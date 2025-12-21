< sekcia Šport
SÚHRN: Slovan sa udržal na čele, Poprad so siedmym triumfom v sérii
Banská Bystrica vyhrala tretí duel v sérii a poskočila na 5. miesto o bod pred Poprad.
Autor TASR
Bratislava 21. decembra (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava zvíťazili v nedeľňajšom zápase 31. kola Tipsport ligy na ľade Vlkov Žilina 6:2 a udržali si vedúcu priečku v tabuľke. Domáci nenadviazali na predchádzajúce štyri triumfy a figurujú na treťom mieste, na „belasých“ strácajú šesť bodov. V drese hostí zaznamenal gól a tri asistencie krídelník Eduard Šimun, obranca Tomáš Královič mal bilanciu 1+2.
Druhá Nitra prehrala doma s HC MONACObet Banská Bystrica 2:3 po predĺžení. „Corgoni“ prehrali v domácom prostredí už piaty duel za sebou a vedúci Slovan Bratislava sa im vzdialil na rozdiel troch bodov. Banská Bystrica vyhrala tretí duel v sérii a poskočila na 5. miesto o bod pred Poprad.
Košice vyhrali nad HK 32 Liptovský Mikuláš 4:3, víťazný gól strelil 11 sekúnd pred koncom zápasu Patrik Lamper. Košičania si upevnili priebežné 4. miesto, Liptáci sú po tretej prehre po sebe na 7. mieste tabuľky. Popradskí hokejisti zvíťazili na ľade Michaloviec 5:2, zaznamenali už siedmy triumf v sérii a sú na šiestej pozícii. Domáci nenadviazali na predchádzajúce dve výhry a sú na desiatej priečke. Zvolenskí hokejisti vyhrali na ľade Dukly Trenčín 4:3 po predĺžení a na deviatom mieste sa dotiahli na svojho tabuľkového suseda na rozdiel štyroch bodov. Pre domácich to bola tretia prehra v sérii. Spišská Nová Ves vyhrala nad posledným Prešovom 3:0 a na predposlednom mieste zvýšila svoj náskok pred nedeľným súperom už na dvanásť bodov. Domáci brankár Filip Surák si pripísal čisté konto.
Tipsport liga - 31. kolo:
HK Nitra - HC MONACObet Banská Bystrica 2:3 pp (0:1, 2:0, 0:1 - 0:1)
Góly: 22. Graham (Paulovič, Kováč), 30. Passolt (Paulovič, Graham) – 7. Lucas (Myklucha, Faith), 54. Faith (Myklucha), 63. Šoltés (Lucas). Rozhodcovia: Výleta, Lesay – Kacej, Orolin, vylúčení: 3:5 na 2 min, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 3547 divákov
Nitra: Patrikainen – Bača, Graham, Carmichael, Osburn, Stacha, Vitaloš, Kostenko – Buček, Hrnka, Bajtek – Molnár, Bubela, Jackson – Okoličány, Čederle, Lacka – Passolt, Paulovič, Kováč - Csányi
B. Bystrica: Mitens – Galipeau, Lucas, Žabka, Lee, Michalčin, Česánek, Jasenec, Meszároš – Faith, Myklucha, Turnbull – Šoltés, Messner, Kukuča – Kabáč, Zigo, Valach – Matoušek, Ondrušek, Gron
HK Dukla Michalovce - HK Poprad 2:5 (0:1, 0:1, 2:3)
Góly: 41. Roy (Virtanen), 52. Meliško (Kytnár) - 13. Cracknell (Sproul, Bjalončík), 40. Lefebvre (Majdan, Výhonský), 47. Bjalončík (Sproul, Calof), 53. Calof (Cracknell, Malina), 60. Török (Cracknell, Urbánek). Rozhodcovia: Kocúr, Rojík - Stanzel, Tvrdoň, vylúčení: 3:7, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 1729 divákov.
Michalovce: Glosár - Marcinko, Welsh, Meliško, Bindulis, Kubka, Stripai, Matta, Roman - Martel, Roy, Virtanen - Fominych, Kytnár, Spodniak - Bartánus, Šmída, Safaralejev - Varga, Lichanec, Hrabčák
Poprad: Parks - Bodák, Malina, Fereta, Nemčík, Sproul, Lefebvre, Gabor, Sluka - Török, Suchý, Majdan - Calof, Cracknell, Bjalončík - Šotek, Urbánek, Nauš - Stanček, Výhonský, Kundrik
HK Dukla Trenčín - HKM Zvolen 3:4 pp (2:2, 1:1, 0:0 - 0:1)
Góly: 2. Bellerive (Baptiste, Mikuš), 11. Descheneau (Varone, Ahl), 31. Descheneau (Varone, Ahl) - 12. Marcinek (Hecl, Zuzin), 18. Hecl (Zuzin, Marcinek), 25. Jääskeläinen (Cassels, Laferriere), 65. Cassels (Jääskeläinen, Beňo). Rozodcovia: Crman, Klejna - Hercog, Durmis, vylúčení: 6:3, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 2632 divákov.
Trenčín: D. Hrenák - Drgoň, Laurenčík, Jakubec, Mikuš, Hatala, M. Hrenák, Stránský - Descheneau, Varone, Ahl - Bezúch, Šiška, Lapšanský - Baptiste, Kalis, Bellerive - Krajčovič, Krajč, Hudec
Zvolen: Petrík - Brejčák, Beňo, Pišoja, Fairbrother, Kowalczyk, Kobolka, Pristach - Hecl, Zuzin, Marcinek - Leferriere, Cassels, Jääskeläinen - Macek, Fekiač, Kudrna - Kukos, Šramaty, Lunter - Faith
HC Košice - HK 32 Liptovský Mikuláš 4:3 (2:2, 1:1, 1:0)
Góly: 8. Petráš (Rosandič, Krivošík), 17. Mikúš (Petráš, Krivošík), 38. Kvietok (Bučko, Tariška), 60. Lamper (Bučko, Šedivý) - 7. Bíly (Robertson, Kriška), 20. Fekiač (Flood, Sukeľ), 36. Vankúš. Rozhodcovia: T. Orolin, J. Konc ml. - Staššák, D. Konc ml., vylúčení: 2:3 na 2 min., navyše Jendroľ (L. Mik.) 5 min. + DKZ za faul kolenom, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 2936 divákov.
Košice: Jurčák - Bučko, Rosandič, A. Bartoš, Šedivý, Ferenc, Dachnovskij - Mikúš, Krivošík, Petráš - Lamper, Havrila, Rogoň - Plochotnik, Chovan, Jellúš - Tariška, Varga, Kvietok
Liptovský Mikuláš: Lebedeff - Robertson, Bíly, Flood, Fekiač, Lalík, Jendroľ - Ibragimov, Tritt, Vojtech - Sukeľ, Uhrík, Ferkodič - Nespala, Vankúš, Šandor - Podolinský, Kriška, Kuba
HK Spišská Nová Ves - HC Prešov 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)
Góly: 7. Martel (Turanský, Žiak), 29. Turanský (Viedenský), 36. Giľák (Martel, Giroux). Rozhodcovia: Snášel ml., Krajčík - Šoltés, Hajnik, vylúčení: 1:4, presilovky a oslabenia: 0:0, 1967 divákov.
Spišská Nová Ves: Surák - Romaňák, McIsaac, Žiak, Ališauskas, Zajac, Barcík, Groch - Giľák, Giroux, Martel - Rapáč, Kaspick, Džugan - Vandas, Paločko, Števuliak - Frankovič, Viedenský, Turanský - Belluš
Prešov: Janus - MacDougall, Nátny, Hain, Eperješy, Ullman, Semaňák – Valigura, Rockwood, Avcin - Chalupa, Suja, Bačo - Danielčák, Bortňák, Jokeľ - Blaško, Frič, Novota - Rapuzzi
Vlci Žilina - HC Slovan Bratislava 2:6 (0:3, 0:1, 2:2)
Góly: 47. Korczak (Chicoine, Pobežal), 54. Holenda (Gaamboš, Vašaš) - 12. Varga (Šimun), 19. Zeleňák (Královič, Šimun), 20. Šimun (Královič, Elson), 38. Dmowski (Takáč), 44. Královič (Šimun, Elson), 55. Dmowski (Takáč). Rozhodcovia: Štefik, Žák - Gegáň, Pribula, vylúčení: 7:6, presilovky: 0:3, oslabenia: 0:0, 5000 divákov.
Žilina: Košarišťan (20. Lacouvee) - Gachulinec, Miller, Chicoine, Korenčík, Holenda, Pobežal, Vajko - Ranford, Korczak, Mucha - Tkáč, Baláž, Michnáč - Kolenič, Walega, Dej - Vašaš, Galamboš, Koyš - Bartovič
Slovan: Kiviaho - Acolatse, Bačík, Královič, Zeleňák, Bereš, Maier, Brincko, Ličko - Varga, Takáč, Dmowski - Pecararo, Elson, Šimun - Petriska, Peterek, Bondra - Lupták, Solenský, Šramatý
tabuľka po 31. kole:
1. Slovan Bratislava 31 15 7 3 6 110:85 62
2. Nitra 31 17 3 2 9 108:78 59
3. Žilina 31 15 4 3 9 99:84 56
4. Košice 31 15 2 6 8 94:78 55
5. Banská Bystrica 30 13 3 4 10 98:81 49
6. Poprad 31 12 4 4 11 108:86 48
7. Liptovský Mikuláš 31 9 6 5 11 95:106 44
8. Trenčín 31 11 2 6 12 77:83 43
9. Zvolen 31 9 4 4 14 86:97 39
10. Michalovce 31 9 4 3 15 93:107 38
11. Spišská Nová Ves 30 10 2 3 15 67:88 37
12. Prešov 31 6 3 1 21 58:120 25
