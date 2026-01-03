Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 3. január 2026
SÚHRN: Trio na čele zaváhalo, Bystrica so siedmou výhrou v sérii

Na snímke zľava brankár Pavol Kantor (Zvolen) Tomáš Hrnka(Nitra) a Daniel Brejčák (Zvolen) v zápase 35. kola hokejovej Tipsport ligy medzi HK Nitra - HKM Zvolen 3. januára 2026 v Nitre. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Druhé víťazstvo po sebe zaznamenali hráči posledného Prešova, ktorí vo východniarskom derby triumfovali na ľade Košíc 6:4.

Bratislava 3. januára (TASR) - Prvé tri tímy tabuľky hokejovej Tipsport ligy prehrali v sobotňajších zápasoch 35. kola. Na čele sa tak udržal Slovan Bratislava so štvorbodovým náskokom pred HK Nitra. Tretie Košice strácajú ďalšie dva body.

Druhé víťazstvo po sebe zaznamenali hráči posledného Prešova, ktorí vo východniarskom derby triumfovali na ľade Košíc 6:4. Na predposlednú Spišskú Novú Ves, ktorá dosiahla taktiež druhý triumf v sérii po výhre nad Popradom 3:1, však strácajú stále jedenásť bodov. Sériu troch prehier zastavil desiaty Zvolen vďaka víťazstvu na ľade druhej Nitry 5:3. Zvolenčania získali prvé body pod vedením nového trénera a dlhoročného kouča „corgoňov“ Antonína Stavjaňu.

Z troch bodov sa v sobotu tešil aj štvrtý tím od konca tabuľky, Michalovce zdolali doma Liptovský Mikuláš tesne 4:3.

Hokejisti Banskej Bystrice natiahli víťaznú šnúru na sedem zápasov, keď v Bratislave zdolali Slovan 4:2. Líder tabuľky prehral druhý zápas za sebou. Zaváhanie trojice na čele využili Žilinčania, ktorí sa po výhre na ľade Dukly Trenčín 3:1 bodovo dotiahli na tretie Košice.



Tipsport liga - 35. kolo:

HC Slovan Bratislava - HC MONACObet Banská Bystrica 2:4 (0:1, 1:0, 1:3)

Góly: 37. R. Varga - (Dmowski, Bačik), 52. Marcinko (Takáč, Královič) - 13. Šoltés (Turnbull, Myklucha), 42. Myklucha (Faith, Česánek), 57. M. Valach (Lucas), 59. R. Faith (Turnbull, Myklucha). Rozhodcovia: Lesay, Hronský - Staššák, Tichý, vylúčení: 5:4 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 5657 divákov

Slovan: Kiviaho - Maier, Acolatse, Bačik, Bereš, Ličko, Královič, Fatul - Takáč, Marcinko, R. Varga - Dmowski, Peterek, Bondra - Jendek, Šimun, Petriska - Šramatý, Bodnár, Lupták - Bakoš

B. Bystrica: Mitens - Galipeau, Lucas, Žabka, Lee, Michalčin, Česánek, D. Stránský - R. Faith, Myklucha, Turnbull - Šoltés, Zigo, M. Valach - Jasenec, Čunderlík, Kukuča - Sedliačik, Messner, Ondrušek - Kravčák



HC Košice - HC Prešov 4:6 (2:1, 1:1, 1:4)

Góly: 4. Mikúš (Krivošík, Bučko), 9. Plochotnik (Varga, Bartoš), 32. Mikúš (Chovan, Rosandič), 43. Havrila (Lamper, Rogoň) – 2. Ullman (Rockwood), 21. Chatrnúch (Ullman), 44. Avcin (Valigura, MacDougall), 46. Rockwood (Bukarts, Ullman), 55. Indrašis (Bukarts), 56. Avcin (Valigura). Rozhodcovia: Kocúr, T. Orolin - M. Orolin, Tomáš, vylúčení: 8:3 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 3967 divákov

Košice: Riečický – Rosandič, Bučko, Dachnovskij, Ferenc, Šedivý, Bartoš, Mitro, Kvietok – Mikúš, Krivošík, Petráš – Lamper, Havrila, Rogoň – Plochotnik, Chovan, Jellúš – Tariška, Varga, Lunter

Prešov: Vyletelka – Nátny, MacDougall, Chatrnúch, Ullman, Semaňák, Hain, Eperješi, Danielčák – Bukarts, Indrašis, Avcin – Valigura, Suja, Rockwood – Bačo, Bortňák, Chalupa – Blaško, Frič, Jokeľ



HK Dukla Michalovce - HK 32 Liptovský Mikuláš 4:3 (2:0, 1:2, 1:1)

Góly: 7. Virtanen, 17. Šmída (Lichanec, Roman), 29. Martel (Roy, Virtanen), 52. Meliško (Svitana, Bindulis) - 25. Sukeľ (Záborský, Robertson), 37. Vankúš (Sukeľ, Šandor), 52. Tritt (Záborský, Jendroľ). Rozhodcovia: Snášel, Čahoj - Tvrdoň, Pribula, vylúčenia: 5:3 na 2 min., presilovky: 0:2, oslabenia: 1:0, 1505 divákov.

Michalovce: Glosár - Marcinko, Welsh, Meliško, Bindulis, Stripai, Macejko, Matta, Roman - Martel, Roy, Virtanen - Fominych, Kytnár, Spodniak - Svitana, Lichanec, Šmída - Varga, Bartánus, Hrabčák

Liptovský Mikuláš: Lebedeff - Fekiač, Flood, Kadlubiak Robertson, Kotvan, Lalík, Podolinský, Jendroľ - Vojtech, Tritt, Ibragimov - Ferkodič, Uhrík, Sukeľ - Kuba, Kriška, Záborský - Šandor, Vankúš, Nespala



HK Spišská Nová Ves - HK Poprad 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)

Góly: 18. Martel (Giroux, Rapáč), 20. Martel (McIsaac), 58. Martel (Giroux, Rapáč) - 36. Cracknell (Nauš, Malina). Rozhodcovia: Baluška, Výleta - Hajnik, Stanzel, vylúčenia: 3:4 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:1, 3602 divákov.

Spišská Nová Ves: Surák - Groch, McIsaac, Žiak, Ališauskas, Romaňák, Barcík, Frankovič, Belluš - Rapáč, Giroux, Martel - Savoie, Hain, Giľák - Turanský, Viedenský, Stas - Števuliak, Paločko, Džugan

Poprad: Belányi - Bodák, Malina, Fereta, Nemčík, Sproul, Lefebvre, Gabor, Renner - Stanček, Výhonský, Kundrik - Török, Suchý, Majdan - Šotek, Urbánek, Nauš - Calof, Cracknell, Bjalončík



HK Dukla Trenčín - Vlci Žilina 1:3 (0:1, 1:2, 0:0)

Góly: 39. Descheneau (Varone, Baptiste) – 11. Ranford (Mucha, Holenda), 34. Bartovič, 40. Korenčik (Walega, Koyš). Rozhodcovia: Krajčík, Crman - Bezák, Konc ml., vylúčení: 1:2 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 3922 divákov

Trenčín: D. Hrenák – Laurenčík, Drgoň, Mikuš, Nahálka, Krajčovič, Hatala, M. Hrenák, Maruna – Baptiste, Varone, Descheneau – Lapšanský, Vitolinš, Bellerive – Jakubec, Krajč, Hudec – Stránský, Kalis, Rezničák

Žilina: LaCouvee – Miller, Korenčik, Pobežal, Gachulinec, Holenda, Diakov, Michnáč, Vajko – Koyš, Korczak, Kolenič – Mucha, Walega, Ranford – Bartovič, Baláž, Drábek – Juščák, Vašaš, Beták



HK Nitra - HKM Zvolen 3:5 (2:0, 1:2, 0:3)

Góly: 6. Paulovič (Stacha), 14. Čederle (Lacka, Molnár), 37. Kováč (Šimko, Graham) – 27. Zuzin (Marcinek, Hecl), 38. Marcinek (Cassels), 45. Zuzin (t.s.), 51. Hecl (Marcinek, Pišoja), 60. Zuzin (Valach, Jääskeläinen). Rozhodcovia: Žák, Štefik – Gegáň, Hercog, vylúčenia: 5:3 na 2 min., presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, 2947 divákov

Nitra: Patrikainen – Stacha, Osburn, Carmichael, Graham, Valent, Vitaloš, Kostenko – Paulovič, Hrnka, Buček – Jackson, Bubela, Passolt – Lacka, Čederle, Molnár – Kováč, Šimko, Bajtek - Csányi

Zvolen: Kantor – Brejčák, J. Valach, Fairbrother, Golian, Pišoja, Beňo – Hecl, Zuzin, Marcinek – Jääskeläinen, Cassels, Kudrna – V. Fekiač, Šramaty, Macek – Kowalczyk, T. Faith, Kobolka




Tabuľka po 35. kole:

1. Slovan Bratislava 35 17 7 4 7 124:97 69

2. Nitra 35 18 4 3 10 122:91 65

3. Košice 35 17 2 7 9 102:86 62

4. Žilina 35 17 4 3 11 109:95 62

5. Banská Bystrica 34 16 4 4 10 114:90 60

6. Poprad 35 13 5 4 13 116:94 53

7. Liptovský Mikuláš 35 11 6 6 12 108:116 51

8. Trenčín 35 11 3 7 14 85:94 46

9. Michalovce 35 11 4 3 17 104:117 44

10. Zvolen 35 10 4 4 17 98:115 42

11. Spišská Nová Ves 34 11 3 3 17 76:98 42

12. Prešov 35 8 3 1 23 72:137 31
