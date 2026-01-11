< sekcia Šport
SÚHRN: Valencia remizovala s Elche 1:1
Villarreal potvrdil úlohu favorita v súboji s Deportivom Alaves, doma ho zdolal 3:1 a v tabuľke figuruje na tretej priečke.
Autor TASR
Madrid 10. januára (TASR) - Futbalisti posledného tímu tabuľky španielskej ligy Realu Oviedo remizovali v súboji 19. kola doma s Betisom 1:1. Šnúru bez víťazstva vo všetkých súťažiach natiahli na 13 zápasov. Betis je priebežne šiesty.
Villarreal potvrdil úlohu favorita v súboji s Deportivom Alaves, doma ho zdolal 3:1 a v tabuľke figuruje na tretej priečke. Ukrajinský útočník Vladyslav Vanat rozhodol o víťazstve Girony nad Osasunou 1:0, jeho tím sa vďaka tomu posunul na 12. priečku. Valencia uhrala s Elche remízu 1:1.
La Liga - 19. kolo:
Valencia CF - Elche CF 1:1 (0:0)
Góly: 87. Pepelu (z 11m) - 75. Diangana
Real Oviedo – Real Betis 1:1 (0:0)
Góly: 64. Chaira – 83. Lo Celso
Villarreal CF – Deportivo Alaves 3:1 (0:0)
Góly: 49. Moleiro, 55. Moreno, 75. Mikautadze – 85. Martinez
Girona FC – CA Osasuna 1:0 (1:0)
Gól: 44. Vanat, ČK: 90.+5 Kourouma (Girona)
