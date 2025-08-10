< sekcia Šport
SÚHRN: Sobolenková nezaváhala a je v 3. kole turnaja WTA v Cincinnati
Cincinnati 10. augusta (TASR) - Bieloruská tenistka Arina Sobolenková potvrdila pozíciu nasadenej jednotky a na turnaji WTA 1000 v Cincinnati postúpila do 3. kola dvojhry. V 2. kole si poradila s Češkou Markétou Vondroušovou 7:5, 6:1.
Nezaváhala ani Poľka Iga Swiateková, Wimbledonská šampiónka zdolala v 2. kole v pozícii nasadenej trojky Rusku Anastasiu Potapovovú 6:1, 6:4. Ďalej ide aj šiesta nasadená domáca Američanka Madison Keysová, šampiónka Australian Open zvíťazila nad Nemkou Evou Lysovou po trojsetovom boji 1:6, 6:3, 7:6 (1).
dvojhra - 2. kolo:
Arina Sobolenková (Biel.-1) - Markéta Vondroušová (ČR) 7:5, 6:1, Emma Raducanuová (V. Brit.-30) - Olga Danilovičová (Srb.) 6:3, 6:2, Maya Jointová (Austr.) - Beatriz Haddadová Maiová (Braz.-18) 6:4, 4:6, 6:4, Jekaterina Alexandrovová (Rus.-12) - Lulu Sunová (N. Zél.) 6:4, 6:2, Jüan Jüe (Čína) - Diana Šnajderová (Rus.-14) 6:4, 1:6, 6:3, Jelena Rybakinová (Kaz.9) - Renata Zarazuová (Mex.) 4:6, 6:0, 7:5, Elise Mertensová (Belg.-19) - Clervie Ngounoueová (USA) 3:6, 7:6 (3), 7:5, Anna Kalinská (Rus.-28) - Peyton Stearnsová (USA) 7:6 (4), 4:6, 6:1, Amanda Anisimovová (USA-5) - Leolia Jeanjeanová (Fr.) bez boja, Madison Keysová (USA-6) - Eva Lysová (Nem.) 1:6, 6:3, 7:6 (1); Taylor Townsendová (USA) - Ľudmila Samsonovová (Rus.-13) 6:2, 6:4, Jessica Bouzasová Maneirová (Šp.) - Leylah Fernandezová (Kan.-21) 6:3, 6:3, Sorana Cirsteová (Rum.) - Magdalena Frechová (Poľ.) 7:6 (4), 2:6, 6:4, Aoi Itová (Jap.) - Anastasia Pavľučenkovová (Rus.-27) 6:1, 4:6, 6:4, Iga Swiateková (Poľ.-3) - Anastasia Potapovová (Rus.) 6:1, 6:4, Marta Kosťuková (Ukr.-25) - Tatjana Mariová (Nem.) 6:0, 6:1
