Súhrn: Slovan si na čele tabuľky udržal trojbodový náskok pred DAC
Hráči Spartaka Trnava uspeli na štadióne MŠK Žilina 1:0.
Autor TASR
Bratislava 8. marca (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili v 1. kole nadstavbovej časti Niké ligy v skupine o titul na pôde MFK Zemplín Michalovce 2:1. Na čele tabuľky si udržali trojbodový náskok pred DAC Dunajská Streda, ktorý zdolal Podbrezovú 2:1. Oba góly „belasých" vsietil slovinský útočník Andraž Šporar.
Hráči Spartaka Trnava uspeli na štadióne MŠK Žilina 1:0. Dokázali hodiť za hlavu predošlé tri nevydarené stretnutia, v ktorých prehrali dvakrát s Podbrezovou (0:5 v lige, 1:4 v pohári) a hladko podľahli aj v ligovom derby Slovanu (0:4). Žilinčania aj Trnavčania majú zhodne po 40 bodov, vzhľadom na lepšie skóre je na 3. mieste tabuľky MŠK s deväťbodovým mankom na Slovan.
Futbalisti FC Košice zvíťazili v druhom zápase Niké ligy za sebou. V sobotňajšom stretnutí zdolali v skupine o udržanie sa hráčov AS Trenčín 2:0. V tabuľke sa posunuli na priebežnú siedmu priečku. Na ôsmu pozíciu poskočilo Komárno, ktoré si poradilo s Ružomberkom 3:0. Jozefovi Kostelníkovi nevyšla premiéra na lavičke Tatrana Prešov, jeho zverenci prehrali na ihrisku Skalice 0:1.
Niké liga - 1. kolo nadstavbovej časti
skupina o titul:
MFK Zemplín Michalovce - ŠK Slovan Bratislava 1:3 (0:2)
Góly: 66. Lopez - 45. a 75. Šporar (prvý z 11 m), 4. Barseghjan. Rozhodovali: Marhefka - Jánošík, Čajka, ŽK: Dzotsenidze - Kašia.
Michalovce: Jakubech - Čurma, Volanakis, Dzotsenidze, Makrygiannis (46. Ahl) - Bednár - Taylor-Hart (75. Ramos), Walczak (46. Lopez), Kalemi (46. Zubairu), Cottrell - Brosnan (46. Danek)
Slovan: Takáč - Blackman, Kašia, Markovič, Cruz (89. Wimmer) - Barseghjan, Matsuoka (68. Ibrahim), Gajdoš (68. Jankovič), Bajrič, Yirajang (30. Mak) - Šporar (89. Ignatenko)
MŠK Žilina - FC Spartak Trnava 0:1 (0:1)
Gól: 4. Khorkheli. Rozhodovali: Ruc - Hancko, Vitko, ŽK: Sabo, Vantruba (obaja Spartak), 2247 divákov.
Žilina: Badžgoň - Pališčák, Narimanidze, Okál - Hranica (73. Kóša), Bzdyl, Káčer (63. Ďatko), Bari (78. Prokop) - Faško (73. Florea), Roginič, Szánthó (63. Iľko)
Trnava: Vantruba - Holík, Sabo, Stojsavljevič, Mikovič - Laušič (90+1. Karhan) , Moistrsrapišvili (69. Procházka) - Kudlička (79. Taiwo), Khorkheli (79. M. Ďuriš), Jureškin - Metsoko (90+1. Gong)
FC DAC 1904 Dunajská Streda - FK Železiarne Podbrezová 2:1 (1:1)
Góly: 11. Tuboly (z 11 m), 76. Ouro – 35. Galčík. Rozhodovali: Kráľovič – Štrbo, Ferenc, ŽK: Jurička, Luka, Štefánik (všetci Podbrezová), 3916 divákov.
DAC: Bartels – Blažek (65. Kapanadze), Kačaraba, Nemanič, Mendez - Bationo, Ouro (89. Jenčuš), Tuboly – Kmeť (69. Sylla), Gruber (89. Blaško), Lábo (65. Kukovec)
Podbrezová: Jurička - Lampreht, Luka, Mielke - Kováčik, Štefánik, Palumets (73. Chyla), Deml (46. Sanusi) - Galčík (82. Chiminec), Šiler (73. Paraj), Silagadze (82. Mrvaljevič)
tabuľka:
1. Slovan 23 15 4 4 50:31 49
2. DAC 23 13 7 3 41:21 46
3. Trnava 23 12 4 7 36:28 40
4. Žilina 23 11 7 6 45:28 40
5. Podbrezová 22 11 3 8 46:29 36
6. Michalovce 23 8 5 10 33:39 29
skupina o udržanie sa:
FC Košice - AS Trenčín 2:0 (1:0)
Góly: 37. Perišič (z 11 m), 75. Krivák. Rozhodovali: Gemzický - Poláček, Vorel, ŽK: Lichý, Dabrowski - Hájovský, Križan, Soares, 2692 divákov.
Košice: Dabrowski - Kóša, Krivák, Ďurko - Kovács (69. Kakay), Gallovič (86. Julardžija), Sovič (69. Zsigmund), Lichý, Madleňák - Perišič (86. Miljanič), Rehuš (59. Čerepkai)
Trenčín: Katič - Hussar, Križan, Pavek, Skovajsa (57. Brandis) - Poom (79. Doesburg) - Hájovský (57. Nadareišvili), Musaba (46. Bazdarič) - Soares, David, Kam (46. Adyrbekov)
MFK Skalica - FC Tatran Prešov 1:0 (1:0)
Gól: 24. Daniel. Rozhodovali: Kružliak - Pozor, Juhas, ŽK: Masaryk, Regáli, Olejník (všetci Prešov), 402 divákov.
Skalica: Junas - Suľa (84. Fabiš), Ujlaky, Černek, Gaži - Bariš (84. Nagy), Pudhorocký (84. Hollý) - Daniel (64. Niňaj), Smejkal, Abdullahi - Leginus (55. Mášik)
Prešov: Bajza - Kotula, Barbosa (76. Juritka), Bondarenko, Sipľak, Tatolna - Begala, Simon (82. Bernát), Regáli (82. Morim) - Masaryk (57. Sagna), Olejník
KFC Komárno - MFK Ružomberok 3:0 (1:0)
Góly: 4. Druga, 76. Jones, 90.+3 Mashike. Rozhodovali: Dohál – Pacák, Kmec, ŽK: Mustafič, Jones - Múdry
Komárno: Dlubáč – Šmehyl, Špiriak, Šimko, Rudzan – Kiss (73. Jones), Mustafič (90.+1 Szűcs) – Ganbold (73. Gamboš), Ožvolda, Druga (61. Tamás) – Boďa (46. Mashike)
Ružomberok: Húska – Luterán, Král, Mojžiš, Mašek – Chobot (65. Šašinka), Murgaš (46. Bačík), Múdry, Selecký (46. Tučný) – Jackuliak, Hladík
tabuľka:
1. Košice 23 8 7 12 37:42 27
2. Komárno 23 6 7 10 27:34 25
3. Ružomberok 23 6 7 10 24:37 25
4. Trenčín 23 7 3 13 18:39 24
5. Prešov 23 4 9 10 22:36 21
6. Skalica 23 4 7 12 21:35 19
