SÚHRN: Trio na čele zaváhalo, Bystrica so siedmou výhrou v sérii
Druhé víťazstvo po sebe zaznamenali hráči posledného Prešova, ktorí vo východniarskom derby triumfovali na ľade Košíc 6:4.
Autor TASR
Bratislava 3. januára (TASR) - Prvé tri tímy tabuľky hokejovej Tipsport ligy prehrali v sobotňajších zápasoch 35. kola. Na čele sa tak udržal Slovan Bratislava so štvorbodovým náskokom pred HK Nitra. Tretie Košice strácajú ďalšie dva body.
Druhé víťazstvo po sebe zaznamenali hráči posledného Prešova, ktorí vo východniarskom derby triumfovali na ľade Košíc 6:4. Na predposlednú Spišskú Novú Ves, ktorá dosiahla taktiež druhý triumf v sérii po výhre nad Popradom 3:1, však strácajú stále jedenásť bodov. Sériu troch prehier zastavil desiaty Zvolen vďaka víťazstvu na ľade druhej Nitry 5:3. Zvolenčania získali prvé body pod vedením nového trénera a dlhoročného kouča „corgoňov“ Antonína Stavjaňu.
Z troch bodov sa v sobotu tešil aj štvrtý tím od konca tabuľky, Michalovce zdolali doma Liptovský Mikuláš tesne 4:3.
Hokejisti Banskej Bystrice natiahli víťaznú šnúru na sedem zápasov, keď v Bratislave zdolali Slovan 4:2. Líder tabuľky prehral druhý zápas za sebou. Zaváhanie trojice na čele využili Žilinčania, ktorí sa po výhre na ľade Dukly Trenčín 3:1 bodovo dotiahli na tretie Košice.
Tipsport liga - 35. kolo:
HC Slovan Bratislava - HC MONACObet Banská Bystrica 2:4 (0:1, 1:0, 1:3)
Góly: 37. R. Varga - (Dmowski, Bačik), 52. Marcinko (Takáč, Královič) - 13. Šoltés (Turnbull, Myklucha), 42. Myklucha (Faith, Česánek), 57. M. Valach (Lucas), 59. R. Faith (Turnbull, Myklucha). Rozhodcovia: Lesay, Hronský - Staššák, Tichý, vylúčení: 5:4 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 5657 divákov
Slovan: Kiviaho - Maier, Acolatse, Bačik, Bereš, Ličko, Královič, Fatul - Takáč, Marcinko, R. Varga - Dmowski, Peterek, Bondra - Jendek, Šimun, Petriska - Šramatý, Bodnár, Lupták - Bakoš
B. Bystrica: Mitens - Galipeau, Lucas, Žabka, Lee, Michalčin, Česánek, D. Stránský - R. Faith, Myklucha, Turnbull - Šoltés, Zigo, M. Valach - Jasenec, Čunderlík, Kukuča - Sedliačik, Messner, Ondrušek - Kravčák
HC Košice - HC Prešov 4:6 (2:1, 1:1, 1:4)
Góly: 4. Mikúš (Krivošík, Bučko), 9. Plochotnik (Varga, Bartoš), 32. Mikúš (Chovan, Rosandič), 43. Havrila (Lamper, Rogoň) – 2. Ullman (Rockwood), 21. Chatrnúch (Ullman), 44. Avcin (Valigura, MacDougall), 46. Rockwood (Bukarts, Ullman), 55. Indrašis (Bukarts), 56. Avcin (Valigura). Rozhodcovia: Kocúr, T. Orolin - M. Orolin, Tomáš, vylúčení: 8:3 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 3967 divákov
Košice: Riečický – Rosandič, Bučko, Dachnovskij, Ferenc, Šedivý, Bartoš, Mitro, Kvietok – Mikúš, Krivošík, Petráš – Lamper, Havrila, Rogoň – Plochotnik, Chovan, Jellúš – Tariška, Varga, Lunter
Prešov: Vyletelka – Nátny, MacDougall, Chatrnúch, Ullman, Semaňák, Hain, Eperješi, Danielčák – Bukarts, Indrašis, Avcin – Valigura, Suja, Rockwood – Bačo, Bortňák, Chalupa – Blaško, Frič, Jokeľ
HK Dukla Michalovce - HK 32 Liptovský Mikuláš 4:3 (2:0, 1:2, 1:1)
Góly: 7. Virtanen, 17. Šmída (Lichanec, Roman), 29. Martel (Roy, Virtanen), 52. Meliško (Svitana, Bindulis) - 25. Sukeľ (Záborský, Robertson), 37. Vankúš (Sukeľ, Šandor), 52. Tritt (Záborský, Jendroľ). Rozhodcovia: Snášel, Čahoj - Tvrdoň, Pribula, vylúčenia: 5:3 na 2 min., presilovky: 0:2, oslabenia: 1:0, 1505 divákov.
Michalovce: Glosár - Marcinko, Welsh, Meliško, Bindulis, Stripai, Macejko, Matta, Roman - Martel, Roy, Virtanen - Fominych, Kytnár, Spodniak - Svitana, Lichanec, Šmída - Varga, Bartánus, Hrabčák
Liptovský Mikuláš: Lebedeff - Fekiač, Flood, Kadlubiak Robertson, Kotvan, Lalík, Podolinský, Jendroľ - Vojtech, Tritt, Ibragimov - Ferkodič, Uhrík, Sukeľ - Kuba, Kriška, Záborský - Šandor, Vankúš, Nespala
HK Spišská Nová Ves - HK Poprad 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)
Góly: 18. Martel (Giroux, Rapáč), 20. Martel (McIsaac), 58. Martel (Giroux, Rapáč) - 36. Cracknell (Nauš, Malina). Rozhodcovia: Baluška, Výleta - Hajnik, Stanzel, vylúčenia: 3:4 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:1, 3602 divákov.
Spišská Nová Ves: Surák - Groch, McIsaac, Žiak, Ališauskas, Romaňák, Barcík, Frankovič, Belluš - Rapáč, Giroux, Martel - Savoie, Hain, Giľák - Turanský, Viedenský, Stas - Števuliak, Paločko, Džugan
Poprad: Belányi - Bodák, Malina, Fereta, Nemčík, Sproul, Lefebvre, Gabor, Renner - Stanček, Výhonský, Kundrik - Török, Suchý, Majdan - Šotek, Urbánek, Nauš - Calof, Cracknell, Bjalončík
HK Dukla Trenčín - Vlci Žilina 1:3 (0:1, 1:2, 0:0)
Góly: 39. Descheneau (Varone, Baptiste) – 11. Ranford (Mucha, Holenda), 34. Bartovič, 40. Korenčik (Walega, Koyš). Rozhodcovia: Krajčík, Crman - Bezák, Konc ml., vylúčení: 1:2 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 3922 divákov
Trenčín: D. Hrenák – Laurenčík, Drgoň, Mikuš, Nahálka, Krajčovič, Hatala, M. Hrenák, Maruna – Baptiste, Varone, Descheneau – Lapšanský, Vitolinš, Bellerive – Jakubec, Krajč, Hudec – Stránský, Kalis, Rezničák
Žilina: LaCouvee – Miller, Korenčik, Pobežal, Gachulinec, Holenda, Diakov, Michnáč, Vajko – Koyš, Korczak, Kolenič – Mucha, Walega, Ranford – Bartovič, Baláž, Drábek – Juščák, Vašaš, Beták
HK Nitra - HKM Zvolen 3:5 (2:0, 1:2, 0:3)
Góly: 6. Paulovič (Stacha), 14. Čederle (Lacka, Molnár), 37. Kováč (Šimko, Graham) – 27. Zuzin (Marcinek, Hecl), 38. Marcinek (Cassels), 45. Zuzin (t.s.), 51. Hecl (Marcinek, Pišoja), 60. Zuzin (Valach, Jääskeläinen). Rozhodcovia: Žák, Štefik – Gegáň, Hercog, vylúčenia: 5:3 na 2 min., presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, 2947 divákov
Nitra: Patrikainen – Stacha, Osburn, Carmichael, Graham, Valent, Vitaloš, Kostenko – Paulovič, Hrnka, Buček – Jackson, Bubela, Passolt – Lacka, Čederle, Molnár – Kováč, Šimko, Bajtek - Csányi
Zvolen: Kantor – Brejčák, J. Valach, Fairbrother, Golian, Pišoja, Beňo – Hecl, Zuzin, Marcinek – Jääskeläinen, Cassels, Kudrna – V. Fekiač, Šramaty, Macek – Kowalczyk, T. Faith, Kobolka
Tabuľka po 35. kole:
1. Slovan Bratislava 35 17 7 4 7 124:97 69
2. Nitra 35 18 4 3 10 122:91 65
3. Košice 35 17 2 7 9 102:86 62
4. Žilina 35 17 4 3 11 109:95 62
5. Banská Bystrica 34 16 4 4 10 114:90 60
6. Poprad 35 13 5 4 13 116:94 53
7. Liptovský Mikuláš 35 11 6 6 12 108:116 51
8. Trenčín 35 11 3 7 14 85:94 46
9. Michalovce 35 11 4 3 17 104:117 44
10. Zvolen 35 10 4 4 17 98:115 42
11. Spišská Nová Ves 34 11 3 3 17 76:98 42
12. Prešov 35 8 3 1 23 72:137 31
