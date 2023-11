SÚHRN: Slovan zvýšil náskok na čele, Zlaté Moravce sú stále posledné

Niké liga - 14. kolo:



AS Trenčín - MŠK Žilina 0:0



ŽK: Stolica (tréner), Bagin - Bari, Ndjeungoue. Rozhodovali: Dzivjak - Bednár, Kmec, 1873 divákov.



Trenčín: Vozinha - Kmeť, Bagin, Stojsavljevič, Kozlovský - Bariš, Bondarenko, Gajdoš (32. Hollý) - Gong (72. Akila), Kupusovič (84. Jude), Soares

Žilina: Belko - Minárik, Stojčevski, Ndjeungoue - Javorček, Gidi, Myslovič (84. Kopas), Bari (57. Rusnák) - Addo (46. Jambor), Adang (57. Bile), Ďuriš



FC DAC 1904 Dunajská Streda – MFK Ružomberok 1:1 (0:0)



Góly: 90.+4 Barišič - 82. Boďa ŽK: Dimun, Csinger. Rozhodovali: Marhefka – Ferenc, Vitko, 4459 divákov.



DAC: Popović - Gruszkowski, Csinger, Andzouana–Vitális (66. Káčer), Čermák, Dimun (83. Romero) – Trusa (83. Barišić), Goure, Herc (66. Ramadan)

Ružomberok: Frühwald - Luterán, Maslo, Gabriel, Selecký - Múdry, Zsigmund, Lavrinčík– Hladík (58. Chobot), Chrien (79. Boďa), Tučný (58. Šefčík)



MFK Dukla Banská Bystrica - MFK Zemplín Michalovce 3:1 (2:0)



Góly: 25. a 74. Rymarenko, 21. Depetris – 81. Marcin, ŽK: Pišoja – Volanakis. Rozhodovali: Smolák – Vorel, Pacák, 839 divákov.



Banská Bystrica: Hruška – Uhrinčať, Godál, Willwéber – Pišoja, Richtárech (90+2 Guimares), Hlinka, Záhumenský (79. Migaľa) – Rymarenko (79. B. Ľupták), Depetris (68. Arevalo), Polievka (90+2 Hanes)

Michalovce: Ružinský – Šimko, Jeřábek, Volanakis (79. Mušák), Bahi – Bednár – Steinhübel (53. Van Kessel), S. Danko, Shimamura (79. L. Jánošík), Marcin – D. Pavúk (53. F. Vaško)



FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble - FK Železiarne Podbrezová 0:2 (0:0)



Góly: 55. Paraj, 58. Blahút, ŽK: Čonka, Suľa - Bajo, Rozhodovali: Očenáš - Košecký, Zemko, 624 divákov



Z. Moravce: Knobloch – Majdan, Suľa, Sluka, Čonka – Duga, Mondek – Čerepkai (61. Mijić), Brenkus (57. Gono), Nsumoh (61. J. Švec) – Balaj (61. Hodúr)

Podbrezová: Ludha – Oravec, Bakaľa (46. Ridwan), Bartoš – Grešák, Paraj, Bajo, Kováčik (90+1. Talakov) – Blahút (90+1. Ďatko), Assinor (79. Kuzma), Kabongo (57. Galčík)



ŠK Slovan Bratislava - MFK Skalica 1:0 (0:0)



Góly: 84. Barseghjan, ŽK: Barseghjan, Pauschek - Nagy, Podhorin, Mášik, Smékal, Sobczyk. Rozhodovali: Ziemba - Hrmo, Vass, ČK: 57. Tolič (Slovan) po druhej ŽK, 3011 divákov.



Slovan: Borjan - Pauschek, Bajrič, Wimmer, Lovat (66. Blackman) - Kucka, Kankava - Tolič - Barseghjan (90.+3 Savvidis), Čavrič, Strelec (66. Zmrhal)

Skalica: Junas - Krčík, Ranko, Podhorin, Rudzan - Nagy, Mášik (76. Hollý) - Morong, Haša (73. Sobczyk), Gaži (90.+2 Špehar) - Smékal



FC Košice - FC Spartak Trnava 0:2 (0:0)



Góly: 48. Azango, 50. Bainovič.

Rozhodovali: Gemzický - Jekkel, Straka, ŽK: Šindelář



Košice: Kira - Golikov (75. Sovič), Fabiš, Jonec, Šindelář, Mizerák - Liener (58. Sagna), Gallovič (75. Qose), Anane (70. Vasiľ), Faško - Medved

Trnava: Takáč - Koštrna, Štetina, Kóša, Daniel - Zeljkovič - Azango (87. Paur), Ofori (87. Štefánik), Bainovič (77. Procházka), Bukata (70. Šulek) - Ďuriš (77 Ristovski)

tabuľka:



1. Slovan 14 11 2 1 33:12 35

2. Žilina 14 9 2 3 32:19 29

3. Trnava 14 8 3 3 23:15 27

4. Podbrezová 14 8 2 4 34:19 26

5. Trenčín 14 7 4 3 21:15 25

6. Dun. Streda 14 7 3 4 23:17 24

7. Ban. Bystrica 14 6 4 4 27:23 22

8. Skalica 14 5 2 7 13:15 17

9. Ružomberok 14 3 5 6 13:23 14

10. Košice 14 2 1 11 10:34 7

11. Michalovce 14 0 5 9 11:31 5

12. Zlaté Moravce 14 0 3 11 7:24 3

Bratislava 12. novembra (TASR) - Futbalisti ŠK Slovan Bratislava majú po 14. kole Niké ligy na čele už šesťbodový náskok. Úradujúci majster triumfoval nad Skalicou 1:0 a pripísal si už ôsme ligové víťazstvo za sebou. "" hrali od 57. minúty bez vylúčeného Marka Toliča, no v závere rozhodol gólom Tigran Barseghjan. Druhá je Žilina, ktorá remizovala na ihrisku Trenčína 0:0.Dobrú formu potvrdila Trnava, ktorá uspela tretíkrát v rade a posunula sa na tretie miesto. Spartak vyhral na ihrisku Košíc 2:0. Nováčik po sľubnom štarte do sezóny prehral v lige už deviaty zápas v sérii. Tréner Ján Kozák mladší tak ani vo svojom druhom zápase na lavičke nedokázal priviesť mužstvo k bodom.Na víťazstvo stále čakajú MFK Zemplín Michalovce a FC ViOn Zlaté Moravce. Michalovce prehrali na ihrisku Banskej Bystrice 1:3. Zlaté Moravce podľahli Podbrezovej 0:2 a s troma bodmi v 14 zápasoch figurujú v tabuľke na poslednom mieste. Tréner ViOnu Vladimíra Cifraniča očakával po prehre svoj koniec v klube, no zatiaľ sa tak nestalo. O budúcnosti 48-ročného kormidelníka sa rozhodne v pondelok.