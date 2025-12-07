< sekcia Šport
SÚHRN: Prehry Slovana a Žiliny, D. Streda sa posunula na 2. miesto
Slovan prehral druhý zápas v Niké lige za sebou.
Autor TASR
Bratislava 7. decembra (TASR) - Futbalová Niké liga priniesla vo svojom 17. kole ďalšie prekvapenia, ale aj šláger, v ktorom Dunajská Streda triumfovala nad Spartakom Trnava 3:1. Posunula sa pred Žilinu na druhé miesto tabuľky a na vedúci Slovan Bratislava stráca bod. „Andeli“ po troch víťazstvách vyšli bodovo naprázdno a patrí im štvrtá priečka.
Slovan prehral druhý zápas v Niké lige za sebou. V sobotu podľahol na ihrisku posledného tímu tabuľky FC Košice 0:2. „Belasí“ prehrali dva zápasy v lige prvýkrát od mája 2024. O góly domácich sa postarali Ján Krivák a Milan Šimon Rehuš, pre ktorých išlo o prvé presné zásahy v košickom drese. Pre Košice to bolo tretie víťazstvo v sezóne a prvé po šiestich dueloch. Bolo to zároveň prvé víťazstvo Košíc nad Slovanom od ich návratu do najvyššej súťaže.
Žilina prehrala na domácom trávniku s Ružomberkom 1:2. Hostia tak po výhre v Bratislave nad Slovanom (2:1) ukoristili tri body aj na trávniku ďalšieho ašpiranta na ligový titul. V 5. minúte sa k odrazenej lopte pred bránou Žiliny dostal Adam Tučný a otvoril skóre. Radovať z gólu sa mohli Žilinčania v 39. minúte, keď nariadený priamy kop zatočil presne k ľavej tyči ružomberskej bránky Samuel Kopásek. V 72. minúte však center Grygara z rohu poslal pätičkou do žilinskej siete Jan Hladík.
Podbrezová vyhrala v Michalovciach 4:0. Zvládla tak priamy súboj o piate miesto a na sobotného súpera má dvojbodový náskok. Domácim skomplikoval situáciu útočník Gytis Paulauskas, ktorý dostal červenú kartu v 21. minúte za stavu 0:0. Do polčasu strelil víťazný gól hostí kanonier Roland Galčík, ktorý v 90. minúte aj uzavrel skóre. Ďalšie presné zásahy pridali v druhom dejstve stredopoliar Kevor Palumets a útočník Radek Šiler.
Skalica remizovala s Komárnom 1:1. Domáci išli do vedenia po góle Samuela Suľu v 28. minúte a boli blízko k trom bodom, ale v nadstavenom čase vyrovnal na konečných 1:1 z jedenástky Šimon Šmehyl.
AS Trenčín remizoval v nedeľu s Tatranom Prešov 0:0. V tabuľke tak zotrval na 10. mieste o štyri body pred Skalicou. Siedmy Prešov sa priblížil v boji o skupinu o titul ku šiestym Michalovciam, na ktoré stráca dva body.
Niké liga - 17. kolo:
sobota
MŠK Žilina - MFK Ružomberok 1:2 (1:1)
Góly: 39. Kopásek - 5. Tučný, 72. Hladík. Rozhodovali: Choreň - Štofik, Vitko, ŽK: Roginič, Káčer, Kóša - Endl, Fila, Húska, ČK: 90+7. Endl (Ružomberok) po druhej ŽK, 1536 divákov.
Žilina: Belko - Pališčák, Kaša, Minárik (82. Narimanidze) - Kopásek, Káčer (82. Kóša), Adang (87. Ďatko), Bari (87. Szánthó) - Faško, Roginič, Iľko (87. Bzdyl)
Ružomberok: Ťapaj (46. Húska) - Luterán, Endl, Král - Fila, Múdry, Grygar (89. Buchvaldek), Selecký - Chrien (61. Šašinka), Hladík (84. Chobot), Tučný (61. Bačík)
MFK Zemplín Michalovce - FK Železiarne Podbrezová 0:4 (0:1)
Góly: 38. a 90. Galčík, 69. Palumets, 80. Šiler. Rozhodovali: Ruc - Jekkel, Straka. ŽK: Pauchek - Mielke, Gavrylenko, Palumets, Paraj. ČK: 21. Paulauskas (Michalovce)
Michalovce: Lukáč - Pauschek, Bednár, Dzotsenidze - Ahl (85. Lemishko), Šimamura (46. Lopez), Zubairu (77. Begala), Bahi (73. Madu) - Ramos, Paulauskas, Brosnan (46.Taylor-Hart)
Podbrezová: Jurička - Mielke, Luka, Markovič - Kováčik, Palumets (84. Dumbuya), Štefánik (86. Sallah), Gavrylenko (46. Sanusi) - Galčík, Šiler (84. Chyla), Deml (65. Paraj)
MFK Skalica - KFC Komárno 1:1 (1:0)
Góly: 28. Suľa – 90.+3 Šmehyl (z 11 m). Rozhodcovia: Dohál – Bednar, Zemko, ŽK: Morong - Németh, Špiriak, Tamás, Šmehyl, 303 divákov.
Skalica: Junas – Černek, Gaži, Šuver – Suľa, Mášik (72. M. Nagy), Pudhorocký (72. Bariš), Morong, Smejkal (82. Švec) – Potočný (62. Fábry), Daniel
Komárno: Száraz – Žák, Špiriak (68. Bayemi), Pillár, Šmehyl – Šimko, Németh (46. Sukisa), Kiss (79. Boďa), Gamboš (86. Pastorek), Tamás (68. Ganbold) – Palán
FC Košice - ŠK Slovan Bratislava 2:0 (1:0)
Góly: 43. Krivák, 62. Rehuš. Rozhodcovia: Marhefka, Hancko, Vorel, ŽK: Kovács, Sovič - Weiss.
Košice: Dabrowski - Ďurko (90.+4 Teplan), Krivák, Kružliak - Kovács (46. Magda), Zsigmund (65. Metu), Gallovič, Jakúbek, Madleňák - Rehuš (65. Perišič), Čerepkai (84. Sovič)
Slovan Bratislava: Takáč - Bajrič, Kašia (78. Kucharevyč) - Blackman, Ignatenko, Savvidis (46. Ibrahim), Cruz (46. Gajdoš) - Mak (46. Yirajang), Weiss, Marcelli (84. Ofori)
nedeľa
AS Trenčín - FC Tatran Prešov 0:0
Rozhodovali: Kráľovič – Pozor, Poláček, ŽK: Bagín - Olejník, Šimko, Bondarenko
Trenčín: Katič - Pávek, Križan (81. Bagín), Bessile, Brandis (71. Holúbek) - Yakubu - Hájovský, Bazdaric (81. Adyrbekov) - Kam (52. Mathurin), Doesburg (71. Sabljic), Sani
Prešov: Bajza - Menich, Bondarenko, Kotula - Revenco (69. Romling), Begala, Šimko, Krasniqi (56. Sagna), Sipľak - Olejník (87. Ukhan), Masaryk (56. Morim)
FC DAC 1904 Dunajská Streda - FC Spartak Trnava 3:1 (2:0)
Góly: 13. a 47. Sylla, 20. Ramadan – 79. Sabo (z 11 m). Rozhodovali: Kružliak – Pacák, Kuba, ŽK: Modesto, Bationo – Kudlička, Mikovič, Kratochvíl, Skrbo, ČK: 90.+4 Kačaraba - 90.+4 Stojsavljevič, 5.184 divákov.
Dunajská Streda: Popovič - Kapanadze, Kačaraba, Nemanič, Modesto (87. Bationo) - Gruber, Tuboly, Ouro (83. Udvaros) – Sylla (83. Barro), Gagua (87. Corr), Ramadan (90.+7 Blaško)
Trnava: Frelih - Karhan, Stojsavljevič, Twardzik (62. Koštrna) - Škrbo, Sabo, Kratochvíl, Mikovič (65. Jureškin) – Kudlička (75. Paur), Taiwo (62. Metsoko), Khorkheli (62. Gong)
tabuľka:
1. Slovan Bratislava 17 11 3 2 35:24 36
2. Dunajská Streda 17 10 5 2 33:13 35
3. Žilina 17 10 4 3 40:22 34
4. Trnava 17 10 2 5 32:18 32
5. Podbrezová 17 7 3 7 28:27 24
6. Michalovce 17 6 4 7 27:30 22
7. Prešov 17 4 8 5 19:24 20
8. Komárno 17 5 4 8 19:27 19
9. Ružomberok 17 5 4 8 20:26 19
10. Trenčín 17 5 2 10 14:31 17
11. Skalica 17 2 7 8 15:25 13
12. Košice 17 3 2 12 22:37 11
