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Súhrn: Už v druhom kole skončil Van Veen a Price, ďalej ide Smith
Podujatie v Bratislave je deviatou zastávkou v rámci tohtoročného kalendára European Tour pod hlavičkou organizácie Profesionálnej šípkarskej korporácie (PDC) a premiérovo sa organizuje na Slovensku.
Autor TASR
Bratislava 20. júna (TASR) - Sobotňajšie druhé kolo šípkarskeho turnaja Slovak Darts Open v Bratislave prinieslo viacero výsledkových prekvapení. Nasadená jednotka a aktuálny vicemajster sveta Holanďan Gian van Veen prehral s Angličanom Robom Crossom 3:6. Hneď prvý zápas na podujatí bol stopkou aj pre Walesana Gerwyna Pricea, víťaz svetového šampionátu z roku 2021 a jeden z aktuálne najlepších hráčov na okruhu nestačil na Škóta Camerona Menziesa výsledkom 2:6.
Vypadol aj jeho krajan Jonny Clayton, trojka pavúka prehrala s Angličanom Ryanom Joyceom 5:6. Z nasadených hráčov nepokračuje ďalej v súboji o historicky prvý triumf v Bratislave ani Austrálčan Damon Heta, Angličan Luke Woodhouse a Nemec Martin Schindler. Postup si zabezpečil priebežný líder rebríčka European Tour Ross Smith, v anglickom súboji triumfoval nad Joeom Cullenom 6:5. V nedeľu vyvrcholí Slovak Darts Open, poobedňajšia časť bude v znamení osemfinálových zápasov a večer sa odohrajú zostávajúce fázy - štvrťfinále, semifinále a finále.
Podujatie v Bratislave je deviatou zastávkou v rámci tohtoročného kalendára European Tour pod hlavičkou organizácie Profesionálnej šípkarskej korporácie (PDC) a premiérovo sa organizuje na Slovensku. Účastníci Slovak Darts Open si celkovo medzi sebou rozdelia približne 266-tisíc eur, víťaz zinkasuje viac ako 40-tisíc eur. Okrem finančných odmien sa dlhodobo bojuje o účasť na tohtoročných majstrovstvách Európy (22. - 25. októbra) v nemeckom Dortmunde.
Vypadol aj jeho krajan Jonny Clayton, trojka pavúka prehrala s Angličanom Ryanom Joyceom 5:6. Z nasadených hráčov nepokračuje ďalej v súboji o historicky prvý triumf v Bratislave ani Austrálčan Damon Heta, Angličan Luke Woodhouse a Nemec Martin Schindler. Postup si zabezpečil priebežný líder rebríčka European Tour Ross Smith, v anglickom súboji triumfoval nad Joeom Cullenom 6:5. V nedeľu vyvrcholí Slovak Darts Open, poobedňajšia časť bude v znamení osemfinálových zápasov a večer sa odohrajú zostávajúce fázy - štvrťfinále, semifinále a finále.
Podujatie v Bratislave je deviatou zastávkou v rámci tohtoročného kalendára European Tour pod hlavičkou organizácie Profesionálnej šípkarskej korporácie (PDC) a premiérovo sa organizuje na Slovensku. Účastníci Slovak Darts Open si celkovo medzi sebou rozdelia približne 266-tisíc eur, víťaz zinkasuje viac ako 40-tisíc eur. Okrem finančných odmien sa dlhodobo bojuje o účasť na tohtoročných majstrovstvách Európy (22. - 25. októbra) v nemeckom Dortmunde.
Slovak Darts Open - 2. kolo - výsledky:
Nathan Aspinall (Angl.-9) - Jim Long (Kan.) 6:4, Tom Sykes (Angl.) - Martin Schindler (Nem.-13) 6:2, Cameron Menzies (Škót.) - Gerwyn Price (Wal.-4) 6:2, Rob Cross (Angl.) - Gian van Veen (Hol.-1) 6:3, Michael van Gerwen (Hol.-3) - Krzysztof Ratajski (Poľ.) 6:5, Ryan Joyce (Angl.) - Jonny Clayton (Wal.-3) 6:5, Stephen Bunting (Angl.-6) - Niels Zonneveld (Hol.) 6:5, Ross Smith (Angl.-10) - Joe Cullen (Angl.) 6:5, Mike De Decker (Bel.-14) - William O'Connor (Írs.) 6:2, Kevin Doets (Hol.) - Damon Heta (Aust.-16) 6:2, Wessel Nijman (Hol.-11) - Benjamin Pratnemer (Slov.) 6:2, Danny Noppert (Hol.-5) - Madars Razma (Lot.) 6:2, Jermaine Wattimena (Hol.-12) - Dave Chisnall (Angl.) 6:3, Chris Dobey (Ang.-7) - Tyler Thorpe (Ang.) 6:4, Ryan Searle (Ang.-8) - Kim Huybrechts (Bel.) 6:3, Andrew Gilding (Ang.) - Luke Woodhouse (Ang.-15) 6:4
Nathan Aspinall (Angl.-9) - Jim Long (Kan.) 6:4, Tom Sykes (Angl.) - Martin Schindler (Nem.-13) 6:2, Cameron Menzies (Škót.) - Gerwyn Price (Wal.-4) 6:2, Rob Cross (Angl.) - Gian van Veen (Hol.-1) 6:3, Michael van Gerwen (Hol.-3) - Krzysztof Ratajski (Poľ.) 6:5, Ryan Joyce (Angl.) - Jonny Clayton (Wal.-3) 6:5, Stephen Bunting (Angl.-6) - Niels Zonneveld (Hol.) 6:5, Ross Smith (Angl.-10) - Joe Cullen (Angl.) 6:5, Mike De Decker (Bel.-14) - William O'Connor (Írs.) 6:2, Kevin Doets (Hol.) - Damon Heta (Aust.-16) 6:2, Wessel Nijman (Hol.-11) - Benjamin Pratnemer (Slov.) 6:2, Danny Noppert (Hol.-5) - Madars Razma (Lot.) 6:2, Jermaine Wattimena (Hol.-12) - Dave Chisnall (Angl.) 6:3, Chris Dobey (Ang.-7) - Tyler Thorpe (Ang.) 6:4, Ryan Searle (Ang.-8) - Kim Huybrechts (Bel.) 6:3, Andrew Gilding (Ang.) - Luke Woodhouse (Ang.-15) 6:4