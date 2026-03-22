SÚHRN: Sinner, Tiafoe aj Zverev postúpili do 3. kola dvojhry v Miami



muži - dvojhra - 2. kolo:



Alexander Ševčenko (Kaz.) - Ben Shelton (USA-8) 6:7 (3), 7:6 (3), 6:3,

Frances Tiafoe (USA-19) - Arthur Cazaux (Fr.) 7:6 (1), 6:1,

Marin Čilič (Chor.) - Brandon Nakashima (USA-27) 2:6, 6:4, 7:6 (9),

Alexander Zverev (Nem.-3) - Martin Damm (USA) 6:2, 6:4,

Alex Michelsen (USA) - Cameron Norrie (V. Brit.-23) 7:5, 6:7 (4), 6:4,

Alejandro Tabilo (Čile) - Andrej Rubľov (Rus.-15) 6:7 (5), 6:2, 6:4,

Jakub Menšík (ČR-12) - Adam Walton (Aus.) 3:6, 6:2, 6:4,

Francisco Cerundolo (Arg.-18) - Thiago Agustin Tirante (Arg.) 6:4, 6:2,

Ugo Humbert (Fr.-31) - Gabriel Diallo (Kan.) 6:1, 6:4,

Rafael Jodar (Šp.) - Aleksandar Vukič (Aus.-4) 6:1, 6:2,

Quentin Halys (Fr.) - Alejandro Davidovich Fokina (Šp.-16) 7:6 (8), 6:4,

Kamil Majchrzak (Poľ.) - Learner Tien (USA-20) 6:2, 4:6, 6:2,

Tomas Martin Etcheverry (Arg.-29- Zizou Bergs (Belg.) 7:6 (5), 7:6 (3),

Terence Atmane (Fr.) - Arthur Rinderknech (Fr.-26) 7:6 (4), 6:3,

Jannik Sinner (Tal.-2) - Damir Džumhur (BaH.) 6:3, 6:3,

Felix Auger-Aliassime (Kan.-7) - Marton Fucsovics (Maď.) 7:6 (3), 7:5,

Corentin Moutet (Fr.-30) - Tomáš Macháč (ČR) 6:0, 1:6, 6:4,

Daniil Medvedev (Rus.-9) - Rei Sakamoto (Jap.) 6:7 (10), 6:3, 6:1

Miami 22. marca (TASR) - Český tenista Jakub Menšík postúpil do 3. kola dvojhry na turnaji ATP Masters 1000 v Miami. V sobotňajšom zápase zdolal nenasadeného Austrálčana Adama Waltona 3:6, 6:2, 6:4. Bez väčších problémov ide ďalej druhý nasadený Jannik Sinner z Talianska, ktorý vyradil Damira Džumhura z Bosny a Hercegoviny v dvoch setoch dvakrát 6:3.S turnajom sa rozlúčil pätnásty nasadený Rus Andrej Rubľov, ktorého vyradil Čiľan Alejandro Tabilo. V ďalšom kole ho čaká Američan Alex Michelsen, ktorý si poradil s 23. nasadeným Britom Cameronom Norriem v troch setoch 7:5, 6:7 (4), 6:4. V treťom kole skončila aj turnajová osmička domáci hráč Ben Shelton po prehre s Alexandrom Ševčenkom z Kazachstanu. Ďalej idú Američan Frances Tiafoe po triumfe nad Francúzom Arthurom Cazauxom 7:6 (1), 6:1 aj tretí nasadený Alexander Zverev z Nemecka, ktorý si poradil s domácim držiteľom voľnej karty Martinom Dammom 6:2, 6:4