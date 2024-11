SÚHRN: Slováci do 21 rokov prehrali v príprave s Portugalskom

Na snímke vľavo hráč Slovenska Samuel Kopásek a hráč Portugalska Joao Marques počas prípravného zápasu hráčov do 21 rokov Slovensko - Portugalsko v pondelok 18. novembra 2024 v Trenčíne. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

futbal - prípravný zápas hráčov do 21 rokov /Trenčín/:



Slovensko - Portugalsko 1:3 (1:0)



Góly: 34. Nebyla - 67. Borges, 80. Araujo (z 11 m), 89. Bernardo. Rozhodcovia: Ciochirca (Rak.) – Straka, Vitko (obaja SR), ŽK: Ujlaky, Sauer, Hollý, Hranica - Fernandes, C. Marques, ČK: 57. Hollý.







Slovensko: Frühwald – Javorček, Ujlaky (80. Leitner), Šikula (73. Tučný), Kopásek (73. Jambor) – Hollý, Sauer (64. Gajdoš), Šviderský (64. Jakubko), Nebyla (80. Veselovský), Marcelli (64. Hájovský) – Gríger (73. Hranica)



Portugalsko: Carvalho – Veiga, C. Marques, Muniz, Nazinho – Fernandes (77. Santos), Bernardo, J. Marques (46. Essugo), Sa (46. Borges, 83. Neto) – Moreira (77. Gomes), Tomas (46. Araujo)

Na snímke vľavo kapitán Slovenska Sebastián Nebyla a hráč Portugalska Joao Muniz počas prípravného zápasu hráčov do 21 rokov Slovensko - Portugalsko v pondelok 18. novembra 2024 v Trenčíne. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Trenčín 18. novembra (TASR) - Slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov ukončili kalendárny rok 2024 prehrou. V pondelkovom prípravnom zápase v Trenčíne podľahli Portugalsku 1:3. Po góle Sebastiana Nebylu z 34. minúty viedli 1:0, ale po prestávke hostia otočili skóre. Po vylúčení Dominika Hollého v 57. minúte sa presadili Carlos Borges, z pokutového kopu striedajúci Henrique Araujo a v závere aj Paulo Bernardo.Zverenci Jaroslava Kentoša odohrali tento rok 10 zápasov. Pripísali si osem triumfov - so Španielskom 2:0, Maltou 4:1, Azerbajdžanom 3:2, Maďarskom 2:1, Bieloruskom 6:1, Gréckom 2:1 a Walesom 4:2. Okrem Portugalska prehrali len s Moldavskom (0:1) a naposledy remizovali s Holandskom 3:3."Sokolíkov" čaká budúci rok európsky šampionát na domácej pôde (od 11. do 28. júna). Žreb záverečného turnaja sa uskutoční 3. decembra v historickej budove Slovenskej filharmónie v Bratislave.Slováci mali v prvom polčase prekvapivo loptu častejšie na kopačkách. V 17. minúte poslal kapitán Nebyla center do šestnástky, lopta po zakončení Grígera skončila na brvne. Šance však mali aj hostia, no obrana Slovákov stála na pevných nohách. Do vedenia išli "sokolíci" v 34. minúte, keď loptu z rohového kopu nadvihol Hollý a Nebyla ju poslal do siete - 1:0. Záver polčasu patril Portugalcom, ale bez efektu.Ich tréner poslal po prestávke na trávnik trojicu nových hráčov, no prevahu začali mať portugalskí futbalisti až od 57. minúty. Vtedy inkasoval Hollý druhú žltú kartu po faule na Nazinha a musel ísť predčasne pod sprchy. K striedaniu pristúpil aj tréner Kentoš, ale jeho zverencom sa nepodarilo náskok udržať. Najskôr inkasovali po strele Borgesa a toho istého hráča fauloval o trinásť minút neskôr v pokutovom území Hranica. Araujo sa z bieleho bodu nemýlil a zaistil hosťom víťazstvo. To ešte potvrdil v závere po peknej akcii Bernardo.