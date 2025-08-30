< sekcia Šport
SÚHRN: Mihalíková s Nichollsovou vypadli už v 1. kole štvorhry
TASR
New York 30. augusta (TASR) - Slovenská tenistka Rebecca Šramková s Češkou Lindou Noskovou vypadli v prvom kole štvorhry na grandslamovom turnaji US Open. S mexickou-českou dvojicou Giualiana Olmosová, Anna Sisková prehrali 6:7 (2) a 4:6. So súťažou sa rozlúčila aj Tereza Mihalíková. Dvadsaťsedemročná Slovenka prehrala po boku Britky Olivie Nichollsovej proti kolumbijsko-čínskej dvojici Camila Osoriová a Jüe Jüan 2:6, 6:4, 4:6.
Kazašská tenistka Jelena Rybakinová postúpila do osemfinále dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. V pozícii nasadenej deviatky v 3. kole nemala výraznejšie problémy s Britkou Emmou Raducanuovou, newyorskú šampiónku z roku 2021 zdolala 6:1, 6:2. Nezaváhala ani najvyššie nasadená hráčka ženskej dvojhry Arina Sobolenková. Bieloruska vyradila Kanaďanku Leylah Fernandezovú po výsledku 6:3, 7:6 (2).
Zo ženského pavúka je vonku siedma nasadená Talianka Jasmine Paoliniová, s wimbledonskou šampiónkou z roku 2023 Češkou Markétou Vondroušovou prehrala 6:7 (4) a 1:6. Štvrtá nasadená Američanka Jessica Pegulová zvíťazila nad Bieloruskou Victoriou Azarenkovou 6:1, 7:5.
Ďalej ide Češka Barbora Krejčíková, ktorá si podarila s 10. nasadenou Američankou Emmou Navarrovou po trojsetovej bitke 4:6, 6:4, 6:4. Tribúny vo Flushing Meadows naopak potešila nenasadená Američanka Taylor Towsendová, ktorá ukončila turnaj turnajovej päťke Mirre Andrejevovej z Ruska po výsledku 7:5, 6:2.
ženy - štvorhra - 1. kolo:
Camila Osoriová, Jüe Jüan (Kol./Čína) - Tereza MIHALÍKOVÁ, Olivia Nichollsová (SR/V.Brit.-15) 6:2, 4:6, 6:4, Giuliana Olmosová, Anna Sisková (Mex./ČR) - Rebecca ŠRAMKOVÁ, Linda Nosková (SR/ČR) 7:6 (2), 6:4
ženy - dvojhra - 3. kolo:
Arina Sobolenková (Biel.-1) - Leylah Fernandezová (Kan.-31) 6:3, 7:6 (2), Taylor Townsendová (USA) - Mirra Andrejevová (Rus.5) 7:5, 6:2, Barbora Krejčíková (ČR) - Emma Navarrová (USA-10) 4:6, 6:4, 6:4, Cristina Bucsová (Šp.) - Elise Mertensová (Belg.) 3:6, 7:5, 6:3, Ann Liová (USA) - Priscilla Honová (Aus.) 7:5, 6:3, Jelena Rybakinová (Kaz.-9) - Emma Raducanuová (V. Brit.) 6:1, 6:2, Markéta Vondroušová (ČR) - Jasmine Paoliniová (7-Tal.) 7:6 (4), 6:1, Jessica Pegulová (4-USA) - Viktoria Azarenková (Biel.) 6:1, 7:5
