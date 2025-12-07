< sekcia Šport
SÚHRN: Slovenky zdolali Poľsko, Jedlička: Výborný zápas
Slovenky mali sobotňajší zápas pod kontrolou, vytvorili si náskok 5:0, až potom dovolili súperkám znížiť.
Autor TASR
Brno 7. decembra (TASR) - Slovenské florbalistky úspešne vstúpili do majstrovstiev sveta v Česku. Vo svojom úvodnom zápase v B-skupine v Brne zvíťazili nad Poľkami 7:3. Urobili tak dôležitý krok smerom postupu z tretieho miesta v skupine.
Slovenky mali sobotňajší zápas pod kontrolou, vytvorili si náskok 5:0, až potom dovolili súperkám znížiť. Po dva góly SR strelili Sophia Sabolová, Paulína Hudáková a Daniela Hrabovská. V druhom stretnutí „béčka“ sa stretli vo veľkom šlágri Švédky s Fínkami, v repríze finále uplynulých dvoch šampionátov sa zrodila remíza 3:3.
Zverenky trénera Michala Jedličku sa v základnej skupine ešte stretnú s dvoma vysoko favorizovanými tímami - obhajkyňami striebra Fínkami (v nedeľu 7. decembra o 13.00 h) a úradujúcimi majsterkami sveta Švédkami (v pondelok 8. decembra o 20.00). Z výkonnostne silnejšej B-skupiny postúpia všetky štyri tímy, prvé dva pôjdu priamo do štvrťfinále, kým družstvá na tretej a štvrtej priečky čaká play off o štvrťfinále (predkolo play off). Stretnú sa v ňom s druhým, resp. prvým tímom výkonnostne slabšej C-skupiny.
Po opatrnom úvode sa Slovenky postupne dostali do tempa a v 14. minúte sa ujali vedenia po individuálnom prieniku Sabolovej. Hráčka 1. SC Vítkovice ešte do prestávky zvýšila náskok, keď pred bránkou úspešne tečovala strelu Klapitovej, gól však pripísali kapitánke SR. Dvojgólový náskok dodal pokoj do slovenských radov. Sabolová predviedla v 2. tretine ďalšiu dravú akciu, pri ktorej bola faulovaná a z nariadeného trestného strieľania zvýšila na 3:0 P. Hudáková. Tá istá hráčka pridala štvrtý gól SR a v 47. minúte strelila svoj druhý gól aj Sabolová. Slovenky dominovali a až za stavu 5:0 sa dostali k slovu Poľky, ktoré dvoma gólmi znížili. Súperkám sa však nepodarilo vrátiť do zápasu, dvoma zásahmi zlomila ich odpor Hrabovská. Kozmetickú úpravu výsledku dala ešte Rudziňská - 7:3.
hlasy /zdroj: szfb.sk/:
Michal Jedlička, tréner SR: „Dnes to bol z našej strany výborný zápas. Dve tretiny sme hrali perfektne a vyhrávali sme 4:0. Dievčatá vstúpili do súboja s veľkou pokorou a koncentráciou a zodpovedne odohrali dve tretiny duelu čiže môžeme vysloviť spokojnosť.“
Paulína Hudáková, útočníčka SR: „Som rada, že sme súboj zvládli, no do tretej tretiny sme nevstúpili najlepším spôsobom. Spravili sme niekoľko chýb, čo skúsené poľské hráčky dokázali potrestať. My sa podobným chybám musíme v ďalších zápasoch vyvarovať. Možno sme sa trochu s priebežným výsledkom uspokojili a to nie je dobré. Už sme niečo také v minulosti zažili, čo sa nesmie opakovať.“
ďalší výsledok B-skupiny:
Švédsko - Fínsko 3:3 (1:0, 2:3, 0:0)
tabuľka:
1. SLOVENSKO 1 1 0 0 7:3 2
2. Fínsko 1 0 1 0 3:3 1
Švédsko 1 0 1 0 3:3 1
4. Poľsko 1 0 0 1 3:7 0
MS žien vo florbale
B-skupina /Brno/:
SLOVENSKO - Poľsko 7:3 (2:0, 2:0, 3:3)
Góly: 14. Sabolová, 20. Klapitová (Mrázová), 29. Hudáková (tr. strieľanie), 37. Hudáková (Chúpeková), 47. Sabolová (Mrázová), 56. Hrabovská (Chúpeková), 57. Hrabovská – 50. Buczeková (Rudziňská), 54. Steinová (Bieniaszová-Krzywiecová), 59. Rudziňská (Buczeková). Rozhodcovia: Hultberg, Sabanovic (obaja Švéd.), vylúčení: 0:0, 1102 divákov.
Zostava SR: Farulová – Pudišová, Hrabovská, Trošková, Klapitová, Dobošová, Kocúrová, Kamenská, Buková - Chúpeková, Belicová, P. Hudáková - Vendžurová, Mrázová, Sabolová - Drábeková, Grossová, Faktorová - Ragačová
