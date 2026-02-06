< sekcia Šport
SÚHRN: Nitra zdolala Slovan a je prvá, šnúru natiahli aj Košice
Košice zvíťazili nad Michalovcami 5:0 a svoju víťaznú sériu predĺžili na sedem zápasov, pričom všetky z nich vyhrali v riadnom hracom čase.
Autor TASR
Bratislava 6. februára (TASR) - Hokejisti HK Nitra zvíťazili v šlágri 45. kola Tipsport ligy na ľade HC Slovan Bratislava 4:1. „Corgoni“ uspeli vo štvrtom stretnutí za sebou a získali post priebežného lídra tabuľky. „Belasí“ prehrali tretí duel v sérii, na Nitru strácajú dva body, no majú zápas k dobru. Nitrania zdolali Slovan v piatom zo šiestich vzájomných meraní síl v prebiehajúcom ročníku.
Žilinskí hokejisti ukončili štvorzápasovú sériu prehier, nadviazali na stredajší triumf v Slovenskom pohári a zvíťazili na ľade Prešova 5:2. V tabuľke sa posunuli na štvrtú pozíciu, zatiaľ čo Prešovčania prehrali šiestykrát za sebou a sú naďalej poslední.
Košice zvíťazili nad Michalovcami 5:0 a svoju víťaznú sériu predĺžili na sedem zápasov, pričom všetky z nich vyhrali v riadnom hracom čase. Upevnili si tým priebežné 3. miesto. Michalovce naďalej figurujú na 10. priečke.
Spišská Nová Ves si pripísala piate víťazstvo z uplynulých šiestich zápasov. Na domácom ľade zdolala 4:1 Liptovský Mikuláš, ktorý tak zaznamenal desiatu prehru z uplynulých 12 duelov. V drese Liptákov si odkrútil debut obranca Lukáš Kozák, ktorý ako prvý nastúpil v najvyššej slovenskej súťaži za desať rôznych klubov. Predtým hral za rodný Martin, bratislavský Slovan, Skalicu, Trenčín, Žilinu, Poprad, Nové Zámky, Banskú Bystricu a Prešov.
Zvolen zdolal Trenčín 7:3 a zaknihoval štvrté víťazstvo z uplynulých piatich duelov. „Rytieri“ si s Duklou na domácom ľade poradili tretíkrát v sezóne. Hostia spod hradu Matúša Čáka prehrali jedenásty duel z uplynulých dvanástich už pod vedením nového amerického trénera Todda Bjorkstranda a zostali na predposlednej priečke.
Poprad si pripísal tretie víťazstvo za sebou, keď na domácom ľade zdolal Banskú Bystricu 5:2 a v tabuľke sa jej priblížil na rozdiel troch bodov. Pre hostí to bola štvrtá prehra z uplynulých piatich stretnutí.
Tipsport liga - 45. kolo:
HC Slovan Bratislava - HK Nitra 1:4 (0:0, 0:1, 1:3)
Góly: 54. Pecararo (Petriska, Acolatse) - 38. Passolt (Hrnka, Kováč), 53. Čederle (Krištof, Osburn), 59. Paulovič (Krištof, Osburn), 60. Lawrence. Rozhodcovia: Stano, Žák – Hajnik, Durmis, vylúčenia: 7:4 na 2 min., presilovky: 0:3, oslabenia: 0:0, 7548 divákov.
Slovan: Kiviaho – Acolatse, Bačik, Královič, Zeleňák, O'Connor, Maier, Ličko – R. Varga, T. Marcinko, Bondra – Pecararo, Elson, Dmowski – Bakoš, Peterek, Šimun – Petriska, Jendek, Lupták
Nitra: Ferguson – Osburn, Mezei, Graham, Carmichael, Vitaloš, Stacha, Kalman – Paulovič, Krištof, Passolt – Jackson, Chrenko, Lawrence – Lacka, Čederle, Molnár – Kováč, Hrnka, Bajtek - Csányi
HK Poprad - HC MONACObet Banská Bystrica 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)
Góly: 10. Bjalončík (Bodák, Šotek), 24. Urbánek (Nauš), 36. Malina (Urbánek, Nauš), 58. Bjalončík (Cracknell), 59. Bodák - 19. Kabáč (Lee, Galipeau), 35. Jasenec (Galipeau, Kukuča). Rozhodcovia: Klejna, Crman - Tichý, Bezák, vylúčení: 5:4 na 2 min., presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0, 2187 divákov
Poprad: Parks - Lefebvre, Sproul, Nemčík, Fereta, Malina, Bodák, Romančík - Výhonský, Suchý, Šotek - Nauš, Urbánek, Török - Bjalončík, Cracknell, Calof - Kuľha, Majdan, Gabor
Banská Bystrica: Rabčan - Galipeau, Lucas, Žabka, Lee, Michalčin, Česánek, Meszároš - R. Faith, Myklucha, Turnbull - M. Valach, Gron, Kukuča - Kabáč, Jasenec, Tomka - Matoušek, Ondrušek, Sedliačik - Čunderlík
HC Prešov - Vlci Žilina 2:5 (1:0, 0:2, 1:3)
Góly: 11. Avcin (Indrašis, MacDougall), 42. Frič (Chatrnúch, Laurenčík) - 31. Juščák (Mucha), 34. Walega (Ranford, Chicoine), 41. Kolenič (Walega, Korenčík), 51. Gachulinec (Chicoine, Korczak), 57. Mucha (Ranford, Korczak). Rozhodovali: Moller, Kocúr - Janiga, Tomáš, vylúčení: 2:3 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 1434 divákov.
Prešov: Vyletelka - Brincko, MacDougall, Kadyrov, Nátny, Chatrnúch, Laurenčík, Blaško - Avcin, Berlev, Indrašis - T. Cormier, Suja, Valigura - Frič, Bortňák, Feranec - Jokeľ, Maruna, Chalupa
Žilina: LaCouvée - Chicoine, Korenčík, O. Kotvan, Pobežal, Jakubík, Gachulinec - Ranford, Korczak, Baláž - Tkáč, Walega, Kolenič - Koyš, Galamboš, Vašaš - Mucha, Juščák, Beták
HKM Zvolen – HK Dukla Trenčín 7:3 (5:1, 0:0, 2:2)
Góly: 1. Hecl (Beňo, Marcinek), 4. Durandeau (Jääskeläinen, Cassels), 5. Durandeau (Cassels, Kowalczyk), 8. Macek (Šramaty, Kudrna), 11. Kowalczyk (Kukos), 46. Berger (Marcinek, Zuzin), 49. Zuzin (Hecl, Marcinek) – 13. Varone (Krajčovič, Descheneau), 41. Decheneau (Ullman, Varone), 44. Bellerive (Krajčovič, Varone). Rozhodovali: Baluška, Krajčík – Kacej, Šramaty, vylúčení: 3:2 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, 1345 divákov.
Zvolen: Mandolese – Beňo, Pišoja, Berger, Golian, Kowalczyk, Hraško – Marcinek, Zuzin, Hecl – Durandeau, Cassels, Jääskeläinen – Macek, Šramaty, Kudrna – L. Lunter, V. Fekiač, Kukos
Trenčín: D. Hrenák (9. Valent) – Ullman, Goljer, Hatala, Starosta, S. Hain, Hlaváč, Rajnoha – Descheneau, Varone, Krajčovič – Bellerive, Šiška, Lapšanský – Krajč, Švec, Hudec – Safin, Kalis, Sabadka
HK Spišská Nová Ves - HK 32 Liptovský Mikuláš 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)
Góly: 8. Giľák (McIsaac, Groch), 32. Paločko (D. Martel, Viedenský), 37. Viedenský (McIsaac, Stas), 59. G. Hain (Martel, Viedenský) - 57. X. Cormier (Sukeľ, Lalík). Rozhodcovia: Štefik, Výleta - Gegáň, Pribula, vylúčení: 5:8 na 2 min., navyše Vandas 5+DKZ - Uhrík 5+DKZ (obaja za bitku), presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 2519 divákov
Spišská Nová Ves: Godla - McIsaac, Groch, Ališauskas, Žiak, Barcík, Romaňák, Belluš - Savoie, G. Hain, D. Martel - Giľák, Viedenský, Stas - Števuliak, Paločko, Džugan - Vandas, Vartovník, Turanský
Liptovský Mikuláš: Houser - Kozák, Robertson, Flood, Čajkovič, Lalík, F. Fekiač, Kadlubiak - Sukeľ, X. Cormier, Vojtech - Záborský, Tritt, Farren - Nespala, Vankúš, Šandor - Ferkodič, Uhrík, B. Kotvan
HC Košice - HK Dukla Michalovce 5:0 (1:0, 1:0, 3:0)
Góly: 15. Mikúš (Rosandič, Krivošík), 37. Jellúš (Šedivý, Lunter), 48. Petráš (Rosandič, Jellúš), 48. Lamper (Šedivý, Dachnovskij), 52. Mikúš (Petráš). Rozhodcovia: Hronský, Kalina - D. Konc ml., Stanzel, vylúčení: 4:5 na 2 min., presilovky: 3:0, oslabenia: 0:0, 3091 divákov
Košice: Riečický - Bučko, Rosandič, Ferenc, Dachnovskij, A. Bartoš, Šedivý, Mitro - T. Mikúš, Jellúš, Petráš - M. Lunter, Krivošík, Plochotnik - Lamper, Havrila, Rogoň - Liščinský, T. Varga, Kvietok - Zuščák
Michalovce: Durný - J. Marcinko, Bindulis, Kubka, Meliško, Stripai, Macejko - J. Martel, Roy, Virtanen - Fominych, Kytnár, Spodniak - Baptiste, Šmida, Safaralejev - A. Varga, Bartánus, Hrabčák
tabuľka po 45. kole:
1. Nitra 46 25 6 4 11 157:111 91
2. Slovan 45 23 8 4 10 154:118 89
3. Košice 45 25 2 7 11 130:103 86
4. Žilina 45 21 4 5 15 135:124 76
5. B. Bystrica 45 20 5 4 16 152:131 74
6. Poprad 45 18 6 5 16 150:121 71
7. Zvolen 45 14 8 4 19 136:142 62
8. Spišská N. Ves 45 16 5 4 20 107:121 62
9. L. Mikuláš 45 13 6 8 18 136:152 59
10. Michalovce 46 14 4 6 22 139:159 56
11. Trenčín 45 12 3 9 21 104:135 51
12. Prešov 45 9 4 1 31 89:173 36
