SÚHRN: Slovan prehral v Košiciach, vedie len o bod, derby pre Bystricu
Slovan prehral, hoci Liam Pecararo skóroval v 3. minúte z prvej strely na košickú bránku.
Bratislava 1. februára (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava majú na čele Tipsport ligy už len jednobodový náskok pred druhou Nitrou. Líder súťaže prehral v šlágri 44. kola na ľade Košíc 1:3, kým Nitra si v nedeľu poradila doma so Žilinou 2:0.
Slovan prehral, hoci Liam Pecararo skóroval v 3. minúte z prvej strely na košickú bránku. Domáci dokázali otočiť skóre, dvoma gólmi pomohol k obratu Patrik Lamper. „Oceliari“ slávili piaty triumf v sérii, ktorým si upevnili tretie miesto v tabuľke. „Belasí“ v uplynulých dvoch zápasoch nebodovali, keď pred duelom v Košiciach prehrali aj v Michalovciach (1:6).
Nitra dosiahla tretie víťazstvo za sebou a skresala z náskoku Slovana, ten má však jeden zápas k dobru. Pod Zoborom sa strelecky presadili Adam Kalman a Tomáš Hrnka, brankár Jasper Patrikainen si pripísal piate čisté konto v sezóne. Žilina utrpela štvrtú prehru v sérii a klesla na piatu priečku. Pred ňu sa o bod dostala Banská Bystrica, ktorá triumfovala v pohronskom derby na ľade rivala Zvolena 7:3. Tím spod Urpína položil základ úspechu už v prvej štvrtine, v ktorej otočil stav z 0:1 na 4:1. Hetrikom sa na víťazstve „baranov“ podieľal Richard Ondrušek. Zvolenčania tak nedokázali predĺžiť sériu výhier na číslo štyri.
Šiestu priečku si upevnil Poprad, ktorý si poradil s Prešovom 5:2. Dvoma gólmi a asistenciou sa na triumfe podieľal Adam Cracknell, dvakrát za „kamzíkov“ skóroval aj Jakub Urbánek. Popradčania sa radovali z druhej výhry za sebou, naopak nováčik z Prešova vyšiel v piatom zápase v sérii bodovo naprázdno a zostal na poslednom 12. mieste. Na jedenásty Trenčín stráca už 15 bodov.
„Vojaci“ síce prehrali tretí zápas za sebou, ale získali v Spišskej Novej Vsi bod, keď podľahli 2:3 až po predĺžení. Pri hre bez brankára vyrovnal v 58. minúte Denis Hudec. V extra čase rozhodol už po piatich sekundách o výhre domácich kanadský útočník Danick Martel. Spišiaci si pripísali štvrté víťazstvo za sebou a patrí im deviata priečka o skóre za siedmym Zvolenom a ôsmym Liptovským Mikulášom. Liptáci uspeli v Michalovciach 7:5 a zastavili šnúru štyroch prehier. Dvoma gólmi a asistenciou sa v drese hostí prezentoval Xavier Ormier, bilanciu 1+2 mal Matúš Vojtech. Michalovce nenadviazali na cenný triumf nad Slovanom a po troch víťazstvách tentoraz nebodovali.
Tipsport liga - 44. kolo:
HC Košice - HC Slovan Bratislava 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)
Góly: 22. Petráš (Jellúš, Rosandič), 23. Lamper (Plochotnik, Bučko), 58. Lamper - 3. Pecararo (Elson, Zeleňák). Rozhodcovia: Štefik, Hronský - Hajnik, Stanzel, vylúčení: 4:5 na 2 min., presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 6455 divákov.
Košice: Riečický - Bučko, Rosandič, Ferenc, Dachnovskij, A. Bartoš, Mitro - Mikúš, Jellúš, Petráš - Lunter, Krivošík, Plochotnik - Lamper, Havrila, Rogoň - Liščinský, Varga, Kvietok - Zuščák
Slovan Bratislava: Janus - Královič, Bačik, Acolatse, Zeleňák, O´Connor, Maier, Fabuš - Takáč, Marcinko, Varga - Bakoš, Peterek, Bondra - Dmowski, Elson, Pecararo - Petriska, Solenský, Šimun
HKM Zvolen - HC MONACObet Banská Bystrica 3:7 (1:4, 2:0, 0:3)
Góly: 1. Hecl (Marcinek, Zuzin), 30. Marcinek (V. Fekiač), 35. Durandeau (Jääskeläinen, Berger) - 7. Faith (Žabka, Turnbull), 15. Ondrušek, 18. Myklucha (Turnbull, Faith), 18. Michalčin (Valach, Gron), 48. Turnbull, 50. Ondrušek (Lucas), 53. Ondrušek (Lee, Matoušek). Rozhodovali: Stano, Klejna - Gegáň, Tichý, vylúčení: 1:2 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 3612 divákov.
Zvolen: Kantor (18. Petrík) - Valach, Brejčák, Berger, Golian, Beňo, Kowalczyk - Marcinek, Zuzin, Hecl - Jääskeläinen, Cassels, Durandeau - Macek, Šramaty, Kudrna - Lunter, Fekiač, Súľovský
Bystrica: Rabčan - Lucas, Galipeau, Lee, Žabka, Česánek, Michalčin, Meszáros - Turnbull, Myklucha, Faith - Kukuča, Gron, Valach - Tomka, Jasenec, Kabáč - Matoušek, Ondrušek, Sedliačik - Čunderlík
HK Dukla Michalovce – HK 32 Liptovský Mikuláš 5:7 (1:4, 2:1, 2:2)
Góly: 4. Macejko (Matta), 27. Spodniak (Fominych, Stripai), 33. Roy (J. Martel, Roman), 55. Virtanen (Roy, Spodniak), 58. Fominych (Safaralejev, Meliško) – 5. Vojtech (Cormier, Robertson), 7. Tritt (Farren, Flood), 8. Cormier (Sukeľ, Vojtech), 15. Šandor (Sukeľ, Fekiač), 24. Robertson (Tritt, Farren), 56. Cormier (Vojtech, Fekiač), 57. Vankúš (Fekiač). Rozhodovali: Konc, Orolín – Tomáš, Durmis, vylúčení: 2:5 na 2 min., presilovky: 2:0, oslabenia 0:1, 1406 divákov
Michalovce: Glosár (8. Durný) – Marcinko, Meliško, Kubka, Stripai, Roman, Macejko, Hrabčák – J. Martel, Roy, Virtanen – Matta, Kytnár, Spodniak – Fominych, Šmida, Baptiste – Varga, Bartánus, Safaralejev
Liptovský Mikuláš: Houser – Robertson, Čajkovič, Lalík, Flood, Fekiač, Kadlubiak, Bily – Vojtech, Cormier, Sukeľ – Farren, Tritt, Záborský – Šandor, Vankúš, Nespala – Podolinský, Uhrík, Ferkodič
HK Poprad - HC Prešov 5:2 (2:0, 3:2, 0:0)
Góly: 5. Bjalončík (Nemčík, Cracknell), 16. Cracknell (Bjalončík, Sproul), 21. Cracknell (Calof, Malina), 29. Urbánek (Bodák), 36. Urbánek - 26. Avcin (Kadyrov, Nátny), 30. MacDougall (T. Cormier, Blaško). Rozhodovali: Goga, Baluška - Orolin, Tvrdoň, vylúčení: 3:1 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 1:0, 2732 divákov.
HK Poprad: Parks - Lefebvre, Romančík, Nemčík, Sproul, Malina, Bodák, Novobilský, Kuľha - Výhonský, Suchý, Šotek - A. Nauš, Urbánek, Török - Bjalončík, Cracknell, Calof - Majdan, Kundrik, Gabor
HC Prešov: Vyletelka (36. Kaľavský) - Brincko, MacDougall, Kadyrov, Nátny, Chatrnúch, Laurenčík - T. Cormier, Frič, Indrašis - Avcin, Suja, Valigura - Jokeľ, Bortňák, Chalupa - Feranec, Bačo, Blaško
HK Spišská Nová Ves - Dukla Trenčín 3:2 pp (0:0, 2:1, 0:1 - 1:0)
Góly: 28. Viedenský (Will, Giľák), 35. G. Hain (Savoie), 61. Martel (G. Hain) – 24. S. Hain (Jakubec), 58. Hudec (Šiška, Varone). Rozhodovali: Jobbágy, Žák – Pribula, Konc, vylúčení: 2:5 na 2 min., presilovky a oslabenia 0:0, 2743 divákov
Spišská Nová Ves: Godla – McIsaac, Groch, Ališauskas, Žiak, Belluš, Romaňák, Vartovník – Savoie, G. Hain, Martel – Rapáč, Will, Giľák – Števuliak, Paločko, Džugan – Stas, Viedenský, Turanský
Trenčín: Junca – Hlaváč, Hatala, Starosta, Goljer, S. Hain, Ullman, Rajnoha, Rezničák – Bellerive, Šiška, Descheneau – Lapšanský, Varone, Bezúch – Hudec, Švec, Krajčovič – Safin, Krajč, Jakubec
HK Nitra - Vlci Žilina 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Góly: 35. Kalman (Graham, Kováč), 45. Hrnka. Rozhodovali: Crman, Snášel - Kacej, Hercog, vylúčení: 2:3 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 2934 divákov.
HK Nitra: Patrikainen - Mezei, Osburn, Carmichael, Graham, Stacha, Vitaloš, Kalman, Csányi - Passolt, Krištof, Paulovič - Lawrence, Chrenko, Jackson - Molnár, Čederle, Lacka - Bajtek, Hrnka, Kováč
Vlci Žilina: LaCouvée - Pobežal, Gachulinec, Chicoine, Korenčík, O. Kotvan, Holenda - Ranford, Korczak, Baláž - Koyš, Walega, Vašaš - Tkáč, Galamboš, Kolenič - Mucha, R. Dej, Juščák
tabuľka po 44. kole:
1. Slovan 44 23 8 4 9 153:114 89
2. Nitra 45 24 6 4 11 153:110 88
3. Košice 43 23 2 7 11 122:102 80
4. B. Bystrica 44 20 5 4 15 150:126 74
5. Žilina 44 20 4 5 15 130:122 73
6. Poprad 44 17 6 5 16 145:119 68
7. Zvolen 44 13 8 4 19 129:139 59
8. L. Mikuláš 44 13 6 8 17 135:148 59
9. Spišská N. Ves 43 15 5 4 19 107:121 59
10. Michalovce 45 14 4 6 21 139:154 56
11. Trenčín 44 12 3 9 20 101:128 51
12. Prešov 44 9 4 1 30 87:168 36
