SÚHRN: Slovenky prehrali so Švédkami, Koseková: Veľa chýb

Zlatá Európska liga žien /Radom/:



SLOVENSKO - Švédsko 0:3 (-21, -13, -15)



SLOVENSKO: Šepeľová 2, Smiešková 3, Šunderlíková 18, Palgutová 5, Hrušecká 6, Koseková 1, liberky Magdinová a S. Jančová (Herdová 0, S. Slivková 0). Tréner: M. Mašek.



Švédsko: A. Haaková 17, Nilssonová 7, I. Haaková 17, Tabronová 6, Van Leusenová 4, Gustafssonová 2, liberka Brinková (Nordin Otossonová 0). Tréner: L. Micelli.



Rozhodcovia: Paršin (Ukrajina) a De Baar (Holandsko), 74 minút, 75 divákov.



Radom 15. júna (TASR) - Volejbalistky Slovenska neuspeli vo svojom piatom zápase v Zlatej Európskej lige. Na turnaji v poľskom Radome prehrali s obhajkyňami celkového triumfu Švédkami 0:3 na sety. Zverenky trénera Michala Mašeka majú na konte v súťaži tri víťazstvá a dve prehry, stále môžu pomýšľať na postup na Final Four. V Poľsku čaká Slovenky ešte jeden duel, v nedeľu nastúpia o 17.00 h proti Ukrajine.Slovenky chceli nadviazať na doterajšie úspešné účinkovanie v Zlatej Európskej lige a do úvodného setu vstúpili správnym spôsobom. Postupom času Švédsko ukázalo svoju kvalitu a slovenský tím musel doťahovať manko. Chvíľkovo sa mu to darilo, ale prvý set získali do svojej moci volejbalistky Švédska. Druhý set sa Slovenkám vôbec nepodaril zachytiť a veľmi rýchlo sa dostali do výrazného manka, ktoré už nedokázali zmazať. Tretie dejstvo prinieslo dobrý začiatok pre slovenský tím, ale Švédsko sa niekoľkobodovou šnúrou opäť odtrhlo a bez výraznejších problémov doviedlo duel do víťazného konca.Michal Mašek, tréner Slovenska:Barbora Koseková, nahrávačka Slovenska: „Karin Šunderlíková, univerzálka Slovenska: „