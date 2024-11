SÚHRN: Trenčín má pred prestávkou formu, Slovan krízu

Tipos extraliga, 17. kolo:



HK 32 Liptovský Mikuláš - HK Spišská Nová Ves 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)



Góly: 8. Quince (Ranford, Gerlach), 22. Chmielewski (Foote, Ranford), 24. Avcin (Foote, Lalík), 51. Ranford (Lalík). Rozhodcovia: Rojík, J. Konc ml. - Tomáš, Bogdaň, vylúčení: 4:2 na 2 min., presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 1104 divákov



Liptovský Mikuláš: Fitzpatrick - Foote, Lalík, Hraško, Jendroľ, Štrbáň, Mezovský, Vojtech - Gerlach, Quince, Ranford - Tkáč, Uhrík, Chmielewski - Žitný, Sukeľ, Avcin - Nespala, Vankúš, Šandor



Spišská Nová Ves: Mitens - Ališauskas, Groch, Valach, Žiak, Barcík, Romaňák - Kestner, Ford, Harper - Majdan, Hannoun, Andrusiak - Števuliak, Myklucha, Džugan - Vandas, Drábek, Danielčák







HKM Zvolen - HC Košice 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)



Góly: 14. Petráš (Teves, Repčík), 53. Petráš (Pollock, Teves), 56. Jääskeläinen (Pollock, Martel) Rozhodcovia: Baluška, Stano - Stanzel, Vyšný, vylúčení: 4:6 na 2 min., presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, 1974 divákov



Zvolen: Kantor - Stránský, Halbert, Bindulis, Robertson, Sládok, Oligny, Hudec - Hecl, Olson, Kudrna - Bondra, Sheehy, Mišiak - Zuzin, Viedenský, Marcinek - Senčák, Jendek, Macek



Košice: Janus - Parlett, Gildon, Teves, Deyl, Ferenc, Šedivý - Mikúš, Chovan, Martel - Jääskeläinen, Pollock, Petráš - Lamper, Kohút, Šimun - Rogoň, Havrila, Repčík







HK Nitra - HC Nové Zámky 5:2 (1:1, 1:0, 3:1)



Góly: 16. Gill (Cotton, Camara), 27. Pobežal (Bača, Chrenko), 42. Jackson (Stacha, Lacka), 59. Pobežal, 59. Jackson (Lacka, Bubela) – 4. Roman (N. Ritchie, Lalonde), 53. N. Ritchie (Lapšanský). Rozhodcovia: Crman, Orolin - Tichý, Hajnik, vylúčení: 3:6 na 2 min., navyše: Camara (Nitra) 5+DKZ za bitku, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 2816 divákov.



Nitra: Aittokallio – Mezei, Lisý, Auk, Cotton, Stacha, Vitaloš, Bača – Buček, Hrnka, Bajtek – Camara, Gill, B. Ritchie – Jackson, Bubela, Lacka – Pobežal, Chrenko, Csányi - Bačo



Nové Zámky: Grande – Maalahti, Komuls, Roman, Lalonde, Semaňák, Novajovský – N. Ritchie, Slovák, Hawryluk – Handlovský, Linet, Lapšanský – Karaffa, Ondrušek, Kováč – Kodhaj, Géci, Ružek - Škvarek







HK Dukla Trenčín - HC MONACObet Banská Bystrica 3:0



Góly: 15. Schmiemann (Hudec, Krajč), 19. Bortňák (Josling, Green), 59. Bortňák (Green, Josling). Rozhodcovia: Goga, Klejna - M. Orolin, Knižka, vylúčení: 3:3 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 0:1, 2223 divákov.



Trenčín: Valent - Cardwell, Starosta, Hatala, Schmiemann, Hlaváč, Laurenčík, Macejko - Ahl, Stapley, Leskinen - Josling, Bortňák, Green - Tomík, Mráz, Krajč - Krajčovič, Dej, Sojčík



Banská Bystrica: Hrachovina - Scarlett, Chicoine, Michalčin, Česánek, Zeleňák, Žabka, Kozák - Voyer, Boucher, Kukuča - Adams, Wedman, Faith - Šoltés, Petriska, Výhonský - Tomka, Čunderlík, Matoušek







HK Poprad – HC Slovan Bratislava 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)



Góly: 28. Murphy (Nauš, Bourque), 39. Kotvan (Šiška, Bourque), 48. Török (Giľák, Šiška), 60. Broadhurst (Calof, Cracknell) – 25. Hoelscher (Bjalončík, Lukošik). Rozhodcovia: Žák, Štefik – Pribula, Ordzovenský, vylúčení: 5:7 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 2980 divákov.



Poprad: Vay – Turan, Kotvan, Thomas, Bourque, Romančík, Brejčák, Ligas – Calof, Cracknell, Broadhurst – Murphy, Šiška, Nauš – Giľák, Suchý, Török – Paločko, Mlynarovič, Murin



Slovan: Andrisík – Maier, Bačik, Kubka, Golian, Královič, Sersen, Brincko – Bakoš, Hoelscher, Pánik – Pecararo, Minárik, Ortega – Takáč, Egle, Puliš – Bjalončík, Preisinger, Lukošik – Kukumberg

predohrávka 30. októbra:



DOXXbet Vlci Žilina - HK Dukla Ingema Michalovce 4:3 pp a sn (1:0, 1:2, 1:1 - 0:0, 1:0)



Góly: 11. Fejes (Gachulinec), 27. Fejes (tr. strieľanie), 47. Fejes (Galamboš, Walega), rozh. nájazd Walega - 21. Rockwood (Slováček, Bodák), 25. Varga (Fominych, Rockwood), 60. Varga (Drgoň). Rozhodcovia: J. Konc ml., Stano - Tichý, Gegáň, vylúčení: 7:4 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 1837 divákov.



Žilina: LaCouvee - Djakov, Tourigny, Pobežal, Rajnoha, Holenda, Gachulinec - Kolenič, Mráz, Koyš - Fejes, Walega, Mucha - Varga, Galamboš, Lukosevicius - Dúbravík, Šmida, Beták - Juščák



Michalovce: Glosár (na tr. strieľania Junca) - Bodák, Slováček, Meliško, Brejčák, Drgoň, Kulda - Gabriel, Johnson, Fominych - Svitana, Rockwood, Krastenbergs - Varga, Rönni, Michnáč - Kabáč, Solenský, Vašaš

tabuľka po 17. kole:



1. Spišská Nová Ves 17 11 2 1 3 57:39 38



2. Košice 17 10 2 3 2 62:34 37



3. Nitra 17 9 2 1 5 64:51 32



4. Banská Bystrica 17 8 4 0 5 54:45 32



5. Michalovce 17 8 1 2 6 54:46 28



6. Poprad 17 8 0 2 7 58:52 26



7. Slovan Bratislava 17 7 1 1 8 50:57 24



8. Žilina 17 6 2 1 8 49:53 23



9. Zvolen 17 6 0 3 8 50:49 21



10. Liptovský Mikuláš 17 4 2 2 9 47:57 18



11. Trenčín 17 6 0 0 11 44:61 18



12. Nové Zámky 17 3 0 0 14 27:72 9

Bratislava 3. novembra (TASR) - Hokejisti Spišskej Novej Vsi prehrali v uplynulých dvoch zápasoch, no prvú reprezentačnú prestávku v sezóne strávia na prvom mieste tabuľky Tipos extraligy. V nedeľňajšom zápase 17. kola prehrali na ľade Liptovského Mikuláša 0:4, čím si zopakovali výsledok z piatkového duelu so Zvolenom. Na čele tabuľky majú náskok už iba jeden bod pred HC Košice.Brankár Liptákov Evan Fitzpatrick dosiahol prvé čisté konto v extralige. Jeho kanadský spoluhráč útočník Brendan Ranford sa na víťazstve podieľal gólom a dvomi asistenciami.Hráči Košíc zvíťazili na ľade HKM Zvolen 3:0, keď dva góly strelil Šimon Petráš a gólovú poistku pridal Joona Jääskeläinen. BrankárJaroslav Janus dosiahol svoje prvé čisté konto v sezóne a siedme v extralige. Košičania vyhrali piaty duel z uplynulých šiestich a upevnili si priebežné druhé miesto, na ktorom strácajú na lídra Spišskú Novú Ves už iba jeden bod. Zvolenčania prehrali tretí duel z uplynulých štyroch a pred prvou reprezentačnou prestávkou figurujú na deviatej priečke. Generálny manažér zvolenského klubu Ladislav Čierny a asistent zvolenského trénera Norbert Javorčík oslávili v deň zápasu 50. narodeniny. Duel sledovalo 1974 divákov.Na treťom mieste strávia reprezentačnú prestávku hráči HK Nitra. V regionálnom derby proti Novým Zámkom potvrdili pozíciu favorita triumfom 5:2. Dosiahli tak štvrté víťazstvo za sebou a v tabuľke sú o skóre pred Banskou Bystricou. Dvoma gólmi sa na triumfe podieľal 18-ročný útočník Tomáš Pobežal. Duel priniesol prvú extraligovú konfrontáciu bratov Bretta a Nicka Ritchieovcov. Druhý menovaný sa bilanciou 1+1 podieľal na oboch góloch hostí. Novozámčania prehrali piaty duel po sebe a reprezentačnú prestávku strávia na poslednom mieste s 9-bodovou stratou na Trenčín.Hokejisti Trenčína si pred prestávkou vylepšili náladu aj bodové konto a nedeľňajšie víťazstvo proti Banskej Bystrici bolo pre nich už tretie v sérii. Dvoma gólmi sa na ňom podieľal útočník Dalibor Bortňák. Brankár domácich Michal Valent dneškodnil všetkých 33 striel hostí a dosiahol prvé čisté konto v sezóne a jubilejné 40. v extraligovej kariére. Banská Bystrica prehrala prvýkrát po troch víťazstvách.Hráči Slovana Bratislava strávia ligovú prestávku mimo elitnej šestky. Vypadli z nej po tom, čo prehrali na ľade HK Poprad 1:4. Bola to pre nich už piaty zápas za sebou, v ktorom nebodovali.naopak zastavili negatívnu sériu a dosiahli prvé víťazstvo po troch prehrách.Tímy Žiliny a Michaloviec predohrali vzájomný zápas 17. kola v stredu 30. októbra pre povinnostiv Slovenskom pohári. Proti Michalovciam triumfovali 4:3 po samostatných nájazdoch, pričom boli blízko aj k plnému bodovému zisku. Útočník hostí Adam Varga vyrovnal na 3:3 necelé dve sekundy pred koncom riadneho hracieho času. Žilinčania v nedeľu obhájili triumf v Slovenskom pohári, keď zvíťazili na vlastnom štadióne v záverečnom zápase finálového turnaja nad Dubnicou 6:0.