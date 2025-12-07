< sekcia Šport
SÚHRN: Slovan sa dostal na čelo, Nitra opäť prehrala
Nitrania utrpeli už tretiu prehru za sebou, pričom všetky zaznamenali na domácom ľade.
Autor TASR
Bratislava 7. decembra (TASR) - Hokejová Tipsport liga má po 26. kole nového lídra. Na čelo tabuľky sa dostal Slovan Bratislava, ktorý triumfoval vo Zvolene 3:0 a o dva body predstihol Nitru. Tá podľahla doma Liptovskému Mikulášu 3:4.
Tipsport liga - 26. kolo:
HK Nitra - HK 32 Liptovský Mikuláš 3:4 (0:1, 3:3, 0:0)
Góly: 25. Jackson (Osburn, Molnár), 34. Hrnka (Paulovič, Osburn), 37. Hrnka (Krištof, Osburn) - 19. Sukeľ (Robertson, Cormier), 23. Vojtech (Tritt, Ibragimov), 26. Vojtech (Ibragimov), 38. Tritt (Flood, Vojtech). Rozhodcovia: Výleta, Rojík - Orolin, Hercog, vylúčení: 4:4 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 2227 divákov
Nitra: Patrikainen - Kalman, Osburn, Valent, Vitaloš, Stacha, Carmichael, Bača - Passolt, Krištof, Paulovič - Molnár, Bubela, Jackson - Okoličány, Čederle, Lacka - Nemec, Chrenko, Hrnka
L. Mikuláš: Houser - Lalík, Robertson, Flood, F. Fekiač, Kotvan, Bíly, Jendroľ - Sukeľ, Cormier, Záborský - Ibragimov, Tritt, Vojtech - Ferkodič, Uhrík, Šandor - Nespala, Vankúš, Sejna
HKM Zvolen - HC Slovan Bratislava 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)
Góly: 37. Šimun (R. Varga, Preisinger), 59. Dmowski, 60. Peterek (Jendek). Rozhodcovia: J. Konc ml., Orolin - Knižka, Tichý, vylúčení: 4:3 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 1571 divákov
Zvolen: Petrík - J. Valach, Beňo, Wesley, Golian, Fairbrother, Kowalczyk, Pišoja - Jääskeläinen, Cassels, Hecl - Marcinek, Šramaty, Macek - Zuzin, V. Fekiač, Kudrna - L. Lunter, T. Faith, Kukos
Slovan: Kiviaho - Maier, O'Connor, Bačik, Acolatse, Fabuš, Královič, Brincko - Takáč, Solenský, R. Varga - Dmowski, Elson, Pecararo - Šimun, Preisinger, Petriska - Jendek, Peterek, Bondra
HK Poprad - HC Košice 8:2 (3:0, 3:2, 2:0)
Góly: 5. Bjalončík (Cracknell), 10. Malina (Cracknell, Šotek), 11. Cracknell (Calof, Bjalončík), 23. Výhonský (Urbánek, Nemčík), 24. Suchý (Török, Majdan), 39. Cracknell (Calof), 50. Cracknell (Nauš), 50. Výhonský - 32. Petráš (Jellúš, T. Mikúš), 39. Ferenc (Havrila, Liščinský). Rozhodcovia: Štefik, Novák - Frimmel, Bezák, vylúčení: 9:4 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia 2:0, 1930 divákov
Poprad: Parks - Malina, Bodák, Nemčík, Fereta, Lefebvre, Sproul - Kundrik, Výhonský, Gabor - Majdan, Suchý, Török - Nauš, Urbánek, Šotek - Bjalončík, Cracknell, Calof
Košice: Jurčák (24. Riečický) - Rosandič, Bučko, Dachnovskij, Ferenc, Šedivý, Mitro - Petráš, Krivošík, T. Mikúš - Rogoň, Havrila, Liščinský - Kvietok, Jellúš, Plochotnik - J. Bartoš, T. Varga, Zuščák - Timko
HC MONACObet Banská Bystrica - Vlci Žilina 5:1 (0:0, 4:1, 1:0)
Góly: 28. Šoltés (Turnbull, Myklucha), 29. Kukuča (Šoltés, Michalčin), 30. Turnbull (Galipeau, Faith), 34. Šoltés (Myklucha, Turnbull), 51. Gron (Valach, Zeleňák) – 31. Tkáč (Baláž). Rozhodcovia: Žák, Baluška – Kacej, Vyšný, vylúčení: 6:7 na 2 min., navyše Miller (Žilina) 5 + DKZ za seknutie, presilovky: 2:0, oslabenia: 1:0, 2011 divákov.
Banská Bystrica: Rabčan – Lucas, Galipeau, Lee, Žabka, Zeleňák, Michalčin, Česánek – Turnbull, Myklucha, Faith – Valach, Messner, Šoltés – Kukuča, Ondrušek, Kabáč – Tomka, Gron, Jasenec – Čunderlík
Žilina: LaCouvée (30. Košarišťan) – Gachulinec, Pobežal, Chicoine, Miller, Holenda, Diakov, Vajko – Kolenič, Korczak, Ranford – Tkáč, Baláž, Mucha – Dubravík, Šmída, Dej – Vašaš, Galamboš, Koyš
HC Prešov - HK Dukla Trenčín 3:2 (2:0, 0:1, 1:1)
Góly: 10. Avcin (Rapuzzi, Giľák), 13. Avcin, 60. Rapuzzi (Giľák, Chalupa) - 40. Ahl (Varone, Mikuš), 51. Ahl (Varone, Goljer). Rozhodcovia: Snášel, Kocúr – Hajnik, Tvrdoň, vylúčení: 6:2 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 1:0, 1277 divákov.
Prešov: Vyletelka – Hain, J. Brejčák, MacDougall, Nátny, Chatrnúch, Semaňák – Giľák, Rapuzzi, Avcin – Valigura, Suja, Bačo – Chalupa, Frič, Jokeľ – Blaško, Paločko, Novota
Trenčín: D. Hrenák - Goljer, Mikuš, Drgoň, M. Hrenák, Hatala, Starosta, Nikmon - Deschenau, Varone, Ahl - Baptiste, Jakubec, Bellerive - Stránsky, Šiška, Lapšanský - Krajčovič, Krajč, Hudec - Bezúch
HK Spišská Nová Ves - HK Dukla Michalovce 2:3 pp a sn (1:0, 0:2, 1:0 - 0:0, 0:1)
Góly: 17. Giroux (Rapáč, Archambault), 54. Viedenský (Turanský, Zajac) - 21. Virtanen (Spodniak, Martel), 40. Safaralejev (Fominych), rozh. nájazd Welsh. Rozhodcovia: Lesay, Jobbágy – Jurčiak, Tomáš, vylúčení: 3:4 na 2 min., presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 1788 divákov.
HK Spišská Nová Ves: Godla – McIssac, Romaňák, Žiak, Groch, Zajac, Barcík – Džugan, Kaspick, Rapáč – Archambault, Giroux, Laferriere – Drábek, Viedenský, Turanský – Vandas, Vartovník, Števuliak
HK Dukla Michalovce: Glosár (65. Durný) – Welsh, Bindulis, Stripai, Kubka, Meliško, Macejko, Rimko – Spodniak, Virtanen, Martel – Safaralejev, Kytnár, Fominych – Michnáč, Lichanec, Stahoň – Hrabčák, Bartánus, Varga
tabuľka po 26. kole:
1. Slovan 26 13 6 3 4 94:71 54
2. Nitra 26 15 3 1 7 92:63 52
3. Košice 26 13 2 5 6 84:61 48
4. Žilina 26 12 3 3 8 79:68 45
5. B. Bystrica 25 11 2 3 9 81:67 40
6. L. Mikuláš 26 8 5 5 8 81:87 39
7. Trenčín 26 10 2 4 10 63:66 38
8. Poprad 26 8 3 4 11 79:76 34
9. Zvolen 26 8 3 4 11 76:80 34
10. Spišská N. Ves 25 8 2 2 13 55:76 30
11. Michalovce 26 6 4 3 13 73:93 29
12. Prešov 26 6 2 0 18 54:103 22
