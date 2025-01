SÚHRN: Sinner narazí v osemfinále dvojhry na Runeho

muži - dvojhra - 3. kolo:



Jannik Sinner (Tal.-1) - Marcos Giron (USA) 6:3, 6:4, 6:2,

Alex Michelsen (USA) - Karen Chačanov (Rus.-19) 6:3, 7:6 (5), 6:2,

Gael Monfils (Fr.) - Taylor Fritz (USA-4) 3:6, 7:5, 7:6 (1), 6:4,

Alex de Minaur (Austr.-8) - Francisco Cerundolo (Arg.-31) 5:7, 7:6 (3), 6:3, 6:3,

Lorenzo Sonego (Tal.) - Fábián Marozsán (Maď.) 6:7 (3), 7:6 (6), 6:1, 6:2,

Learner Tien (USA) - Corentin Moutet (Fr.) 7:6 (10), 6:3, 6:3,

Ben Shelton (USA-21) - Lorenzo Musetti (Tal.-16) 6:3, 3:6, 6:4, 7:6 (5),

Holger Rune (Dán.-13) - Miomir Kecmanovič (Srb.) 6:7 (5), 6:3, 4:6, 6:4, 6:4

Melbourne 18. januára (TASR) - Taliansky tenista Jannik Sinner postúpil do osemfinále dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open v Melbourne. Najvyššie nasadený obhajca titulu zvíťazil v 3. kole nad Američanom Marcosom Gironom 6:3, 6:4, 6:2. V boji o štvrťfinále sa stretne s trinástkou "pavúka" Dánom Holgerom Runem, ktorý zdolal Miomira Kecmanoviča zo Srbska v päťsetovej dráme 6:7 (5), 6:3, 4:6, 6:4, 6:4.Sinner síce v treťom sete za stavu 2:1 stratil podanie, no potom získal štyri gemy za sebou a využil hneď prvý mečbal. "zdôraznil Sinner v pozápasovom interview a dodal: "Francúz Gael Monfils vyradil štvrtého nasadeného Američana Taylora Fritza po setoch 3:6, 7:5, 7:6 (1), 6:4. Monfils dosiahol 37. víťazstvo v Melbourne a vyrovnal rekord Joa-Wilfrieda Tsongu v počte triumfov hráča z Francúzska na prvom grandslame sezóny. Tridsaťosemročný Monfils tak predĺžil víťaznú sériu na osem zápasov. Minulý týžden vyhral turnaj v novozélandskom Aucklande. Po Švajčiarovi Rogerovi Federerovi je druhým najstarším tenistom, ktorý sa na Australian Open dostal medzi najlepšiu šestnástku, odkedy sa turnaj presťahoval do Melbourne Parku v roku 1988.povedal Francúz po zápase.Prvýkrát v kariére sa do grandslamového osemfinále dostal Američan Alex Michelsen. Devätnásteho nasadeného Rusa Karena Chačanova vyradil po výsledku 6:3, 7:6 (5), 6:2. V zápase o postup do štvrťfinále nastúpi proti deviatke "pavúka" Austrálčanovi Alexovi de Minaurovi, ktorý zdolal Francisca Cerundola z Argentíny 5:7, 7:6 (3), 6:3, 6:3.uviedol 20-ročný Michelsen v pozápasovom interview. Pre Američana je to už druhý cenný skalp na turnaji, keď v 1. kole zdolal jedenásteho nasadeného melbournského finalistu z roku 2023 Gréka Stefanosa Tsitsipasa.Premiérovo sa medzi najlepšiu šestnástku prebojoval aj Michelsenov krajan Learner Tien. Americký kvalifikant nadviazal na víťazstvo nad piatym nasadeným Rusom Danillom Medvedevom a v sobotu zdolal Corentina Mouteta z Francúzska 7:6 (10), 6:3, 6:3. "uviedol 19-ročný Tien, ktorý je najmladší Američan v 4. kole Australian Open od čias Petea Samprasa, ktorý sa dostal do rovnakej fázy vo veku 18 rokov. Zároveň je najmladší hráč, ktorý sa v Melbourne dostal do štvrtého kola od čias Španiela Rafaela Nadala z roku 2005: "