SÚHRN: Trenčín čaká baráž, Michalovce a Zvolen do predkola play off
Zvolenčania sa už môžu sústrediť na predkolo play off, pod víťazstvo 4:2 nad S.N.Vsou sa dvoma gólmi podpísal Patrik Marcinek.
Autor TASR
Bratislava 27. februára (TASR) - V poradí 51. kolo hokejovej Tipsport ligy definitívne rozhodlo o tom, že baráž o zotrvanie v najvyššej súťaži bude hrať okrem posledného Prešova aj jedenásty Trenčín. Dukle nestačil v piatok ani triumf na ľade Slovana Bratislava 3:1. Tri kolá pred koncom základnej časti stráca na desiaty Zvolen deväť bodov a už ho nemôže predstihnúť.
Pri potenciálnej rovnosti bodov by hrali v prospech HKM lepšie vzájomné zápasy. Zvolenčania si vďaka výhre 4:2 v Spišskej Novej Vsi zaistili účasť v kvalifikácii o postup do play off (predkole play off), kde budú účinkovať aj deviate Michalovce, ktoré zdolali Banskú Bystricu 3:2. „Barani“ majú napriek prehre istotu prvej šestky.
Definitívu o trenčianskej barážovej budúcnosti dali už uprostred duelu v hlavnom meste víťazstvá Zvolena a Michaloviec. V tom čase zverenci Todda Bjorkstranda viedli 2:1, ale ani plný bodový zisk im neudržal nádej na postup do predkola play off. Trenčín ukončil sériu troch prehier, naopak Slovan prehral druhý zápas za sebou a z druhej priečky zaostáva za vedúcou Nitru už o sedem bodov. Líder zdolal pod Zoborom Poprad 3:2 po nájazdoch a priblížil sa k zisku Pohára Dušana Pašeka pre víťaza základnej časti. V nájazdoch zabezpečil domácim extra bod Tomáš Chrenko. Nitra predĺžila víťaznú sériu už na deväť zápasov. Popradčania ešte nemajú isté miesto v prvej šestke, ktorá by im zaručila účasť vo štvrťfinále. Pred siedmou Spišskou Novou Vsou majú sedembodový a na ôsmy Liptovský Mikuláš osembodový náskok.
Zvolenčania sa už môžu sústrediť na predkolo play off, pod víťazstvo 4:2 nad S.N.Vsou sa dvoma gólmi podpísal Patrik Marcinek. Spišiakom sa nedarí, prehrali tretí duel za sebou. Tretiu priečku v tabuľke si upevnili Košice, ktoré pretrhli sériu troch prehier a zvíťazili na ľade Prešova 5:1. Dva góly „oceliarov“ strelil Patrik Rogoň. Prešovčania prehrali 12. zápas v sérii. Liptovský Mikuláš si poradil doma so Žilinou 2:0, vybojoval tretie víťazstvo z uplynulých štyroch zápasov a poistil si ôsme miesto. Oporou Liptákov bol brankár Aleksi Daniel Lebedeff, ktorý vychytal druhú nulu v sezóne. Vlci vyšli po dvoch výhrach bodovo naprázdno a zostávajú v tabuľke na štvrtom mieste.
Tipsport liga - 51. kolo:
HK Nitra - HK Poprad 3:2 pp a sn (0:1, 1:1, 1:0 - 0:0, 1:0)
Góly: 23. Hrnka (Kováč), 42. Lawrence (Chrenko, Passolt). Rozh. nájazd: Chrenko – 8. Urbánek (Török, A. Nauš), 32. Vandas (Bjalončík, Bodák) Rozhodcovia: Baluška, Stano - Kacej, Knižka, vylúčení: 1:3 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 2720 divákov.
Nitra: Patrikainen – Mezei, Osburn, Bača, Graham, Stacha, Vitaloš, Kalman – Passolt, Krištof, Paulovič – Jackson, Chrenko, Lawrence – Molnár, Čederle, Lacka – Kováč, Hrnka, Bajtek - Turanský
Poprad: Belányi – Lefebvre, Sproul, Nemčík, Fereta, McLeod, Bodák, Kuľha – Bjalončík, Cracknell, Calof – Majdan, Suchý, Šotek - Nauš, Urbánek, Török – Výhonský, Hillebrand, Vandas
HK 32 Liptovský Mikuláš - Vlci Žilina 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Góly: 25. Tritt (Farren, Robertson), 47. Vojtech (Bíly). Rozhodovali: Klejna, Štefík - Orolín, Vystavil, vylúčení: 3:3 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 1128 divákov.
HK 32 Liptovský Mikuláš: Lebedeff - Kozák, Robertson, Flood, Bily, Lalík, F. Fekiač, Kalousek - Sukeľ, X. Cormier, Podolinský - Farren, Tritt, Vojtech - Záborský, Uhrík, Ferkodič - Nespala, Vankúš, Šandor
Vlci Žilina: Košarišťan - Pobežal, Gachulinec, Chicoine, Korenčík, Miller, Holenda, Juščák - Ranford, Korczak, Mucha - Tkáč, Walega, Senyshyn - R. Dej, Galamboš, Vašaš - Drábek, Baláž, Bartovič
HC Prešov - HC Košice 1:5 (1:1, 0:3, 0:1)
Góly: 9. Hamráček (Bortňák) - 6. Havrila (Rogoň, Plochotnik), 25. Lunter, 30. Rogoň (Krivošík), 36. Rogoň (Plochotnik, A. Bartoš), 60. Jellúš (Repčík, Šedivý). Rozhodcovia: Lesay, Žák - Gegáň, Hercog, vylúčení: 4:4 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:1, 730 divákov.
Prešov: Vyletelka - Brincko, Nátny, Kadyrov, Brejčák, Chatrnúch, Macejko - Indrašis, Berlyjov, Bukarts - Valigura, Suja, Avcin - Frič, Bortňák, Hamráček - Cormier, Maruna, Feranec - Blaško
Košice: Riečický - Bučko, Rosandič, Ferenc, Dachnovskij, A. Bartoš, Šedivý, Deyl - Mikúš, Krivošík, Petráš - Lunter, Jellúš, Chovan - Plochotnik, Havrila, Rogoň - Tariška, Repčík, Liščinský - T. Varga
HK Dukla Michalovce - HC MONACObet Banská Bystrica 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
Góly: 18. Fominych, 38. A. Varga (Safaralejev, Lichanec), 53. Virtanen (J. Martel) - 24. Myklucha (Faith, Galipeau), 42. Lee (Lucas, Turnbull). Rozhodovali: Kocúr, Snášel ml. - Stanzel, Stašš, vylúčení: 3:2 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 1297 divákov.
HK Dukla Michalovce: Glosár - Bindulis, Meliško, Serrti, J. Marcinko, Stripai, Kubka, Stahoň, Rimko - Virtanen, Roy, J. Martel - Spodniak, Kytnár, Matta - Fominych, Šmida, Bartánus - Safaralejev, Lichanec, A. Varga
HC MONACObet Banská Bystrica: Rabčan - Galipeau, Lucas, D. Stránský, Lee, Michalčin, Česánek, Laurenčík - R. Faith, Myklucha, Turnbull - Šoltés, M. Valach, Kukuča - Kabáč, Dunkley, Jasenec - Tomka, Ondrušek, Buc
HK Spišská Nová Ves - HKM Zvolen 2:4 (1:1, 0:2, 1:1)
Góly: 3. Savoie (Viedenský), 46. D. Martel (Ališauskas) - 4. Marcinek (Zuzin, Hecl), 26. L. Lunter (Golian), 37. Macek (Kudrna, Golian), 60. Marcinek (Berger). Rozhodovali: Crman, Krajčík - Pribula, Bezák, vylúčení: 3:4 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 2223 divákov.
HK Spišská Nová Ves: Godla - A. Žiak, Groch, Barcík, Romaňák, Ališauskas, Sluka, Tóth, Vartovník - Savoie, Viedenský, D. Martel - G. Hain, Giroux, Giľák - Džugan, Bačo, Števuliak - Stas, Will, Karaffa
HKM Zvolen: Kantor - J. Valach, Fairbrother, Golian, Berger, Pišoja, Beňo - Hecl, Zuzin, Marcinek - Jääskeläinen, Cassels, Durandeau - L. Lunter, Macek, Kudrna - V. Fekiač, Šramaty, Senčák
HC Slovan Bratislava - HK Dukla Trenčín 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)
Góly: 24. Pecararo (Bačik, Elson) - 4. Bukarts (Bellerive, Ullman), 11. Ullman (Varone, Descheneau), 60. Varone (Bellerive). Rozhodcovia: J. Konc ml., Čahoj - Tichý, Hajnik, vylúčení: 3:5 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 4610 divákov.
Slovan: Janus - Zeleňák, Acolatse, Bačik, Královič, Maier, O'Connor, Fabuš - Takáč, Marcinko, Varga - Dmowski, Elson, Pecararo - Nijhoff, Peterek, Bakoš - Bondra, Solenský, Petriska
Trenčín: Junca - Mikuš, Goljer, Hain, Ullman, Starosta, Hatala, Drgoň - Krajčovič, Varone, Descheneau - Bukarts, Bubela, Bellerive - Hudec, Švec, Kalis - Lapšanský, Krajč, Bezúch
tabuľka po 51. kole:
1. Nitra 51 29 7 4 11 175:120 105*
2. Slovan 51 25 9 5 12 170:133 98*
3. Košice 51 27 2 8 14 146:122 93*
4. Žilina 51 24 5 5 17 153:136 87*
5. B. Bystrica 51 23 5 4 19 169:149 83*
6. Poprad 51 19 8 6 18 164:136 79
---------------------------------------------
7. Spišská N. Ves 51 19 5 5 22 131:143 72
8. Lipt. Mikuláš 51 17 6 8 20 155:163 71
9. Michalovce 51 18 4 6 23 159:170 68**
10. Zvolen 51 15 9 4 23 156:165 67**
----------------------------------------------
11. Trenčín 51 14 3 10 24 115:151 58***
12. Prešov 51 9 4 2 36 95:200 37***
*-istá účasť vo štvrťfinále play off
**-istá účasť v kvalifikácii play off
***-istá účasť v baráži
