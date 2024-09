SÚHRN: Nitra je líder po 2. kole, Zvolen, Trenčín a Mikuláš bez bodu

TEL, 2. kolo



HK Nitra - Vlci Žilina 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)



Góly: 32. Mezei (Cotton, Alger), 60. Gill (Jackson, Bajtek). Rozhodovali: Baluška, Krajčík - Gegáň, Hájnik, vylúčení: 8:7 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 3600 divákov



Nitra: Aittokallio - Mezei, Cotton, Hain, Auk, Stacha, Vitaloš, Bača - Buček, Gill, Bajtek - Jackson, Alger, T. Pobežal - Okoličány, Čederle, Lacka - Csányi, Hrnka, Bačo



Žilina: Košarišťan - Tourigny, Gachulinec, J. Pobežal, Miller, Holenda, Djakov - Kolenič, Jones, Dej - Lukosevicius, Šmída, Mucha - Varga, Walega, Fejes - Koyš, Galamboš, Mráz







HK 32 Liptovský Mikuláš - HK Poprad 3:4 (1:0, 0:3, 2:1)



Góly: 17. Uhrík (Vankúš, Šandor), 49. Chmielewski (Tkáč), 60. Quince (Réway, Ullman) - 23. Žitný (Suchý, Urbánek), 25. Cracknell (Coskey, Kotvan), 40. Cracknell (Nauš), 57. Cracknell (Centazzo, Kotvan). Rozhodcovia: Crman, Hronský - Pribula, Kacej, vylúčení: 5:5 na 2 min., navyše Foote 5 min. + DKZ za napadnutie hlavy alebo krku, Mezovský 5 min. + DKZ (obaja L. Mik.) za vrazenie na mantinel, presilovky: 1:3, oslabenia: 0:0, 1004 divákov



L. Mikuláš: Surák - Foote, Jendroľ, Ullman, Žilka, F. Fekiač, Mezovský - Gerlach, Quince, Avcin - Pereskokov, Réway, Sukeľ - Tkáč, Uhrík, Chmielewski - Nespala, Vankúš, Šandor



Poprad: Vay - Turan, Bourque, Ligas, Kotvan, Fereta, Brejčák, Sluka - Calof, Cracknell, Centazzo - Coskey, Šiška, Nauš - Šotek, Suchý, Giľák - Murín, Urbánek, Žitný - Kundrik







HC Slovan Bratislava - HK Dukla Ingema Michalovce 3:4 (0:0, 2:3, 1:1)



Góly: 27. Egle (Bakoš, Takáč), 34. Dudáš (Acolatse, Lukošik), 59. Murphy (Takáč) - 25. Meliško, 26. Rönni (Bodák, Michnáč), 32. Solenský (Fominych), 44. Vašaš (Kabáč, Solenský). Rozhodcovia: J. Konc ml., Novák - Durmis, Hercog, vylúčení: 5:6, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 3414 divákov.



Slovan: Godla - Acolatse, Bačik, Kubka, Golian, Maier, Sersen, Královič - Pecararo, Hoelscher, Murphy - Bakoš, Egle, Takáč - Puliš, Bjalončík, Šille - Dudáš, Preisinger, Lukošik - Kukumberg



Michalovce: Junca - Drgoň, Meliško, Bodák, Slováček, Marcinko, Cibák, Pišoja - Daugavinš, Pu, Krastenbergs - Svitana, Johnson, Fominych - Michnáč, Rönni, Gabriel - Kabáč, Solenský, Vašaš







HC '05 Banská Bystrica – HC Košice 4:3 pp a sn (0:1, 1:2, 2:0 – 0:0, 1:0)



Góly: 27. R. Faith (Scarlett, Boucher), 50. Adams (Wedman, Jasenec), 57. Wedman (Scarlett, R. Faith), rozh. nájazd Bíreš – 1. Š. Petráš (Pollock, Teves), 25. Krivošík (Lamper), 34. Š. Petráš (Martel). Rozhodcovia: Štefik, Kocúr – Tichý, Stanzel, vylúčení: 7:6 na 2 min., presilovky: 2:0, oslabenia: 0:1, 2026 divákov.



Banská Bystrica: Hrachovina – Scarlett, Chicoine, Michalčin, Zeleňák, Česánek, Žabka, D. Stránský – Petriska, Boucher, Voyer – Adams, Wedman, R. Faith – Výhonský, Bíreš, Tomka – Jasenec, Čunderlík, Matoušek



Košice: Janus – Teves, Deyl, Parlett, Gildon, Ferenc, Šedivý – Martel, Pollock, Š. Petráš – Jääskeläinen, Chovan, T. Mikúš – Krivošík, Kohút, Lamper – Bartánus, Havrila, Rogoň







HC MIKRON Nové Zámky - HKM Zvolen 3:2 (2:2, 1:0, 0:0)



Góly: 6. Ondrušek, 16. Komuls (Tvrdoň, Hamaliuk), 44. Guay - 3. Robertson (Marcinek), 16. A. Mišiak. Rozhodcovia: Klejna, Goga - D. Konc ml., Vyšný, vylúčení: 5:6 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, 2124 divákov



Nové Zámky: Grande - Komuls, Roman, Luža, Kowalczyk, Novajovský, Semaňák, Meszároš - Ducharme, Guay, Golod - Tvrdoň, Slovák, Hamaliuk - Lapšanský, Linet, Handlovský - Kodhaj, Ondrušek, Ružek - H. Kováč



Zvolen: Kantor - Bindulis, Halbert, Hudec, Oligny, Beňo, Robertson, Sládok - Hecl, Sheehy, Kudrna - Zuzin, Olson, Bondra - A. Mišiak, Jendek, Marcinek - L. Lunter, Senčák, Macek







HK Spišská Nová Ves - HK Dukla Trenčín 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)



Góly: 12. Andrusiak (MacKinnon, Romaňák), 17. MacKinnon (Andrusiak, Hannoun), 31. Chlán (Džugan, Števuliak), 45. Hannoun - 7. Josling (Green, Stapley). Rozhodcovia: Žák, Rojík - Tomáš, Knižka, vylúčení: 2:1 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 2926 divákov



Spišská Nová Ves: Mitens - Ališauskas, Žiak, MacKinnon, Romaňák, Valach, Groch, S. Barcík - Rapáč, Ford, Majdan - Hannoun, Myklucha, Andrusiak - Števuliak, Chlán, Džugan - Danielčák, Bortňák, Drábek



Trenčín: Melicherčík - Cardwell, Hlaváč, Schmiemann, Hatala, Bokroš, Starosta, Macejko, Laurenčík - Ahl, Baláž, Záborský - Josling, Stapley, Green - Hudec, Sojčík, Burzan - Tomík, Dej, Krajčovič

tabuľka po 2. kole:



1. Nitra 2 2 0 0 0 9:2 6



2. Poprad 2 2 0 0 0 11:5 6



3. Banská Bystrica 2 0 2 0 0 8:6 4



4. Spišská Nová Ves 2 1 0 1 0 7:5 4



5. Michalovce 2 1 0 1 0 6:6 4



6. Košice 2 0 1 1 0 6:6 3



7. Slovan Bratislava 2 1 0 0 1 5:5 3



8. Nové Zámky 2 1 0 0 1 4:4 3



9. Žilina 2 1 0 0 1 3:4 3



10. Liptovský Mikuláš 2 0 0 0 2 5:7 0



11. Zvolen 2 0 0 0 2 4:10 0



12. Trenčín 2 0 0 0 2 3:11 0



Bratislava 22. septembra (TASR) - Hokejisti HK Nitra sú po 2. kole na prvom mieste tabuľky Tipos extraligy o skóre pred HK Poprad. Úradujúci majster v nedeľňajšom zápase nadviazal na presvedčivé piatkové víťazstvo 7:2 z Trenčína, keď doma zdolal nováčika súťaže DOXXbet Vlci Žilina 2:0. Okrem nich si v úvodnom dvojzápasovom víkende sezóny udržali stopercentnú bilanciu ibaktorí mali aj v nedeľňajšom zápase na ľade Liptovského Mikuláša strelca hetriku.Prvému domácemu zápasu Nitry v sezóne predchádzalo vyvesenie majstrovskej vlaky. Na titule sa podieľal aj Fín Sami Aittokallio, ktorý sa v zápase so Žilinou stal prvým brankárom v prebiehajúcej sezóne s čistým kontom. KapitánBranislav Mezei otvoril skóre zápasu v 32. minúte, čím už teraz vyrovnal svoju gólovú produkciu z minulej sezóny. Zároveň sa stal vo veku 43 rokov, 11 mesiacov a dva dni najstarším strelcom gólu spomedzi obrancov v slovenskej extralige. Prekonal tým zápis Róberta Pukaloviča zo sezóny 2003/2004. V tíme domácich debutoval obranca Samuel Hain, ktorý nedávno skončil vo Zvolene. V drese Žiliny prvýkrát nastúpil poľský útočník Kamil Walega, ktorého klub získal na hosťovanie do konca sezóny z Třinca.Popradčania na ľade Liptovského Mikuláša nadviazali a presvedčivé piatkové víťazstvo nad Zvolenom 7:2. Rovnako ako v úvodnom zápase sezóny, aj tentoraz mali vo svojej zostave trojgólového útočníka. Na piatkový hetrik Kanaďana Orrina Centazza nadviazal jeho krajan Adam Cracknell. Liptáci sú jeden z troch tímov, ktorý nezískal v úvodných dvoch kolách ani bod. V nasledujúcom zápase sa stretnú so Zvolenom, ktorý tiež doteraz nebodoval.Hokejisti Slovana Bratislava nenadviazali na piatkové víťazstvo nad Novými Zámkami a na domácom ľade podľahli Michalovciam 3:4. Dukla tak zdolala toho súpera v šiestom zápase po sebe. Michalovčania si víťazstvom u geograficky najvzdialenejšieho súpera napravili chuť po piatkovej domácej prehre s Košicami. V oboch zápasoch skóroval michalovský útočník Samuel Solenský.Hráči HC Košicena ľade Banskej Bystrice spôsob, akým v piatok zvíťazili v Michalovciach. Zatiaľ čo v úvodnom zápase sezóny dokázali otočiť z 0:2 na konečných 3:2 po samostatných nájazdoch, v nedeľu premrhali dvojgólový náskok (2:0 aj 3:1) a tentoraz im rozstrel nevyšiel. V súboji dvoch tímov, ktoré oba úvodné dva zápasy neukončili v riadnom hracom čase, sa z triumfu 4:3 tešilipo víťaznom samostatnom nájazde Andreja Bíreša. Dvomi gólmi sa v drese hostí prezentoval útočník Šimon Petráš.Hráči Spišskej Novej Vsi potvrdili pozíciu favorita a nad Trenčínom doma zvíťazili 4:1.nebodovali ani v druhom zápase sezóny, po ktorom sú so skóre 3:11 na poslednom 12. mieste tabuľky. V ich zostave už nefiguroval útočník Martin Jakúbek, ktorý po dohode s vedením klubu skončil a vrátil sa do Žiaru nad Hronom.Nepresvedčivý začiatok sezóny majú aj hráči Zvolena, ktorí po prehre v Poprade nebodovali ani v Nových Zámkoch. Domácim podľahli 2:3. O prvom víťazstve Nových Zámkov v sezóne rozhodol kanadský útočník Nicolas Guay, ktorý v 44. minúte skóroval v presilovke. Pozitívom vo zvolenskom tíme je forma 17-ročného útočníka Alexa Mišiaka, ktorý skóroval v oboch zápasoch sezóny.