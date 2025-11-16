< sekcia Šport
SÚHRN: Španieli aj Švajčiari majú postup vo vlastných rukách
Už iba formalitou zostáva postupová definitíva Španielov.
Autor TASR
Bratislava 15. novembra (TASR) - Futbalisti Švajčiarska môžu už iba teoretickej rovine pustiť z rúk priamy postup na budúcoročné MS. „Helvéti“ v sobotňajšom stretnutí B-skupiny zdolali Švédsko 4:1 a na čele tabuľky majú 13 bodov. O tri menej má Kosovo, ktoré si triumfom nad Slovinskom 2:0 zabezpečilo účasť v marcovej baráži. Švajčiari sú pred záverečným duelom proti Kosovu v komfortnej pozícii so skóre 13:1, ktoré je rozhodujúce v prípade rovnosti bodov.
Švajčiari hrali s „troma korunkami“ po 45 minútach nerozhodne 1:1. Trikrát sa však presadili po zmene strán a pred súbojom v Kosove majú všetko vo svojich rukách. Trápiaci sa švédsky výber zaznamenal štvrtú prehru v piatom vystúpení kvalifikácie a s jedným bodom mu patrí posledné 4. miesto. Do základnej zostavy Švédska sa nezmestil útočník Liverpoolu Alexander Isak, ktorý naskakoval až v 62. minúty z lavičky náhradníkov.
V „háčku“ malo minimálne druhé miesto isté Rakúsko, v sobotnom stretnutí zvíťazilo na Cypre 2:0 po zásahoch Marka Arnautoviča. Na definitívu priameho postupu mu stačilo večer zakopnutie Bosny a Hercegoviny, ktoré napokon neprišlo. Balkánci zdolali Rumunsko 3:1, keď za stavu 1:1 využilo vylúčenie Denisa Dragusa. Rakúšania sa s Bosnou stretnú v záverečnom vystúpení, na domácej pôde im stačí remíza, Bosna potrebuje bodovať naplno.
Zápletka sa zrodila v C-skupine, v ktorej si pozíciu lídra udržalo Dánsko napriek tomu, že prekvapivo iba remizovalo s Bieloruskom 2:2. Severania majú na čele 11 bodov, o bod viac ako druhé Škótsko, ktoré prehralo v Grécku 2:3. Škóti v poslednom dueli privítajú práve Dánov a potrebujú ich na priamy postup zdolať, pričom Dánsku stačí bodovať.
Belgickí futbalisti nevyužili šancu spečatiť svoj postup na. Vo svojom siedmom vystúpení v J-skupine iba remizovali na pôde Kazachstanu 1:1. Belgičania majú na čele tabuľky 15 bodov, o dva viac ako druhé Severné Macedónsko. Tretí je len o skóre Wales, ktorý zdolal Lichtenštajnsko 1:0. Kazachstan zakončil skupinu so ziskom ôsmich bodov a obsadí predposledné 4. miesto. Belgicko čaká v utorok záverečný duel proti Lichtenštajnsku, ktoré ešte nebodovalo.
Už iba formalitou zostáva postupová definitíva Španielov. Úradujúci majstri Európy potvrdili rolu favorita a v Gruzínsku triumfovali jasne 4:0. Dvoma gólmi sa na tom podieľal Mikel Oyarzabal, pre ktorého to bol jubilejný 50. zápas v reprezentačnom drese. „La Furia Roja“ je v E-skupine stále nezdolaná a s 15 bodmi jej patrí líderská pozícia. Druhé Turecko zvíťazilo nad Bulharskom 2:0 a zaistilo si minimálne účasť v marcovej baráži. Španieli majú so skóre 19:0 prakticky istú prvú priečku pred vzájomným súbojom s Tureckom v Seville.
európska kvalifikácia MS 2026
B-skupina:
Švajčiarsko - Švédsko 4:1 (1:1)
Góly: 12. Embolo, 60. Xhaka (z 11 m), 75. Ndoye, 90.+4 Manzambi - 33. Nygren
Slovinsko - Kosovo 0:2 (0:1)
Góly: 6. Asllani, 64. Karničnik (vl.). ČK: 53. Stojanovič (Slov.) po 2. ŽK.
tabuľka:
1. Švajčiarsko 5 4 1 0 13:1 13
2. Kosovo 5 3 1 1 5:4 10
3. Slovinsko 5 0 3 2 2:7 3
4. Švédsko 5 0 1 4 3:11 1
C-skupina:
Dánsko - Bielorusko 2:2 (1:0)
Góly: 11. Damsgaard, 79. Isaksen - 62. Gromyko, 65. Demčenko
Grécko - Škótsko 3:2 (1:0)
Góly: 7. Bakasetas, 57. Karetsas, 63. Tzolis - 65. Doak, 70. Christie. ČK: 84. Bakasetas po 2. ŽK.
1. Dánsko 5 3 2 0 14:3 11
2. Škótsko 5 3 1 1 9:5 10
3. Grécko 5 2 0 3 10:12 6
4. Bielorusko 5 0 1 4 4:17 1
E-skupina:
Turecko - Bulharsko 2:0 (1:0)
Góly: 17. Calhanoglu (z 11 m), 84. Černev (vl.)
Gruzínsko - Španielsko 0:4 (0:3)
Góly: 11. a 63. Oyarzabal (prvý z 11 m), 22. Zubimendi, 34. Torres
1. Španielsko 5 5 0 0 19:0 15
2. Turecko 5 4 0 1 15:10 12
3. Gruzínsko 5 1 0 4 6:13 3
4. Bulharsko 5 0 0 5 1:18 0
H-skupina:
Bosna a Hercegovina - Rumunsko 3:1 (0:1)
Góly: 49. Džeko, 80. Bajraktarevič, 90.+4 Tabakovič - 17. Birligea. ČK: 68. Dragus (Rum.)
Cyprus - Rakúsko 0:2 (0:1)
Góly: 18. a 56. Arnautovič (prvý z 11 m)
1. Rakúsko 7 6 0 1 21:3 18
2. Bosna a Hercegovina 7 5 1 1 16:6 16
3. Rumunsko 7 3 1 3 12:9 10
4. Cyprus 8 2 2 4 11:11 8
5. San Maríno 7 0 0 7 1:32 0
J-skupina:
Kazachstan - Belgicko 1:1 (1:0)
Góly: 9. Saptaev - 48. Vanaken. ČK: 79. Česnokov (Kaz.)
Lichtenštajnsko - Wales 0:1 (0:0)
Gól: 62. James
1. Belgicko 7 4 3 0 22:7 15
2. Severné Macedónsko 8 3 4 0 12:3 13
3. Wales 7 4 1 2 14:10 13
4. Kazachstan 8 2 2 4 9:13 8
5. Lichtenštajnsko 7 0 0 7 0:24 0
