SÚHRN: Košice sú napriek prehre prvé, Spišiaci neuspeli po 8 dueloch

HC Košice - HK Dukla Ingema Michalovce 2:3 (2:0, 0:1, 0:2)



Góly: 5. Jääskeläinen (Teves, Petráš), 16. Pollock (Petráš, Parlett) - 37. Lukosevicius (Rockwood, Slováček), 43. Krastenbergs (Rockwood), 57. Michnáč (Krastenbergs, Rockwood). Rozhodcovia: T. Orolin, Rojík - Tvrdoň, M. Orolin, vylúčení: 5:4 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 5573 divákov



Košice: Eliaš - Parlett, Rosandič, Teves, Gildon, Ferenc, Deyl, Bartoš - Mikúš, Martel, Archambault - Jääskeläinen, Pollock, Petráš - Lamper, Chovan, Repčík - Lunter, Šimun, Zigo - Rogoň



Michalovce: Junca - Svitana, Slováček, Brejčák, Kulda, Drgoň, Gabriel, Meliško - Michnáč, Rockwood, Krastenbergs - Fominych, Rönni, Lukosevicius - Škvarek, Solenský, Valach - Vašaš, Buc, Kabáč







HK Spišská Nová Ves – Vlci Žilina 2:3 (1:2, 1:1, 0:0)



Góly: 4. Groch (Myklucha, Valach), 36. Rapáč (MacKinnon, Kestner) – 9. Miller (Koyš, Galamboš), 17. Jones (Kolenič), 38. Mucha (Avcin, Tourigny). Rozhodcovia: Snášel ml., Novák – Tichý, Pribula, vylúčení: 7:7 na 2 min, presilovky: 1:2, oslabenia: 0:1, 3758 divákov.



Spišská Nová Ves: Mitens – Ališauskas, Žiak, MacKinnon, Romaňák, Valach, Groch – Rapáč, Ford, Majdan – Hannoun, Meireles, Kestner – Danielčák, Drábek, Števuliak – Vandas, Myklucha, Džugan – Karaffa



Žilina: LaCouvee – Miller, Tourigny, Pobežal, Gachulinec, Holenda, Korenčik, Rajnoha – Mucha, Walega, Fejes – Kolenič, Jones, Koyš – Avcin, Galamboš, Šmída – Belluš, Dej, Beták







HKM Zvolen – HK Dukla Trenčín 5:2 (1:0, 1:1, 3:1)



Góly: 12. Zuzin (Robertson, Macek), 33. Halbert, 45. M. Hecl (Andrusiak, Olson), 49. Šramaty (Kudrna, Robertson), 59. Robertson – 39. Krajčovič (Hatala, Josling), 47. Green (Bečár). Rozhodovali: Žák, Štefik – Gegáň, Frimmel, vylúčení na 2 min: 3:1, presilovky 0:0, oslabenia: 0:0, 1786 divákov



Zvolen: Kantor – Bindulis, Halbert, Robertson, Kobolka, Stránský, Beňo, Sládok – Zuzin, Estephan, Kudrna – Hecl, Olson, Andrusiak – Bondra, Fekiač, Marcinek – Macek, Šramaty, Senčák – Barcík



Trenčín: Grigals – Hatala, Schmiemann, Macejko, Laurenčík, Cardwell, Bečár – Josling, Green, Krajčovič – Leskinen, Bortňák, Ahl – Hudec, Mráz, Holík – Bezúch, Ďurčo







HK 32 Liptovský Mikuláš – HK Poprad 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)



Góly: 8. Gerlach (Ullman), 36. Foote (Ullman, Tkáč), 39. Ullman (Gerlach), 59. Gerlach (Egle) – 32. Calof (Pulkkinen). Rozhodcovia: Jobbágy, Goga – Knižka, Tomáš, vylúčení: 5:6 na 2 min, presilovky: 4:1, oslabenia: 0:0, 1003 divákov.



Liptovský Mikuláš: Fitzpatrick – Foote, Jendroľ, Mezovský, Kirichenko, Ullman, Fekiač, Štrbáň – Sukeľ, Quince, Gerlach – Tkáč, Egle, Réway – Nespala, Vankúš, Šandor – Sejna, Uhrík, Zimáni – Haluška



Poprad: Vay – Turan, Kotvan, Bourque, Fereta, Thomas, Brejčák, Sluka – Giľák, Török, Nauš – Pulkkinen, Cracknell, Broadhurst – Calof, Suchý, Šotek – Bodnár, Mlynarovič, Kundrik







HK Nitra – HC MONACObet Banská Bystrica 3:2 pp (1:0, 1:1, 0:1 - 1:0)



Góly: 18. Cotton (Ritchie, Jackson), 30. Auk (Lacka, Jackson), 63. Green (Buček) – 34. Boucher (Žabka, Adams), 44. Chicoine (Kukuča, Boucher). Rozhodcovia: Baluška, Klejna – Hercog, Vyšný, vylúčení: 4:4 na 2 min, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 2867 divákov.



Nitra: Kašík – Green, Auk, Cotton, Mezei, Vitaloš, Lisý, Bača – Lacka, Čederle, Jackson – Ritchie, Gill, Buček – Hrnka, Bubela, Bajtek – Ferkodič, Chrenko, Stümpel



Banská Bystrica: Rabčan – Michalčin, Česánek, Scarlett, Chicoine, Žabka, Kozák, Bučko – Faith, Voyer, Šoltés – Adams, Wedman, Boucher – Kukuča, Petriska, Matoušek – Valigura, Bíreš, Kalousek







HC Slovan Bratislava - HC Nové Zámky 7:1 (4:0, 1:1, 2:0)



Góly: 2. Ortega (Pecararo), 4. Hoelscher (Ortega, Acolatse), 11. Ortega (Hoelscher, Pecararo), 15. Hoelscher (Pecararo), 30. Minárik (Peterek, Ahnelöv), 49. Puliš (Ortega, Hoelscher), 55. Presinger (Puliš) – 36. Kodhaj (Lalonde). Rozhodcovia: J. Konc ml., Krajčík – Hajnik, Kacej, vylúčení: 1:1 na 2 min., navyše Golian 5+DKZ za seknutie, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 5640 divákov.



Slovan: Kiviaho – Acolatse, Brincko, Golian, Ahnelöv, Maier, Bačik, Fabuš – Pecararo, Hoelscher, Ortega – Bakoš Peterek, Minárik – Puliš, Preisinger, Lukošik – Dudáš



Nové Zámky: Rychlík (15. Mičík) – Lalonde, Maalahti, Komuls, Hudec, Roman, Chatrnúch, Ligas, Kodhaj – Hawryluk, Slovák, Lapšanský – Thomas, Rapuzzi, Ritchie – Žitný, Ondrušek, Jendek – Kováč, Urbánek, Okoličány







1. Košice 32 18 3 4 7 106:73 64



2. Spišská Nová Ves 33 16 6 3 8 109:89 63



3. Slovan Bratislava 33 16 4 3 10 112:100 59



4. Nitra 33 14 5 4 10 118:111 56



5. Banská Bystrica 33 13 7 3 10 98:91 56



6. Žilina 32 13 5 1 13 100:93 50



7. Michalovce 33 13 4 2 14 91:94 49



8. Poprad 32 13 1 3 15 94:95 44



9. Zvolen 33 11 2 6 14 106:106 43



10. Trenčín 32 13 0 1 18 84:106 40



11. Liptovský Mikuláš 31 9 2 5 15 86:93 36



12. Nové Zámky 33 7 0 4 22 86:139 25



Bratislava 30. decembra (TASR) - Hokejisti Košíc vstúpia do roku 2025 v pozícii priebežného lídra Tipos extraligy. "Oceliari" sa udržali na prvom mieste napriek tretej prehre za sebou, keď v pondelkovom domácom stretnutí nestačili na Michalovce 2:3. Na čele tabuľky majú jednobodový náskok a zápas k dobru pred Spišskou Novou Vsou, ktorá prehrali prvýkrát po ôsmich víťazných dueloch v sérii a premiérovo pod vedením trénera Vladimíra Záborského.Košice síce viedli po prvej tretine 2:0, no Michalovce v ďalšom priebehu otočili výsledok. Ich obrat zavŕšil víťazným gólom Albert Michnáč. "Oceliari" zaznamenali tretiu prehru v sérii a zároveň aj tretiu za sebou na domácom ľade. Pre Duklu to bolo prvé víťazstvo v piatom vzájomnom zápase v sezóne.Aj Žilinčania v piatom vzájomnom stretnutí so Spišskou dosiahli prvý triumf. O víťazstve na ľade vicemajstra rozhodli dvoma gólmi v presilovkách a jedným v oslabení. Rozhodujúci dosiahol pred koncom druhej tretiny Miroslav Mucha. Mužstvo Milana Bartoviča uspelo tretíkrát za sebou a je na 6. priečke.Formu potvrdili hráči Slovana Bratislava, keď zdolali doma Nové Zámky vysoko 7:1 a figurujú na 3. mieste. Pre zverencov Petra Oremusa to je už šieste víťazstvo v sérii, Zámčanov zdolali v tejto sezóne po štvrtý raz z piatich zápasov. Zažiarili najmä Austin Ortega a Mitchell Hoelscher, ku dvom gólom pridali aj dve asistencie. Tri body si pripísal Liam Pecararo.Zvolenčania uspeli aj v druhom stretnutí pod vedením trénera Petra Mikulu. Triumfom 5:2 na Trenčínom si poistili 9. priečku v tabuľke. Dukla prehrala v oklieštenej zostave štvrtý duel z uplynulých piatich.Nitra vyhrala po dvoch prehrách, prvýkrát v sezóne zdolala Banskú Bystricu a dostala sa na 4. miesto. "Corgoni" síce stratili dvojgólový náskok, ale v predĺžení im zabezpečil extra bod kanadský obranca Luke Green. Mužstvo Vladimíra Országha neuspelo v štvrtom z uplynulých piatich zápasov a je na 5. priečke.Liptáci zdolali druhýkrát v sezóne Poprad (4:1). Všetkých päť gólov padlo v presilových hrách. Veľký podiel na triumfe mal Max Gerlach s dvoma presnými zásahmi a asistenciou. Erik Ullman mal bilanciu 1+2.