SÚHRN: Slovan ukončil jeseň na čele, nad jeho sily bola len Žilina

Niké liga - 18. kolo:



FC Spartak Trnava - FC Košice 1:0 (0:0)



Gól: 59. Kratochvíl, ŽK: Štetina, Zeljkovič – Faško, rozhodovali: Dohál – Jánošík, Vass, 2637 divákov.



Spartak: Frelih – Holík, Štetina, Twardzik, Mikovič – Zeljkovič – Daniel, Ofori (87. Procházka), Kratochvíl, Azango (81. Pich) – Paur (71. Ďuriš)



Košice: Kira – Kružliak (61. J. Jakubko), Krivák, Gorosito – Fabiš (77. Castelo Santos), Faško, Gallovič, Innocenti (61. Magda) – Jones (61. Sabolčík), Medved (87. Vavrík), Miljanič







AS Trenčín - MFK Zemplín Michalovce 0:0



Rozhodovali: Gemzický - Čajka, Kuba, ŽK: Donkor, Pávek (obaja Trenčín), 709 divákov



Trenčín: Katič - Pávek, Bondarenko, Bagín, Holúbek - Ben Sallam (74. Djerlek) - Hájovský, Bariš (46. Yakubu) - Uchegbu (90.+1. Zorič), Mikulaj (46. Donkor), Sunday (46. Suleiman)



Michalovce: Sahinovič – Taraduda, Dzocenidze, Bednár, Volanakis, Bahi – Adekunle (70. Ikoba), Zubairu (70. Šimamura), Žofčák (70. Musák), Kyziridis - Arevalo (88. Petrík)







FK Železiarne Podbrezová – MFK Ružomberok 2:0 (1:0)



Góly: 7. Štefánik, 65. Yirajang. Rozhodovali: Smolák – Štrbo, Pacák, ŽK: Marković (Podbrezová). ČK: 34. Hladík (Ružomberok) za hrubý faul. Diváci: 447.



Podbrezová: A. Danko – Paraj, Koštrna, Marković – Štefánik (85. A. Slávik), Chyla, Š. Faško, Sanusi (85. Ďatko) – Juritka (70. Deml), Smékal (88. Mašlej), Yirajang (85. Talakov)



Ružomberok: Ťapaj – Köstl, Gabriel, Malý, Madleňák – Luterán (89. J. Maslo) – Hladík, Lavrinčík (79. Huf), Chrien (79. Gerec), A. Tučný (66. Domonkos) – Boďa (46. Múdry)







ŠK Slovan Bratislava - FC DAC 1904 Dunajská Streda 2:1 (0:0)



Góly: 57. Strelec, 69. Kašia - 66. Tuboly. Rozhodovali: Marhefka - Hancko, Poláček, ŽK: Strelec - Andzouana, 6694 divákov.



Slovan: Takáč - Pauschek (46. Blackman), Kašia, Wimmer, Voet - Kucka, Szöke (46. Savvidis) - Metsoko (46. Tolič), Weiss ml. (80. Mak), Marcelli - Strelec (85. Bajrič)



DAC: Popovič - Yapi (60. Gruszkowski), Kačaraba, Brunetti, Mendez - Bajo, Herc (75. Bősze) - Andzouana, Tuboly, Ramadan (85. Vitális) - Bassey (75. Almási)







nedeľa:



MFK Skalica - MŠK Žilina 0:0



Rozhodcovia: Kružliak – Štofik, Košecký, ŽK: Hrádecký, Mášík, Černek (všetci Skalica), 723 divákov



Skalica: Junas - Krčík, Ranko, Podhorín (56. Hrádecký), Černek (84. Gaži) - Hollý, Mášík - Leginus (84. Yao), Vlasko (Kopas), Morong - Sobczyk (69. Fábry)



Žilina: Belko - Minárik, Hubočan, Ndjeungoue, Kopásek (46. Hranica), Gidi (81. Káčer), Sauer, Bari - Kaprálik (81. Iľko), Bile (81. Prokop), Ďuriš







KFC Komárno - MFK Dukla Banská Bystrica 3:0 (1:0)



Góly: 27. Šmehyl a 89. (oba z 11 m), 68. Ožvolda. Rozhodcovia: Ruc - Bobko, Kmec, ŽK: Rudzan, Sliacky - Pišoja, Willwéber



Komárno: Dlubáč - Šmehyl, Šimko, Špiriak, Rudzan - Ožvolda (84. Németh), Žák - Tamás (60. Sliacky), Nagy (60. Pillár), Ganbold - Sylvestr



Banská Bystrica: Trnovský - Mensah (59. Slebodník) Godál, Willwéber - Richtárech (75. Hanes) - Šikula (76. Hlinka), Záhumenský - Pišoja, Považanec - Malec, Rymarenko







tabuľka po jesennej časti:



1. Slovan Bratislava 18 14 2 2 41:21 44



2. MŠK Žilina 18 12 5 1 39:15 41



3. Spartak Trnava 18 10 6 2 27:14 36



4. DAC Dunajská Streda 18 6 6 6 24:19 24



5. FK Podbrezová 18 6 6 6 24:23 24



6. Zemplín Michalovce 18 5 7 6 22:28 22



7. FC Košice 18 4 8 6 21:21 20



8. Dukla B. Bystrica 18 4 5 9 20:27 17



9. MFK Ružomberok 18 4 5 9 19:29 17



10. KFC Komárno 18 5 2 11 21:35 17



11. AS Trenčín 18 2 9 7 19:32 15



12. MFK Skalica 18 3 5 10 19:32 14



Bratislava 15. decembra (TASR) - Úradujúci slovenský futbalový majster Slovan Bratislava ukončil jesennú časť Niké ligy na prvom mieste. "Belasí" majú po 18. kolách najvyššej domácej súťaže na konte 44 bodov a vedú tak o tri pred MŠK Žilina." mali pred posledným tohtoročným kolom šancu ísť do vedenia, no Slovan si ho poistil sobotnou výhrou nad Dunajskou Stredou (2:1). Žilina navyše zakončila jeseň prekvapivou remízou 0:0 na pôde poslednej Skalice.Slovan stratil v tejto sezóne body v štyroch prípadoch, z nich dvakrát vyšiel bodovo naprázdno. Opakovane nestačil na Žilinu, ktorej podľahol v septembri na Tehelnom poli 0:5 a v decembrovej odvete prehral na pôde súpera 1:2. Nakoniec však dokázal udržať prvenstvo napriek účasti v Lige majstrov, pričom od augusta pôsobí na európskej scéne ako jediný slovenský klub. Žilinčania prehrali len raz – v novembri v Ružomberku, kde dohrávali zápas v početnej nevýhode. Vedúce dva tímy majú s treťou Trnavou ako jediné už istú účasť v nadstavbovej časti o titul. Spartak stráca na vedúci Slovan osem bodov a na rozdiel od zvyšku tabuľky má trio tímov vo svojej bilancii väčší počet výhier ako remíz a prehier dokopy.Štvrtá Dunajská Streda stráca na "" priepastných 20 bodov a v posledných piatich zápasoch nazberala len tri body, pričom ani raz nevyhrala. Na konci novembra ukončil klub spoluprácu s trénerom Xiscom Muňozom a mužstvo vedie dočasne Branislav Fodrek. Bodovo je na tom rovnako s piatou Podbrezovou a dva body strácajú šieste Michalovce. Zemplínsky tím však môže hodnotiť polsezónu pozitívne, keďže v máji hral s Petržalkou baráž o udržanie v najvyššej súťaži.O dva body nižšie sú Košice a o ďalšie tri Banská Bystrica, Ružomberok a Komárno. Dukla zakončila jesennú časť prehrou na trávniku Komárna 0:3, čo bolo pre úplného nováčika najvyššie víťazstvo v slovenskej súťaži. Zároveň sa odlepil z chvosta tabuľky napriek najväčšiemu počtu prehier z dvanástky tímov (11). "Ruža" sa trápi pod vedením nového trénera Radima Kučeru, ktorý s tímom zaznamenal štyri prehry v štyroch úvodných zápasoch.Na konci tabuľky je Trenčín o bod pred Skalicou. AS vyhralo len dva zápasy, naposledy 19. októbra nad Skalicou (2:1) a ťahá šnúru siedmich duelov bez výhry. Skalica vyhrala o jeden viac, no prehrala 10 duelov.V počte gólov kraľuje lige po jesennej časti Tigran Barsghjan so 14 presnými zásahmi. V počte asistencií je to ďalšíMarko Tolič. Najväčší počet odohraných minút mal na jeseň obranca DAC Mateus Brunetti s 1620 minútami na ihrisku. Brazílčan tak nastúpil do každého duelu v základe a odohral celý zápas. Medzi brankármi mal najviac čistých kont Žiga Frelih z Trnavy a najviac zákrokov si pripísal Martin Junas zo Skalice.