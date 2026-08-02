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SÚHRN: Slovan Bratislava je po 2. kole Niké ligy na čele
Slovan nadviazal na triumf 4:0 na pôde Dukly a aj vo svojom prvom domácom stretnutí sezóny dominoval.
Autor TASR
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Bratislava 2. augusta (TASR) - Futbalisti ŠK Slovan Bratislava zostali po 2. kole Niké ligy jediným stopercentným tímom súťaže. Obhajcovia titulu zdolali na Tehelnom poli Podbrezovú 3:0, po dvoch zápasoch majú skóre 7:0 a s plným počtom šiestich bodov sú na čele tabuľky. Na opačnom konci je nováčik z Banskej Bystrice, ktorý po prehre 0:2 v Dunajskej Strede zostáva bez bodu aj streleného gólu.
Slovan nadviazal na triumf 4:0 na pôde Dukly a aj vo svojom prvom domácom stretnutí sezóny dominoval. Už v 7. minúte otvoril skóre Rahim Ibrahim po individuálnej akcii Daikiho Macuoku. Podbrezová cez prestávku štyrikrát striedala, ale výraznejšie sa do ofenzívy nepresadila. Víťazstvo domácich spečatil dvoma gólmi striedajúci Alen Mustafič. „Belasí“ sa tak víťazne naladili na utorkový duel 3. predkola Ligy majstrov na ihrisku švédskeho majstra AIF Mjällby.
Prvé víťazstvo v sezóne zaznamenala Dunajská Streda, ktorá zdolala Banskú Bystricu 2:0. Skóre otvoril z pokutového kopu Matej Trusa a po zmene strán pridal poistku Ammar Ramadan. DAC je so štyrmi bodmi na druhom mieste tabuľky, zatiaľ čo Dukla prehrala aj druhý zápas po návrate medzi elitu a so skóre 0:6 je posledná. Bez bodu zostávajú aj Michalovce, ktoré doma podľahli Žiline 0:1. O triumfe hostí rozhodol v nadstavenom čase Fabian Bzdyl.
Prvú výhru si pripísala aj Trnava. Na pôde Komárna triumfovala 2:1, pričom prvý súťažný gól na novom komárňanskom štadióne strelil Filip Trello. Spartak zvýšil náskok po vlastnom góle Šimona Šmehyla, domácim už nestačilo ani zníženie striedajúceho Christiana Bayemiho. Komárno v nadstavenom čase vyrovnalo, gól však neplatil pre ofsajd.
Skalica zdolala Ružomberok 2:1 zásluhou dvoch gólov Philipa Obinnu Onyediku z prvého polčasu. Hostia odpovedali zásahom Jána Hladíka, ale napriek záverečnej presilovke po vylúčení Damiána Bariša už nevyrovnali. Skalica tak má rovnako ako DAC, Žilina a Trnava štyri body.
Najviac gólov videli diváci v Košiciach, kde domáci remizovali s Trenčínom 3:3. Košičania viedli po prvom polčase 2:0, hostia však po zmene strán otočili skóre zásluhou Jakuba Paura, Lukáša Mikulaja a Eynela Soaresa. Deľbu bodov zariadil v 90. minúte Sebastián Kóša. Oba tímy tak remizovali aj vo svojom druhom zápase sezóny.
Slovan nadviazal na triumf 4:0 na pôde Dukly a aj vo svojom prvom domácom stretnutí sezóny dominoval. Už v 7. minúte otvoril skóre Rahim Ibrahim po individuálnej akcii Daikiho Macuoku. Podbrezová cez prestávku štyrikrát striedala, ale výraznejšie sa do ofenzívy nepresadila. Víťazstvo domácich spečatil dvoma gólmi striedajúci Alen Mustafič. „Belasí“ sa tak víťazne naladili na utorkový duel 3. predkola Ligy majstrov na ihrisku švédskeho majstra AIF Mjällby.
Prvé víťazstvo v sezóne zaznamenala Dunajská Streda, ktorá zdolala Banskú Bystricu 2:0. Skóre otvoril z pokutového kopu Matej Trusa a po zmene strán pridal poistku Ammar Ramadan. DAC je so štyrmi bodmi na druhom mieste tabuľky, zatiaľ čo Dukla prehrala aj druhý zápas po návrate medzi elitu a so skóre 0:6 je posledná. Bez bodu zostávajú aj Michalovce, ktoré doma podľahli Žiline 0:1. O triumfe hostí rozhodol v nadstavenom čase Fabian Bzdyl.
Prvú výhru si pripísala aj Trnava. Na pôde Komárna triumfovala 2:1, pričom prvý súťažný gól na novom komárňanskom štadióne strelil Filip Trello. Spartak zvýšil náskok po vlastnom góle Šimona Šmehyla, domácim už nestačilo ani zníženie striedajúceho Christiana Bayemiho. Komárno v nadstavenom čase vyrovnalo, gól však neplatil pre ofsajd.
Skalica zdolala Ružomberok 2:1 zásluhou dvoch gólov Philipa Obinnu Onyediku z prvého polčasu. Hostia odpovedali zásahom Jána Hladíka, ale napriek záverečnej presilovke po vylúčení Damiána Bariša už nevyrovnali. Skalica tak má rovnako ako DAC, Žilina a Trnava štyri body.
Najviac gólov videli diváci v Košiciach, kde domáci remizovali s Trenčínom 3:3. Košičania viedli po prvom polčase 2:0, hostia však po zmene strán otočili skóre zásluhou Jakuba Paura, Lukáša Mikulaja a Eynela Soaresa. Deľbu bodov zariadil v 90. minúte Sebastián Kóša. Oba tímy tak remizovali aj vo svojom druhom zápase sezóny.
Niké liga - 2. kolo:
sobota:
ŠK Slovan Bratislava - FK Železiarne Podbrezová 3:0 (1:0)
Góly: 68. a 79. Mustafič, 7. Ibrahim. Rozhodovali: Dzivjak - Ferenc, Zemko, ŽK: Ignatenko, 5457 divákov.
Slovan: Takáč - Medveděv (80. Hofstädter), Markovič, Wimmer, Kozlovský - Ignatenko - Kianga (80. Martinez), Matsuoka, Ibrahim (63. Mustafič), Maroš (63. Yirajang) - Griger
Podbrezová: Trnovský - Lampreht, Luka, Mielke - Rusnák (46. Kováčik), Chyla, Faško (46. Paraj), Deml - Silagadze (46. Chrien) - Miljanič (72. Duraj), Šiler (46. Mrvaljevič)
sobota:
ŠK Slovan Bratislava - FK Železiarne Podbrezová 3:0 (1:0)
Góly: 68. a 79. Mustafič, 7. Ibrahim. Rozhodovali: Dzivjak - Ferenc, Zemko, ŽK: Ignatenko, 5457 divákov.
Slovan: Takáč - Medveděv (80. Hofstädter), Markovič, Wimmer, Kozlovský - Ignatenko - Kianga (80. Martinez), Matsuoka, Ibrahim (63. Mustafič), Maroš (63. Yirajang) - Griger
Podbrezová: Trnovský - Lampreht, Luka, Mielke - Rusnák (46. Kováčik), Chyla, Faško (46. Paraj), Deml - Silagadze (46. Chrien) - Miljanič (72. Duraj), Šiler (46. Mrvaljevič)
MFK Skalica - MFK Ružomberok 2:1 (2:1)
Góly: 13. a 23. Onyedika - 29. Hladík. Rozhodovali: Dohál - Juhos, Košecký, ŽK: Morong, Bariš, Onyedika - Köstl, Marušin, Kostka, ČK: 79. Bariš po druhej ŽK, 533 divákov.
Skalica: Riška - Suľa, P. Karhan, Guinari, Morong - Daniel (84. Černek), Ravas (66. Nonikašvili), Bariš, Pudhorocký (90.+2 Nagy), Šimko (66. Mášik) - Onyedika (90.+2 Potočný)
Ružomberok: Krajčírik - Kostka, Köstl, Mojžiš (59. Marušin), Selecký - Hranoš (87. Chobot), Luterán (58. Bačík), Souček, Jevoš (59. Tučný) - Hladík, Koubek (59. Boďa)
FC Košice - AS Trenčín 3:3 (2:0)
Góly: 15. Čerepkai, 35. Kakay, 90. Kóša - 48. Paur, 71. Mikulaj, 84. Eynel Soares (z 11 m). Rozhodovali: Sučka - Straka, Halíček, ŽK: Magda, Kóša - Diouf, Paur, 3749 divákov.
Košice: Dabrowski - Magda (85. Zsigmund), Kružliak, Kóša - Kakay (85. Vrábeľ), Gallovič, Lichý, Palumets (72. Mateáš), Madleňák - Čerepkai (72. Sovič), Maraš (60. Rehuš)
Trenčín: Sláviček - Jovanovič, Križan, Diouf (46. Paur), Skovajsa - Hájovský, Pávek, Poom - Kam (68. González), Mikulaj, Eynel Soares (87. Adamkovič)
nedeľa:
FC DAC 1904 Dunajská Streda - MFK Dukla Banská Bystrica 2:0 (1:0)
Góly: 26. Trusa (z 11 m), 55. Ramadan. Rozhodovali: Ruc - Štrbo, Kuba, ŽK: Sylla - Szánthó, 3452 divákov.
Dunajská Streda: Filipe - Trontelj, Kačaraba (46. Blažek), Nemanič, Jukleröd (62. Modesto) - Sylla, Diongue, Jenčuš (80. Bationo), Ramadan (62. Owusu) - Trusa, Gagua (62. Udvaros)
Banská Bystrica: Trefil - Tóth (60. Šikula), Bakaľa, Willwéber, Kazeem Soliu (83. Alabi) - Richtárech (60. Považanec), Slebodník, Sivíček (60. Acosta) - Hanes (73. Veselovský), Polievka, Szánthó
MFK Zemplín Michalovce - MŠK Žilina 0:1 (0:0)
Gól: 90.+1 Bzdyl. Rozhodovali: Gemzický - Poláček, Železňák, ŽK: Dzocenidze, Cottrell - Roginič, Baleja, 2356 divákov.
Michalovce: Jakubech - Čurma, Dzocenidze (73. Bednár), Volanakis - Lemiško, Cottrell, Taylor-Hart (73. Pilling), Zubairu, Pauschek - Mashike, Omoko Brosnan (62. Korba)
Žilina: Šípoš - Pališčák (68. Minárik), Narimanidze, Okál - Baleja (46. Hranica), Adang Mveng, Bzdyl, Bari - Faško (80. Florea), Roginič (58. Kóša), Ďatko (58. Iľko)
KFC Komárno - FC Spartak Trnava 1:2 (0:1)
Góly: 87. Bayemi - 32. Trello, 78. Šmehyl (vlastný). Rozhodovali: Očenáš - Bednár, Jánošík, ŽK: Masaryk, Špiriak - Mikovič, Begala, Koštrna, 5048 divákov.
Komárno: Dlubáč - Krčík (79. Palán), Šimko, Pillár, Leoni (46. Sylvestr) - Šmehyl (79. Špiriak), Kiss (58. Bayemi), Domonkos, Masaryk (68. Ganbayar) - Bernát, Žák
Trnava: Vantruba - Koštrna, Sabo, Ujlaky, Mikovič (67. Carrión) - Laušič, Begala - Kudlička (46. Škrbo), Chorcheli (68. Mehmeti), Trello (85. Procházka) - Wildeboer (56. Polťák)
tabuľka po 2. kole:
1. Slovan 2 2 0 0 7:0 6
2. D. Streda 2 1 1 0 3:1 4
3. Žilina 2 1 1 0 5:4 4
4. Trnava 2 1 1 0 3:2 4
4. Skalica 2 1 1 0 3:2 4
6. Podbrezová 2 1 0 1 2:3 3
7. Košice 2 0 2 0 7:7 2
8. Trenčín 2 0 2 0 4:4 2
9. Ružomberok 2 0 1 1 2:3 1
9. Komárno 2 0 1 1 2:3 1
11. Michalovce 2 0 0 2 0:3 0
12. B. Bystrica 2 0 0 2 0:6 0
Góly: 13. a 23. Onyedika - 29. Hladík. Rozhodovali: Dohál - Juhos, Košecký, ŽK: Morong, Bariš, Onyedika - Köstl, Marušin, Kostka, ČK: 79. Bariš po druhej ŽK, 533 divákov.
Skalica: Riška - Suľa, P. Karhan, Guinari, Morong - Daniel (84. Černek), Ravas (66. Nonikašvili), Bariš, Pudhorocký (90.+2 Nagy), Šimko (66. Mášik) - Onyedika (90.+2 Potočný)
Ružomberok: Krajčírik - Kostka, Köstl, Mojžiš (59. Marušin), Selecký - Hranoš (87. Chobot), Luterán (58. Bačík), Souček, Jevoš (59. Tučný) - Hladík, Koubek (59. Boďa)
FC Košice - AS Trenčín 3:3 (2:0)
Góly: 15. Čerepkai, 35. Kakay, 90. Kóša - 48. Paur, 71. Mikulaj, 84. Eynel Soares (z 11 m). Rozhodovali: Sučka - Straka, Halíček, ŽK: Magda, Kóša - Diouf, Paur, 3749 divákov.
Košice: Dabrowski - Magda (85. Zsigmund), Kružliak, Kóša - Kakay (85. Vrábeľ), Gallovič, Lichý, Palumets (72. Mateáš), Madleňák - Čerepkai (72. Sovič), Maraš (60. Rehuš)
Trenčín: Sláviček - Jovanovič, Križan, Diouf (46. Paur), Skovajsa - Hájovský, Pávek, Poom - Kam (68. González), Mikulaj, Eynel Soares (87. Adamkovič)
nedeľa:
FC DAC 1904 Dunajská Streda - MFK Dukla Banská Bystrica 2:0 (1:0)
Góly: 26. Trusa (z 11 m), 55. Ramadan. Rozhodovali: Ruc - Štrbo, Kuba, ŽK: Sylla - Szánthó, 3452 divákov.
Dunajská Streda: Filipe - Trontelj, Kačaraba (46. Blažek), Nemanič, Jukleröd (62. Modesto) - Sylla, Diongue, Jenčuš (80. Bationo), Ramadan (62. Owusu) - Trusa, Gagua (62. Udvaros)
Banská Bystrica: Trefil - Tóth (60. Šikula), Bakaľa, Willwéber, Kazeem Soliu (83. Alabi) - Richtárech (60. Považanec), Slebodník, Sivíček (60. Acosta) - Hanes (73. Veselovský), Polievka, Szánthó
MFK Zemplín Michalovce - MŠK Žilina 0:1 (0:0)
Gól: 90.+1 Bzdyl. Rozhodovali: Gemzický - Poláček, Železňák, ŽK: Dzocenidze, Cottrell - Roginič, Baleja, 2356 divákov.
Michalovce: Jakubech - Čurma, Dzocenidze (73. Bednár), Volanakis - Lemiško, Cottrell, Taylor-Hart (73. Pilling), Zubairu, Pauschek - Mashike, Omoko Brosnan (62. Korba)
Žilina: Šípoš - Pališčák (68. Minárik), Narimanidze, Okál - Baleja (46. Hranica), Adang Mveng, Bzdyl, Bari - Faško (80. Florea), Roginič (58. Kóša), Ďatko (58. Iľko)
KFC Komárno - FC Spartak Trnava 1:2 (0:1)
Góly: 87. Bayemi - 32. Trello, 78. Šmehyl (vlastný). Rozhodovali: Očenáš - Bednár, Jánošík, ŽK: Masaryk, Špiriak - Mikovič, Begala, Koštrna, 5048 divákov.
Komárno: Dlubáč - Krčík (79. Palán), Šimko, Pillár, Leoni (46. Sylvestr) - Šmehyl (79. Špiriak), Kiss (58. Bayemi), Domonkos, Masaryk (68. Ganbayar) - Bernát, Žák
Trnava: Vantruba - Koštrna, Sabo, Ujlaky, Mikovič (67. Carrión) - Laušič, Begala - Kudlička (46. Škrbo), Chorcheli (68. Mehmeti), Trello (85. Procházka) - Wildeboer (56. Polťák)
tabuľka po 2. kole:
1. Slovan 2 2 0 0 7:0 6
2. D. Streda 2 1 1 0 3:1 4
3. Žilina 2 1 1 0 5:4 4
4. Trnava 2 1 1 0 3:2 4
4. Skalica 2 1 1 0 3:2 4
6. Podbrezová 2 1 0 1 2:3 3
7. Košice 2 0 2 0 7:7 2
8. Trenčín 2 0 2 0 4:4 2
9. Ružomberok 2 0 1 1 2:3 1
9. Komárno 2 0 1 1 2:3 1
11. Michalovce 2 0 0 2 0:3 0
12. B. Bystrica 2 0 0 2 0:6 0