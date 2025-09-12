< sekcia Šport
SÚHRN: Na úvod dokonalá otočka nováčika, Košice uspeli na Slovane
V poradí 33. extraligový ročník nezačali podľa predstáv vicemajstri z Nitry. Najväčší favorit sezóny si vylámal zuby v efektivite a na ľade Žiliny prehral 0:3.
Autor TASR
Bratislava 12. septembra (TASR) - Nový ročník slovenskej najvyššej hokejovej súťaže má za sebou úvodné kolo, ktoré prinieslo atraktívne konfrontácie. Najväčšie prekvapenie sa zrodilo v Prešove, kde nováčik Tipsport ligy naplno bodoval po skvelej otočke z 0:3 na 4:3 proti Popradu. V Banskej Bystrici domáci triumfovali v pohronskom derby proti Zvolenu jednoznačne 5:1. Súboj rivalov medzi Slovanom Bratislava a majstrovskými Košicami dopadol lepšie pre „oceliarov“, ktorí v hlavnom meste získali tri body po víťazstve 4:2.
V poradí 33. extraligový ročník nezačali podľa predstáv vicemajstri z Nitry. Najväčší favorit sezóny si vylámal zuby v efektivite a na ľade Žiliny prehral 0:3. Vlci sa revanšovali „corgoňom“ za vyradenie v siedmom stretnutí semifinále play off predošlej sezóny. Domáci pod Dubňom síce prehrávali už po 75 sekundách, no gól Dávida Okoličányho po peknej kombinácii neplatil pre ofsajd. Pozorné oko mala žilinská striedačka, ktorá uspela s trénerskou výzvou. Nitrania sa trápili v koncovke, domáci brankár Connor LaCouvee sa prezentoval 40 úspešnými zákrokmi. Tri góly Žiliny z hokejok Rydera Korczaka, Mareka Korenčíka a Patrika Koyša padli iba z 22 streleckých pokusov.
Banskobystričania majú za sebou suverénny vstup pod vedením Vlastimila Wojnara, ktorý prevzal taktovku na striedačke „baranov“ po odchode Vladimíra Országha. Dvakrát sa strelecky presadil kanadský útočník Carter Turnbull, ktorý svoj výkon okorenil aj asistenciou. Za hostí dokázal iba znížiť skúsený útočník Peter Zuzin.
Popradčania išli do ostrých bojov ako nezdolaný tím prípravy. „Kamzíci“ však našli premožiteľa hneď v úvodnom dueli ligového ročníka. Polovicu zápasu nič nenasvedčovalo, že by Poprad vo východoslovenskom derby v Prešove stratil body. Popradčania viedli po góloch Ryana Sproula, Adama Cracknella a Markusa Suchého už 3:0. Nováčik však nezložil zbrane a po presných zásahoch Zacha Taylora, Róberta Bača, Patriksa Zabusovsa a Olivera Jokeľa brali všetky body Prešovčania.
Košice odštartovali cestu za obhajobou majstrovského titulu víťazne. Na ľade bratislavského Slovana sa mohli oprieť o štyroch rôznych slovenských strelcov. Mužstvu trénera Dana Cemana zafungovali najmä presilové hry, v ktorých sa strelecky presadili Šimon Petráš i Michal Chovan. Rovnakou mincou odpovedal domáci Ryan O´Connor, no gól s nálepkou víťazný padol z hokejky Patrika Rogoňa v 44. minúte duelu. Americký útočník Ryan Dmowski už len zdramatizoval derby, no definitívu košickému triumfu dal v 48. minúte Patrik Lamper.
Úvodné kolo neprinieslo žiadnu remízu, úspešné ťaženie domácich tímov podčiarkli troma bodmi hráči Liptovského Mikuláša a Dukly Trenčín. Liptáci si doma poradili s Duklou Michalovce 4:1, Trenčania zdolali Spišskú Novú Ves 4:3. Jediný tím, ktorý uspel na klzisku súpera boli teda majstrovské Košice.
Tipsport liga - 1. kolo - sumáre:
Vlci Žilina - HK Nitra 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
Góly: 33. Korczak (Miller, Ranford), 39. Korenčík (Baláž, Miller), 46. Koyš (Galamboš). Rozhodcovia: Kocúr, Klejna - Gegáň, Knižka, vylúčení: 7:5 na 2 min, navyše: Kováč (Nitra) 5+DKZ za napadnutie hlavy alebo krku, presilovky: 0:0, oslabenia: 1:0, 3129 divákov.
Žilina: LaCouvee - Holenda, Miller, Gachulinec, Pobežal, Diakov, Korenčík, Vajko - Tkač, Baláž, Mucha - Kosmachuk, Korczak, Ranford - Kolenič, Dej, Dubravík - Vašaš, Galamboš, Koyš - Juščák
Nitra: Ferguson - Osburn, Mezei, Kalman, Bača, Vitaloš, Stacha, Carmichael - Paulovič, Krištof, Hrnka - Jackson, Bubela, Passolt - Lacka, Čederle, Okoličány - Kováč, Chrenko, Nemec - Molnár
HC MONACObet Banská Bystrica - HKM Zvolen 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)
Góly: 8. Turnbull (Lee), 18. Kukuča (Šoltés, Gron), 32. Faith (Lucas, Turnbull), 46. Stránský (Michalčin, Ondrušek), 47. Turnbull (Faith, Myklucha) – 35. Zuzin (Cassels, Golian). Rozhodcovia: Štefík, Jobbágy – Durmis, Vyšný, vylúčení: 4:2 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 3016 divákov.
B. Bystrica: Rabčan – Lucas, Galipeau, Lee, Žabka, Michalčin, D. Stránsky – Turnbull, Myklucha, Faith – Kukuča, Gron, Šoltés – M. Valach, Zigo, Kabáč – Dej, Ondrušek, Matoušek
Zvolen: Kantor (32. Petrík) – J. Valach, Brejčák, Wesley, Golian, Kobolka, Beňo, Kowalczyk – Zuzin, Cassels, Hecl – Troock, Kaspick, Kudrna – Marcinek, Šramatý, Macek – Lunter, Hybský, Bodnár
HK 32 Liptovský Mikuláš - HK Dukla Michalovce 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)
Góly: 4. Sukeľ (Flood), 9. Ferkodič (Tritt, Ibragimov), 53. Nespala (Vankúš, Lebedeff), 57. Ibragimov (Réway, Bíly) – 33. Welsh (Martel, Kytnár). Rozhodcovia: Snášel, Rojík – Hajnik, Jurčiak, vylúčení: 4:6 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 1158 divákov.
L. Mikuláš: Lebedeff – Lalík, Robertson, Flood, Bíly, Jendroľ, Fekiač, Kadlubiak, Kriška – Sukeľ, Cormier, Ferkodič – Ibragimov, Réway, Šandor – Nespala, Tritt, Vojtech – Kotvan, Vankúš, Kuba
Michalovce: Glosár – Welsh, Marcinko, Nilsson, Ligas, Stripai, Meliško, Rimko – Martel, Roy, Virtanen – Fominych, Kytnár, Michnáč – Svitana, Lichanec, Spodniak – A. Varga, Hrabčák, Matta - Safaraleev
HC Prešov - HK Poprad 4:3 (0:2, 2:1, 2:0)
Góly: 33. Taylor (Paločko), 36. Bačo (Dickinson), 41. Zabusovs (Taylor), 48. Jokeľ (Paločko) - 6. Sproul (Malina, Kundrik), 6. Cracknell, 31. Suchý (Sproul). Rozhodcovia: Lesay, Goga - Pribula, Tomáš, vylúčení: 3:4 na 2 min., navyše: Buncis (Preš.) a Nemčík (Pop.) obaja 5 min. + DKZ za bitku, presilovky a oslabenia: 0:0, 2504 divákov.
Prešov: Janus (59. Vyletelka) - Taylor, Kozák, Hain, M. Novota, Jasečko, Semaňák - Hannoun, Buncis, Bačo - Zabusovs, Dickinson, Fejes - Hajnik, A. Novota, Valigura - Jokeľ, Paločko, Chalupa
Poprad: Vay - Sproul, Malina, Bodák, Kotvan, Fereta, Nemčík, Plučinský, Dula - Calof, Cracknell, Nauš - Majdan, Wong, Bjalončík - Török, Urbánek, Výhonský - Gabor, Suchý, Kundrik
HK Dukla Trenčín - HK Spišská Nová Ves 4:3 (0:1, 4:2, 0:0)
Góly: 26. Vitolinš (Josling), 26. Bellerive (Záborský), 30. Leskinen (Vitolinš, Záborský), 38. Leskinen (Hlaváč, Bellerive) – 12. Rapáč (Archambault, Giroux), 25. Tychonick (Rockwood, Salinitri), 34. Salinitri (Rockwood, Žiak). Rozhodcovia: Baluška, J. Konc ml. – Staššák, Frimmel, vylúčení: 4:4 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, 2852 divákov.
Trenčín: Hrenák – Hlaváč, Drgoň, Starosta, Laurenčík, Mikuš, Hatala, Bezúch, Goljer - Ahl, Vitolinš, Josling – Záborský, Bellerive, Leskinen – Lapšanský, Šiška, Kalis – Hudec, Krajč, Krajčovič
Spišská Nová Ves: Godla – Tychonick, Romaňák, Ališauskas, Žiak, Barcík, Groch, Tóth, Belluš – Rapáč, Giroux, Archambault – Džugan, Rockwood, Salinitri – Giľák, Drábek, Turanský – Stas, Bortňák, Števuliak
HC Slovan Bratislava - HC Košice 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)
Góly: 35. O´Connor (Pecararo), 47. Dmowski (TS) - 20. Petráš (Rosandič), 28. Chovan (Rosandič), 44. Rogoň (Havrila, Lamper), 48. Lamper (Jellúš). Rozhodcovia: Žák, Orolin - Stanzel, D. Konc ml., vylúčení: 5:5 na 2 min, presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0, 5787 divákov.
Slovan: Kiviaho - Acolatse, Fabuš, O´Connor, Maier, Královič, Brincko, Fatul - Pecararo, Solenský, Bondra - Bakoš, Peterek, Takáč - Varga, Elson, Dmowski - Petriska, Marcinko, Kukumberg
Košice: Riečický - Bučko, Rosandič, A. Bartoš, Šedivý, Ferenc, Dachnovskyj, Mitro - Mikúš, Chovan, Petráš - Lamper, Havrila, Rogoň - Plochotnik, Krivošík, Jellúš - Zuščák, Kohút, J. Bartoš - Kvietok
tabuľka po 1. kole TL:
1. B. Bystrica 1 1 0 0 0 5:1 3
2. L. Mikuláš 1 1 0 0 0 4:1 3
3. Žilina 1 1 0 0 0 3:0 3
4. Košice 1 1 0 0 0 4:2 3
5. Trenčín 1 1 0 0 0 4:3 3
Prešov 1 1 0 0 0 4:3 3
7. Poprad 1 0 0 0 1 3:4 0
S. N. Ves 1 0 0 0 1 3:4 0
9. Slovan 1 0 0 0 1 2:4 0
10. Michalovce 1 0 0 0 1 1:4 0
11. Nitra 1 0 0 0 1 0:3 0
12. Zvolen 1 0 0 0 1 1:5 0
