3 13 89:86 41



8. Žilina 29 10 5 1 13 87:86 41



9. Zvolen 30 9 2 6 13 92:97 37



10. Trenčín 29 12 0 0 17 76:95 36



11. Liptovský Mikuláš 28 8 2 5 13 78:84 33



12. Nové Zámky 30 6 0 4 20 74:127 22



Bratislava 22. decembra (TASR) - Hokejisti HC Košice strávia vianočné sviatky v pozícii lídra Tipos extraligy s päťbodovým náskokom pred Spišskou Novou Vsou. V nedeľňajšom zápase 30. kola prvýkrát v sezóne zdolali nováčika zo Žiliny, keď na jeho ľade triumfovali 2:1. Predtým tomuto súperovi podľahli v troch zápasoch.Košičania naplno bodovali v treťom dueli za sebou. Brankár Jaroslav Janus bol blízko k druhému čistému kontu v sezóne, no sedem sekúnd pred koncom zápasu ho oň v presilovke pripravil Patrik Koyš. Žilina prehrala druhý domáci zápas za sebou.Výbornú predvianočnú formu potvrdili aj hráči Spišskej Novej Vsi, ktorí zvíťazili aj v šiestom zápase pod vedením Vladimíra Záborského. Ten zatiaľ v pozícii hlavného trénera neprehral a úspešnú sériu si predĺžil aj v Liptovskom Mikuláši. Jeho zverenci triumfovali po predĺžení rovnako ako v piatok proti Popradu, tentoraz výsledkom 5:4. O ich triumfe rozhodol v presilovke útočník Josh Kestner, ktorý zažil s bilanciou 2+1 druhý trojbodový zápas v sezóne. V stretnutí sa dostali do hry všetci štyria brankári. Pre Liptákov to bol prvý zápas od 8. decembra, keďže v uplynulých dvoch kolách absentovali pre zdravotné problémy v tíme.Úradujúci majster HK Nitra trikrát vo Zvolene prehrával, no napokon triumfoval 5:4 po samostatných nájazdoch. Spomedzi celkovo 12 hráčov sa v nich ako jediný presadil útočník Nitry Samuel Buček, ktorý uspel v 6. sérii, pričom jeden gól strelil aj v riadnom hracom čase. Nitrania aj týmto výsledkom potvrdili, že v ich zápasoch padá najviac gólov. Ako jediní sa dostali cez métu 100 strelených gólov v sezóne (zatiaľ 112), no zároveň inkasovali druhý najvyšší počet - 98. Triumfom vo Zvolene nadviazali na víťazstvo proti Trenčínu (4:1) a figurujú na 3. mieste o skóre pred Banskou Bystricou.nebodovali v druhom zápase po sebe, keď na ľade Nových Zámkov prehrali 0:4. Druhýkrát v sezóne nestrelili ani gól a Novozámčanom podľahli prvýkrát v ročníku. Prvé čisté konto v sezóne a druhé v extraligovej kariére vychytal Roman Rychlík. Zverenci Miloša Holaňa nadviazali na piatkové víťazstvo nad Zvolenom 5:4 a prvýkrát v sezóne vyhrali dva zápasy po sebe. Naďalej sú na poslednom 12. mieste s 10-bodovým mankom na Liptovský Mikuláš, ktorý odohral o dva zápasy menej.V súboji dvoch tímov, ktoré mali za sebou sériu prehier, zvíťazili hráči Popradu nad Michalovcami 3:0. Triumfovali prvýkrát po piatich prehrách, naopak pre Duklu išlo o štvrtý duel po sebe bez víťazstva. Brankár Adam Vay vychytal 4. čisté konto v sezóne a v tomto ukazovateli je extraligový líder.sa bodovo vyrovnali Žiline, ktorú o skóre preskočili na 7. miesto. Na Michalovce strácajú dva body.Hráči Slovana Bratislava sa v decembri dostali do formy, ktorú potvrdili víťazstvom v Trenčíne 4:2. Naplno bodovali v piatom zápase z uplynulých šiestich a upevnili si priebežné 5. miesto.