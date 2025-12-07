Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 7. december 2025Meniny má Ambróz
SÚHRN: Slovan sa dostal na čelo, Nitra opäť prehrala

Na snímke zľava Richard Ondrušek, Vojtech Zelenák a brankár Eugen Rabčan (Banská Bystrica), vzadu dole Miroslav Mucha (Žilina) počas 26. kola hokejovej Tipsport ligy HC MONACObet Banská Bystrica - Vlci Žilina 7. decembra 2025 v Banskej Bystrici. Foto: TASR - Ján Krošlák

Nitrania utrpeli už tretiu prehru za sebou, pričom všetky zaznamenali na domácom ľade.

Autor TASR
Bratislava 7. decembra (TASR) - Hokejová Tipsport liga má po 26. kole nového lídra. Na čelo tabuľky sa dostal Slovan Bratislava, ktorý triumfoval vo Zvolene 3:0 a o dva body predstihol Nitru. Tá podľahla doma Liptovskému Mikulášu 3:4.

Nitrania utrpeli už tretiu prehru za sebou, pričom všetky zaznamenali na domácom ľade. Liptákom pomohol dvoma gólmi k úspechu Matúš Vojtech. Mikuláš slávil prvé víťazstvo na ľade vicemajstra od 29. októbra 2023 a poskočil na šieste miesto.

Slovan potvrdil dobrú formu a pripísal si tretiu výhru za sebou. Z uplynulých šiestich stretnutí zvíťazil v piatich, čo mu pomohlo dostať sa na líderskú pozíciu. V bráne hostí si udržal čisté konto fínsky brankár Henri Kiviaho. Zvolen ťahá sériu troch prehier a klesol na deviate miesto.

Na tretej priečke zostali Košice, ktoré prehrali v Poprade vysoko 2:8. Na druhú Nitru strácajú štyri body. Adam Cracknell sa v drese „kamzíkov“ blysol hetrikom a pridal aj dve asistencie. Popradčanom patrí ôsma priečka.

V Banskej Bystrici sa stretli dva tímy, ktoré sa v uplynulom období trápili. Duel lepšie zvládli domáci „barani“, ktorí zvíťazili nad Žilinou 5:1. Rozhodli v druhej tretine, ktorú vyhrali 4:1. Počas necelý troch minút sa postupne presadili Dávid Šoltés, Andrej Kukuča a Carter Turnbull. Piata Bystrica tak stráca na štvrtú Žilinu už len päť bodov.

Michalovce vyhrali na ľade Spišskej Novej Vsi 3:2 po samostatných nájazdoch, rozhodujúci premenil v tretej sérii Connor Welsh. Dukla bodovala v treťom zápase v rade a z jedenástej pozície sa dotiahla na desiatych Spišiakov na rozdiel jedného bodu. Posledný Prešov sa v druhom zápase za sebou tešil z triumfu, keď zdolal Trenčín 3:2. O víťazstve domácich rozhodol v čase 59:59 William Rapuzzi.



Tipsport liga - 26. kolo:

HK Nitra - HK 32 Liptovský Mikuláš 3:4 (0:1, 3:3, 0:0)

Góly: 25. Jackson (Osburn, Molnár), 34. Hrnka (Paulovič, Osburn), 37. Hrnka (Krištof, Osburn) - 19. Sukeľ (Robertson, Cormier), 23. Vojtech (Tritt, Ibragimov), 26. Vojtech (Ibragimov), 38. Tritt (Flood, Vojtech). Rozhodcovia: Výleta, Rojík - Orolin, Hercog, vylúčení: 4:4 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 2227 divákov

Nitra: Patrikainen - Kalman, Osburn, Valent, Vitaloš, Stacha, Carmichael, Bača - Passolt, Krištof, Paulovič - Molnár, Bubela, Jackson - Okoličány, Čederle, Lacka - Nemec, Chrenko, Hrnka

L. Mikuláš: Houser - Lalík, Robertson, Flood, F. Fekiač, Kotvan, Bíly, Jendroľ - Sukeľ, Cormier, Záborský - Ibragimov, Tritt, Vojtech - Ferkodič, Uhrík, Šandor - Nespala, Vankúš, Sejna



HKM Zvolen - HC Slovan Bratislava 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Góly: 37. Šimun (R. Varga, Preisinger), 59. Dmowski, 60. Peterek (Jendek). Rozhodcovia: J. Konc ml., Orolin - Knižka, Tichý, vylúčení: 4:3 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 1571 divákov

Zvolen: Petrík - J. Valach, Beňo, Wesley, Golian, Fairbrother, Kowalczyk, Pišoja - Jääskeläinen, Cassels, Hecl - Marcinek, Šramaty, Macek - Zuzin, V. Fekiač, Kudrna - L. Lunter, T. Faith, Kukos

Slovan: Kiviaho - Maier, O'Connor, Bačik, Acolatse, Fabuš, Královič, Brincko - Takáč, Solenský, R. Varga - Dmowski, Elson, Pecararo - Šimun, Preisinger, Petriska - Jendek, Peterek, Bondra



HK Poprad - HC Košice 8:2 (3:0, 3:2, 2:0)

Góly: 5. Bjalončík (Cracknell), 10. Malina (Cracknell, Šotek), 11. Cracknell (Calof, Bjalončík), 23. Výhonský (Urbánek, Nemčík), 24. Suchý (Török, Majdan), 39. Cracknell (Calof), 50. Cracknell (Nauš), 50. Výhonský - 32. Petráš (Jellúš, T. Mikúš), 39. Ferenc (Havrila, Liščinský). Rozhodcovia: Štefik, Novák - Frimmel, Bezák, vylúčení: 9:4 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia 2:0, 1930 divákov

Poprad: Parks - Malina, Bodák, Nemčík, Fereta, Lefebvre, Sproul - Kundrik, Výhonský, Gabor - Majdan, Suchý, Török - Nauš, Urbánek, Šotek - Bjalončík, Cracknell, Calof

Košice: Jurčák (24. Riečický) - Rosandič, Bučko, Dachnovskij, Ferenc, Šedivý, Mitro - Petráš, Krivošík, T. Mikúš - Rogoň, Havrila, Liščinský - Kvietok, Jellúš, Plochotnik - J. Bartoš, T. Varga, Zuščák - Timko



HC MONACObet Banská Bystrica - Vlci Žilina 5:1 (0:0, 4:1, 1:0)

Góly: 28. Šoltés (Turnbull, Myklucha), 29. Kukuča (Šoltés, Michalčin), 30. Turnbull (Galipeau, Faith), 34. Šoltés (Myklucha, Turnbull), 51. Gron (Valach, Zeleňák) – 31. Tkáč (Baláž). Rozhodcovia: Žák, Baluška – Kacej, Vyšný, vylúčení: 6:7 na 2 min., navyše Miller (Žilina) 5 + DKZ za seknutie, presilovky: 2:0, oslabenia: 1:0, 2011 divákov.

Banská Bystrica: Rabčan – Lucas, Galipeau, Lee, Žabka, Zeleňák, Michalčin, Česánek – Turnbull, Myklucha, Faith – Valach, Messner, Šoltés – Kukuča, Ondrušek, Kabáč – Tomka, Gron, Jasenec – Čunderlík

Žilina: LaCouvée (30. Košarišťan) – Gachulinec, Pobežal, Chicoine, Miller, Holenda, Diakov, Vajko – Kolenič, Korczak, Ranford – Tkáč, Baláž, Mucha – Dubravík, Šmída, Dej – Vašaš, Galamboš, Koyš



HC Prešov - HK Dukla Trenčín 3:2 (2:0, 0:1, 1:1)

Góly: 10. Avcin (Rapuzzi, Giľák), 13. Avcin, 60. Rapuzzi (Giľák, Chalupa) - 40. Ahl (Varone, Mikuš), 51. Ahl (Varone, Goljer). Rozhodcovia: Snášel, Kocúr – Hajnik, Tvrdoň, vylúčení: 6:2 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 1:0, 1277 divákov.

Prešov: Vyletelka – Hain, J. Brejčák, MacDougall, Nátny, Chatrnúch, Semaňák – Giľák, Rapuzzi, Avcin – Valigura, Suja, Bačo – Chalupa, Frič, Jokeľ – Blaško, Paločko, Novota

Trenčín: D. Hrenák - Goljer, Mikuš, Drgoň, M. Hrenák, Hatala, Starosta, Nikmon - Deschenau, Varone, Ahl - Baptiste, Jakubec, Bellerive - Stránsky, Šiška, Lapšanský - Krajčovič, Krajč, Hudec - Bezúch



HK Spišská Nová Ves - HK Dukla Michalovce 2:3 pp a sn (1:0, 0:2, 1:0 - 0:0, 0:1)

Góly: 17. Giroux (Rapáč, Archambault), 54. Viedenský (Turanský, Zajac) - 21. Virtanen (Spodniak, Martel), 40. Safaralejev (Fominych), rozh. nájazd Welsh. Rozhodcovia: Lesay, Jobbágy – Jurčiak, Tomáš, vylúčení: 3:4 na 2 min., presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 1788 divákov.

HK Spišská Nová Ves: Godla – McIssac, Romaňák, Žiak, Groch, Zajac, Barcík – Džugan, Kaspick, Rapáč – Archambault, Giroux, Laferriere – Drábek, Viedenský, Turanský – Vandas, Vartovník, Števuliak

HK Dukla Michalovce: Glosár (65. Durný) – Welsh, Bindulis, Stripai, Kubka, Meliško, Macejko, Rimko – Spodniak, Virtanen, Martel – Safaralejev, Kytnár, Fominych – Michnáč, Lichanec, Stahoň – Hrabčák, Bartánus, Varga




tabuľka po 26. kole:

1. Slovan 26 13 6 3 4 94:71 54

2. Nitra 26 15 3 1 7 92:63 52

3. Košice 26 13 2 5 6 84:61 48

4. Žilina 26 12 3 3 8 79:68 45

5. B. Bystrica 25 11 2 3 9 81:67 40

6. L. Mikuláš 26 8 5 5 8 81:87 39

7. Trenčín 26 10 2 4 10 63:66 38

8. Poprad 26 8 3 4 11 79:76 34

9. Zvolen 26 8 3 4 11 76:80 34

10. Spišská N. Ves 25 8 2 2 13 55:76 30

11. Michalovce 26 6 4 3 13 73:93 29

12. Prešov 26 6 2 0 18 54:103 22
