SÚHRN: USA majú isté finále, zdolali Kanadu na Turnaji štyroch krajín

4 Nations Face-Off /Montreal/:



USA - Kanada 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)



Góly: 11. Guentzel (Eichel), 34. Larkin (Boldy), 59. Guentzel (Larkin, Faber) – 6. McDavid (Doughty, Binnington). Rozhodcovia: Dwyer, Hebert – Murchison, Daisy, vylúčení: 1:2 na 2 min, navyše Hagel, Bennett, Parayko - M. Tkachuk, B. Tkachuk, Miller všetci 5 min za bitku, presilovky a oslabenia: 0:0, 21.105 divákov.



USA: Hellebuyck - McAvoy, Werenski, Fox, Hanifin, Faber, Slavin – M. Tkachuk, Eichel, B. Tkachuk – J. Hughes, Matthews, Guentzel – Boldy, Larkin, Miller – Connor, Trocheck, Nelson



Kanada: Binnington - Sanheim, Toews, Parayko, Morrissey, Doughty, Harley – Marner, McDavid, Reinhart – Stone, MacKinnon, Crosby - Point, Cirelli, Hagel – Jarvis, Bennett, Marchand







tabuľka:



1. USA 2 2 0 0 0 9:2 6*



2. Kanada 2 0 1 0 1 5:6 2



3. Fínsko 2 0 1 0 1 5:9 2



4. Švédsko 2 0 0 2 0 6:8 2



*-istý postup do finále

Montreal 16. februára (TASR) - Hokejisti USA zvíťazili v noci na nedeľu na Turnaji štyroch krajín v Montreale nad domácou Kanadou 3:1 a pripísali si druhý triumf na prestížnom podujatí. Američania vedú tabuľku so šiestimi bodmi a stali sa prvými finalistami 4 Nations Face-Off. Jake Guentzel vsietil dva góly, Dylan Larkin zaznamenal presný zásah a asistenciu.Zámorské derby sa začalo zostra, odštartovali ho tri bitky v úvodných deviatich sekundách. V Bell Centre otvoril skóre Connor McDavid, ktorý po presnej kolmici od Drewa Doughtyho unikol stredom klziska a zakončil bekhendom pod hornú žŕdku. Napokon však bol jediný strelec Kanady. Ešte do prestávky Američania vyrovnali zásluhou Guentzela a v druhej tretine sa ujali vedenia gólom Larkina, ktorý v prečíslení 2 na 1 po prihrávke Jacka Eichela zamieril presne nad betón Jordana Binningtona k vzdialenejšej žŕdke. V tretej časti Kanaďania zvýšili ofenzívne úsilie, ale narážali na pozorného brankára Connora Hellebuycka. V závere to skúsili v šestici, no inkasovali do prázdnej bránky z hokejky Guentzela. Kanaďania tak po úvodnom víťazstve nad Švédskom (4:3 pp) utrpeli prvú prehru na turnaji a na postup budú potrebovať v záverečnom dueli v Bostone zdolať Fínsko.Američania ukoristili cenný skalp, triumf na zámorským rivalom im dodá ešte viac sebavedomia. "poznamenal tréner USA Mike Sullivan.nadchýnal sa Larkin, ktorý sa postaral o víťazný zásah. "dodal center Detroitu. USA zdolali Kanadu na turnaji s účasťou hviezd NHL prvýkrát od ZOH 2010 vo Vancouveri. Američanov už nemôže nikto zosadiť z prvej priečky a pred záverečným zápasom so Švédskom majú istú účasť vo finále." nechal sa počuť útočník Brady Tkachuk.Brankár Hellebuyck prispel k víťazstvu 25 úspešnými zákrokmi. "povedal Hellebuyck.Hráči z "si vytvorili v záverečnej tretine silný tlak, cez prehustené stredné pásmo sa však ťažko presadzovali.zdôraznil McDavid. "citoval web nhl.com trénera Kanady Jona Coopera. Ten musel oželieť zraneného Sheu Theodora a pre chorobu chýbal aj ďalší obranca Cale Makar. Cooper mal k dispozícii len piatich bekov a tak Kanada dostala možnosť dopísať na súpisku Thomasa Harleyho z Dallasu, ktorý nastúpil v tretej obrannej dvojici s Doughtym. Šancu dostal aj Sam Bennett, ktorý v útoku nahradil Travisa Konecného.Kanaďania napriek prehre majú osud vo vlastných rukách. Ak v záverečnom súboji v Bostone zdolajú Fínsko za tri body, postúpia do finále. Stačiť by im mohlo aj víťazstvo po predĺžení, resp. nájazdoch, v prípade, že Švédi nezvíťazia nad USA v riadnom hracom čase.