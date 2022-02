SÚHRN TEL: Zvolen pokoril aj Slovan a stráca naň už len tri body

Na archívnej snímke hráči HC Nové Zámky. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

36. kolo:



HC 05 Banská Bystrica – HC Nové Zámky 4:5 pp a sn (1:0, 3:3, 0:1 - 0:0, 0:1)



Góly: 15. Melcher (Bubela, Björkung), 26. Berger (Björkung, Šoltés), 33. Lamper (Bubela), 39. Fossier (Bačik) – 35. Jackson (Šiška, Langkow), 36. Bull (Langkow), 38. Števuliak (Šiška, Ahlholm), 58. Jackson (Farley, Langkow), rozh. nájazd Farley. Rozhodovali: Goga, Fridrich - Beniač, Kacej, vylúčení: 8:3 na 2 min., navyše Ferenyi 5 minút za hrubosť, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 722 divákov.



Banská Bystrica: Weninger – Cardwell, Bačik, Björkung, Ďatelinka, Kostromitin, Crevier-Morin, Bača – Fossier, Berger, Šoltés – Lamper, Bubela, Melcher – Vašaš, Tamáši, Kabáč – Bodnár, Gabor, Jendroľ



Nové Zámky: Bakala – Hatala, Bull, Knižka, Kozák, Ligas, Holenda, Meszároš – Jackson, Langkow, Farley – Šišovský, Šiška, Ahlholm – Števuliak, Barto, Mišiak – Fetkovič, Ondrušek, Ferenyi





HKM Zvolen - HC Slovan Bratislava 7:1 (4:1, 2:0, 1:0)



Góly: 1. Jedlička (Roy, Krieger), 4. Jedlička (Saracino), 12. Török (Mikúš, Stupka), 20. Török (Stupka) - 11. Preisinger (Yogan, Harris), 21. Krieger (Osterberg), 35. Jedlička (Kotvan, Mikúš), 41. Leskinen (Krieger, Roy) - 11. Preisinger (Yogan, Harris). Rozhodovali: Novák, Krajčík - Durmis, Valo, vylúčení: 2:3 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, 1237 divákov. Zmeny: 4. Hlavaj namiesto Windsora (Slov.)



Zvolen: Trenčan - Hain, Kotvan, Roy, Djakov, Kubka, Hraško, Meliško - Puliš, Saracino, Jedlička - Osterberg, Krieger, Leskinen - Török, Mikúš, Stupka - Chlepčok, Marcinek, Csányi



Slovan: Windsor (4. Hlavaj) - MacKenzie, Golian, Valach, Breton, Maier, Sersen, Beňo - Gašpar, Rapuzzi, Yogan - Jääskeläinen, Harris, Fominych - Sukeľ, Kytnár, Matoušek - Belluš, Preisinger, Šotek





HK Poprad - HC GROTTO Prešov 5:1 (0:0, 3:1, 2:0)



Góly: 22. Livingston (Arniel), 31. Livingston, 37. Drgoň (Arniel, Rymsha), 48. Svitana (tr.str.), 53. Tam (D. Bondra, Dalhuisen) - 25. Čacho (Charbonneau). Rozhodovali: Štefík, Jobbágy - Synek, Gegáň, vylúčení: 3:4 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 600 divákov.



Poprad: Tomek – Ulrych, Dalhuisen, Drgoň, Brejčák, Rymsha, Tam, Novajovský – Livingston, Arniel, Svitana – D. Bondra, Mešár, Vandas – Petráš, Mlynarovič, Paločko – Hudec, Kundrík, N. Bondra



Prešov: Petrík – F. Fekiač, Rajnoha, Glazkov, Bakala, Turan, Jendroľ, Ťavoda – Sýkora, V. Fekiač, Nauš – Welychka, Čacho, Charbonneau – Žilka, Zagrapan, Šimun – Lalík, Valent, Michnáč





HK Dukla Ingema Michalovce - HC Košice 1:4 (0:2, 1:2, 0:0)



Góly: 25. Suja (Buc) - 18. Bartánus (Slovák, Paršin), 20. Bartánus (Slovák), 37. Chovan (Ihnačák), 40. Šedivý (Pereskokov, Cibák). Rozhodovali: Moller, T. Orolin - Ordzovenský, Jurčiak, vylúčení: 4:3 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, bez divákov.



Michalovce: Williams - Doherty, Ross, Pavlin, Suja, Bokroš, Macejko, Mihálik - Mráz, Cameranesi, Kukuča - Žitný, Erkinjuntti, Faith - Galbavý, Galamboš, Keränen - Przygodzki, Buc, Mašlonka



Košice: Riečický - Snuggerud, Saucerman, Cibák, Romančík, Novota, Šedivý, Štec- Paršin, Slovák, Bartánus - McPherson, Ihnačák, Mrázik - Klhůfek, Chovan, Pereskokov - Jokeľ, Linet, Rogoň



tabuľka po 36. kole:



1. Slovan Bratislava 37 25 1 2 9 143:91 79



2. Zvolen 36 22 5 0 9 135:95 76



3. Nitra 37 19 6 3 9 139:104 72



4. Michalovce 37 19 2 2 14 101:105 63



5. Poprad 35 15 3 4 13 126:106 55



6. Košice 35 17 1 2 15 108:94 55



7. Banská Bystrica 39 13 3 5 18 106:118 50



8. Spišská Nová Ves 36 14 1 5 16 103:110 49



9. Trenčín 34 14 1 1 18 86:96 45



10. Prešov 36 13 1 1 21 89:118 36



11. Nové Zámky 35 11 1 1 22 86:118 36



12. Liptovský Mikuláš 37 6 4 3 24 84:138 29



* - Slovanu odpočítajú po konci základnej časti tri body



Bratislava 4. februára (TASR) - Náskok hokejistov Slovana Bratislava na čele Tipos extraligy je po 36. kole už iba trojbodový. "Belasí" prehrali v šlágri piatkového programu na ľade obhajcu majstrovského titulu HKM Zvolen 1:7 a pripísali si najvyššiu prehru v sezóne. Zvolenčania na nich strácajú už iba tri body, no majú o dva odohrané zápasy menej. Slovanisti navyše po základnej časti prídu o tri body v rámci trestu za to, že v 1. kole (proti Trenčínu) nenasadili dostatočný počet mladých hráčov.Zvolenčania natiahli víťaznú sériu na 7 zápasov, pričom v kalendárnom roku 2022 ešte nestratili ani bod. Na ich výkone nebola badať ani absencia útočníkov Mareka Viedenského a Petra Zuzina, ktorý reprezentuje na ZOH v Pekingu. Na presvedčivom víťazstve mal výrazný podiel 19-ročný útočník Maroš Jedlička, ktorý dosiahol prvý hetrik v mužskej extralige. Zároveň sa stal po Zuzinovi druhým hráčom Zvolena, ktorý dosiahol hetrik v prebiehajúcej sezóne.Slovanisti nastúpili na prvý zápas od 20. januára, keďže tím bol medzičasom v karanténe pre viaceré pozitívne prípady na koronavírus. Aj preto nemal tréner Róbert Döme k dispozícii kompletný káder. Okrem olympionika Samuela Takáča mu chýbal aj produktívny útočník Marcel Haščák.Presvedčivé víťazstvo si na domácom ľade pripísali aj hráči HK Poprad. Aj bez útočníkov Dávida Skokana či Coleho Ullyho zdolali tretíkrát v sezóne Prešov, tentoraz 5:1. Na dva góly z utorňajšieho zápasu proti Banskej Bystrici nadviazal útočník James Livingston, ktorý opäť dvakrát skóroval. Pre Prešovčanov to bola už siedma prehra po sebe a na 10. priečke, zaručujúcej predkolo play off, majú 6-bodový náskok pred Novými Zámkami.Ani náskok 3:0 nestačil hokejistom Banskej Bystrice na víťazstvo nad Novými Zámkami. Novozámčania v závere druhej tretiny vyrovnali na 3:3 a hoci Fossier rýchlo vrátil "baranom" náskok, Jackson v 58. minúte poslal zápas do predĺženia. V ňom sa o víťazovi nerozhodlo. V samostatných nájazdoch skórovalo päť hráčov, víťazný gól Novozámčanov si pripísal Austin Farley.Hokejisti HC Košice striedajú v roku 2022 víťazstvá s prehrami a v Michalovciach odčinili nezdar zo Spišskej Novej Vsi (1:5). Hráči Michaloviec mali síce viac striel než Košičania (35:23), no tých výrazne podržal brankár Dominik Riečický a aj efektivita streľby. V drese domácich prvýkrát po príchode z Dornbirnu nastúpil kanadský obranca Nick Ross, debut v drese Košíc absolvoval útočník Brian Ihnačák. Pre neho to bol zároveň 100. zápas v najvyššej súťaži. Jeho spoluhráč Marek Slovák oslávil jubilejný 800. duel v slovenskej extralige dvomi asistenciami.