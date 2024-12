SÚHRN: Nové Zámky ukončili sériu prehier, Spišiaci opäť vyhrali derby

Tipos extraliga, 29. kolo:



HC Nové Zámky - HKM Zvolen 5:4 (0:1, 2:3, 3:0)



Góly: 31. Ritchie (Rapuzzi, Hudec), 33. Okoličány (Lalonde, Maalahti), 44. Urbánek (Hawryluk), 53. Kováč (Jendek, Ritchie), 60. Ritchie (Lalonde, Hawryluk) - 10. Zuzin (Kirichenko, Hecl), 25. Estephan (Bondra, Andrusiak), 27. Olson (Kudrna), 36. Olson (Marcinek, Stránský). Rozhodcovia: Klejna, Crman - Hercog, Kacej, vylúčení: 7:5 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 1112 divákov.



Nové Zámky: Rychlík - Lalonde, Maalahti, Komuls, Hudec, Roman, Chatrnúch - Hawryluk, Slovák, Lapšanský - Thomas, Rapuzzi, Ritchie - Žitný, Ondrušek, Jendek - Kováč, Urbánek, Okoličány



Zvolen: Kantor - Bindulis, Beňo, Stránský, Kirichenko, Sládok, Robertson, Kobolka - Hecl, Olson, Kudrna - Andrusiak, Estephan, Bondra - Zuzin, Fekiač, Marcinek - Macek, Senčák, Barcík







HK Spišská Nová Ves – HK Poprad 3:2 pp (0:0, 1:1, 1:1 - 1:0)



Góly: 28. Rapáč (Myklucha, Hannoun), 53. MacKinnon (Rapáč, Meireles), 62. MacKinnon (Kestner) – 40. Cracknell (Pulkkinen, Calof), 47. Kotvan (Šotek). Rozhodcovia: Štefik, J. Konc ml. – Tichý, Knižka, vylúčení: 8:7 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 3532 divákov.



Spišská Nová Ves: Mitens – Ališauskas, Žiak, MacKinnon, Romaňák, Valach, Groch – Rapáč, Ford, Majdan – Hannoun, Meireles, Kestner – Danielčák, Drábek, Števuliak – Vandas, Myklucha, Džugan – Karaffa



Poprad: Vay – Thomas, Bourque, Turan, Kotvan, Malina, Brejčák, Sluka – Pulkkinen, Cracknell, Nauš – Calof, Suchý, Broadhurst – Giľák, Török, Šotek – Murin, Mlynarovič, Kundrik – Bodnár







HK Dukla Ingema Michalovce - Vlci Žilina 2:6 (0:3, 1:2, 1:1)



Góly: 38. Drgoň (Valach, Bodák), 51. Lukosevicius (Krastenbergs, Brejčák) - 14. Koyš (Jones), 16. Baláž (Mucha, Fejes), 20. Varga (Galamboš, Pobežal), 39. Jones, 40. Dej (Beták), 48. Kolenič (Jones, Tourigny). Rozhodcovia: Jobbágy, Kocúr - Tomáš, Ordzovenský, vylúčení: 5:4 na 2 min., navyše Brejčák (Mich.) a Jones (Žil.) 5 min. + DKZ za bitku, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, 2322 divákov



Michalovce: Glosár (21. Junca) - Bodák, Slováček, Drgoň, Brejčák, Marcinko, Kulda - Svitana, Krastenbergs, Lukosevicius - Fominych, Rönni, Michnáč - Hamráček, Gabriel, Valach - Vašaš, Nardi, Kabáč - Škvarek



Žilina: LaCouvee - Miller, Tourigny, Pobežal, Gachulinec, Rajnoha, Djakov - Mucha, Baláž, Fejes - Kolenič, Jones, Koyš - Belluš, Dej, Beták - Varga, Galamboš, Juščák







HK Nitra - HK Dukla Trenčín 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)



Góly: 24. Jackson (Ritchie), 40. Jackson (Green), 58. Buček (Ritchie), 60. Buček (Cotton, Gill) - 38. Josling (Stapley). Rozhodcovia: Stano, Výleta - M. Orolin, Vyšný, vylúčení: 5:4 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 2773 divákov.



Nitra: Aittokallio - Cotton, Mezei, L. Green, Bača, Vitaloš, Auk, Hain, Lisý - Ritchie, Gill, Buček - Lacka, Čederle, Jackson - Hrnka, Bubela, Bajtek - Bačo, Chrenko, Nemec



Trenčín: Grigals - Schmiemann, Starosta, Cardwell, Hlaváč, Laurenčík, Macejko, Goljer - Josling, Bortňák, G. Green - Ahl, Stapley, Krajčovič - Hudec, Mráz, Stránský - Maruna, Krajč, Ďurčo







HC MONACObet Banská Bystrica – HC Slovan Bratislava 2:3 (1:2, 1:0, 0:1)



Góly: 7. Wedman (Boucher, Faith), 27. Faith (Boucher, Chicoine) – 6. Ahnelöv (Bakoš, Peterek), 16. Bakoš (Takáč), 59. Peterek (Takáč, Bakoš). Rozhodcovia: Snášel ml., Rojík – Frimmel, Junek, vylúčení: 3:4 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 2536 divákov.



Banská Bystrica: Rabčan – Scarlett, Chicoine, Bučko, Česánek, Žabka, Kozák, Michalčin – Šoltés, Voyer, Kukuča – Boucher, Wedman, Faith – Petriska, Bíreš, Matoušek – Valigura, Čunderlík, Kalousek



Slovan: Kiviaho – Acolatse, Brincko, Golian, Ahnelöv, Kubka, Maier – Bakoš, Peterek, Takáč – Ortega, Hoelscher, Pecararo – Puliš, Minárik, Lukošik – Dudáš, Preisinger, Bjalončík - Štetka



tabuľka po 29. kole:



1. Košice 28 17 3 3 5 97:62 60



2. Spišská Nová Ves 29 15 4 3 7 94:77 56



3. Banská Bystrica 29 13 6 2 8 92:76 53



4. Nitra 29 14 3 3 9 107:94 51



5. Slovan Bratislava 29 13 3 3 10 92:92 48



6. Michalovce 29 11 4 2 12 85:85 43



7. Žilina 28 10 5 1 12 86:84 41



8. Poprad 28 11 1 3 13 86:86 38



9. Zvolen 29 9 2 5 13 88:92 36



10. Trenčín 28 12 0 0 16 74:91 36



11. Liptovský Mikuláš 27 8 2 4 13 74:79 32



12. Nové Zámky 29 5 0 4 20 70:127 19



Bratislava 20. decembra (TASR) - Hokejisti HC Nové Zámky zvíťazili prvýkrát po deviatich prehrách, keď v piatkovom zápase 29. kola zdolali HKM Zvolen 5:4. Naďalej sú však na poslednom 13. mieste tabuľky Tipos extraligy. Jej lídrom je HC Košice, ktorý má pred Spišskou Novou Vsou štvorbodový náskok.Košičania v piatok nehrali, keďže ich súpera Liptovský Mikuláš trápi početná maródka a nehral ani v stredajšom zápase proti Popradu. V Nových Zámkoch to vyzeralo na predĺženie negatívnej série domácich, ktorí prehrávali 0:3 aj 2:4, no po obrate v 3. tretine získali všetky tri body. O ich triumfe rozhodol 21 sekúnd pred koncom riadneho hracieho času útočník Nick Ritchie. Zvolenčania nebodovali v uplynulých troch zápasoch, hoci v každom z nich sa dostali aspoň do najtesnejšieho náskoku.Na Košičanov sa doťahujú hráči Spišskej Novej Vsi. Tým sa naďalej darí pod vedením Vladimíra Záborského a v spišskom derby proti Popradu natiahli víťaznú sériu na päť zápasov. O ich triumfe 3:2 po predĺžení rozhodol kanadský obranca Ryan MacKinnon, ktorý strelil v zápase dva góly. O päťzápasovej sérii môžu hovoriť aj "kamzíci," ktorí presne toľko duelov nezvíťazili.Majster z Nitry zvíťazil prvýkrát po troch zápasoch, v ktorých nebodoval. "Corgoni" si v piatok poradili na domácom ľade s Trenčínom 4:1, keď sa o ich triumf zaslúžili dvojgóloví Robby Jackson a Samuel Buček. Trenčín prehral po dvoch víťazstvách a naďalej je na 10. mieste o skóre za Zvolenom.Hráči Banskej Bystrice dvakrát dotiahli tesné manko na Slovan Bratislava, no napokon mu doma podľahli 2:3. Víťazný gól strelil český útočník Jonáš Peterek, ktorý nazbieral v uplynulých dvoch zápasoch päť kanadských bodov. Slovanisti zvíťazili v štyroch z uplynulých piatich duelov.Presvedčivé víťazstvo si pripísali hráči nováčika súťaže zo Žiliny. Na ľade Michaloviec triumfovali 6:2, keď už po prvej tretine viedli 3:0. Pre Duklu to bola tretia prehra po sebe. Michalovce sú na priebežnej 6. priečke, no na "vlkov" majú už iba dvojbodový náskok.