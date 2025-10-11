< sekcia Šport
SÚHRN: Víťazne Nemci i Francúzi, prvý triumf Ukrajiny
Pozíciu lídra B-skupiny si poistili hráči Švajčiarska.
Autor TASR
Bratislava 10. októbra (TASR) - Futbalisti Nemecka sú po treťom vystúpení európskej časti kvalifikácie MS 2026 na vedúcej pozícii v A-skupine. Topfavorita dostal na čelo v piatok domáci triumf nad Luxemburskom 4:0. Mužstvo trénera Juliana Nagelsmanna má na konte šesť bodov, rovnako ako druhé Severné Írsko a tretie Slovensko, v prospech Nemecka hrá lepšie skóre.
Nemci položili základ úspechu už v prvom dejstve. Pozíciu favorita potvrdzovali od úvodných minút, keď najskôr v štvrtej minúte neplatil gól Sergea Gnabryho pre ruku, no presný zásah Davida Rauma v 12. minúte už poslal domácich do vedenia. Outsider stratil definitívne šancu už po 20 minútach hry. V pokutovom území zahral rukou hosťujúci Dirk Carlson a po červenej karte putoval predčasne pod sprchy. Nariadenú penaltu s prehľadom premenil kapitán Joshua Kimmich - 2:0.
Zverenci trénera Nagelsmanna mali herne navrch a po zmene strán ešte zveľadili svoje povinné trojbodové víťazstvo. Po troch minútach druhého polčasu skóroval ako tretí v poradí Gnabry a už o necelé dve minúty neskôr sa presadil z bezprostrednej blízkosti druhýkrát v stretnutí Kimmich. Nemci nadviazali na domáci triumf so Severným Írskom a práve pred tím z Britských ostrovov sa dostali na čelo tabuľky.
Dôležitý bod do tabuľky získali v Belgicku hráči Severného Macedónska za remízu 0:0. Balkánci si vďaka tomu udržali líderskú pozíciu, keď majú na konte 12 bodov za bilanciu tri víťazstvá a dve remízy. Belgičania majú o bod menej, no zápas k dobru, rovnako ako tretí Wales (10 bodov). Severní Macedónci uhrali bod s Belgickom aj v domácom prostredí, keďže júnová konfrontácia týchto dvoch tímov sa skončila remízou 1:1.
Zdalo sa, že po polčase je rozhodnuté o plnom bodovom zisku Ukrajiny na ihrisku Islandu. Prvé víťazstvo Ukrajincov v D-skupine sa črtalo po tom, ako sa v prvom dejstve presadili hneď trikrát. Skóre na severe Európy otvoril v závere úvodnej štvrťhodiny Ruslan Malinovskyj, na ktorého dokázal ešte reagovať Mikael Egill Ellertsson. V závere polčasu však vrátil hosťom vedenie Oleksij Gucljak a v piatej minúte nadstavenia pridal druhý gól v stretnutí Malinovskyj. Domáci však nezložili zbrane a po dvoch presných zásahoch Alberta Gudmundssona sa vrátili späť do zápasu a vyrovnali na 3:3. Záver bol však v réžii Ukrajincov, ktorí definitívne zlomili súpera dvoma rýchlymi gólmi Ivana Kalužného a Olega Očeretka. Ukrajinci poskočili na druhú priečku so štyrmi bodmi, Island má na konte tri a je tretí.
Na čele „déčka“ sú podľa predpokladov Francúzi. „Les Bleus“ sa rozbiehali proti Azerbajdžanu (3:0) pomalšie, no v závere prvého polčasu im dal dôležitý pokoj gól Kyliana Mbappeho. Po hodine hry sa presadil Adrien Rabiot a na rozdiel triedy upravil v 84. minúte po pár sekundách na ihrisku Florian Thauvin, ktorý nahradil zraneného Mbappeho.
Pozíciu lídra B-skupiny si poistili hráči Švajčiarska. Na pôde Švédska strelil prvý gól v 65. minúte z pokutového kopu Granit Xhaka. Poistku na konečných 2:0 pridal v štvrtej minúte nadstavenia druhého polčasu striedajúci Johan Manzambi. Pre „Helvétov“ to znamenalo tretí triumf v treťom vystúpení a s deviatimi bodmi prvú priečku v tabuľke. Na druhej sa udržalo Kosovo po bezgólovej remíze so Slovinskom.
európska kvalifikácia MS 2026
A-skupina:
Nemecko - Luxembursko 4:0 (2:0)
Góly: 21. a 50. Kimmich (prvý z 11 m), 12. Raum, 48. Gnabry. ŽK: Martins (Lux.), ČK: Carlson (Lux.), Rozhodcovia: Minakovič, Borovič, Božovič (všetci Srb.).
Nemecko: Baumann – Kimmich, Tah, Schlotterbeck (46. Anton), Raum (82. Brown) – Goretzka, Pavlovič – Gnabry (68. Beier), Wirtz, Adeyemi (62. Baku) – Woltemade (62. Burkardt)
Luxembursko: Moris – Jans, Mahmutovic, Korac, Carlson – Olesen (88. Džogovič), C. Martins (78. S. Thill) – Cruz (68. O. Thill), Barreiro, Bohnert (46. E. Veiga) – Dardari (68. Selimovic)
Severné Írsko - Slovensko 2:0 (1:0)
Góly: 18. Hrošovský (vlastný), 81. Hume. ŽK: Ballard, Bradley (obaja S. Írsko). Rozhodovali: Nyberg - Beigi, Söderkvist (všetci Švéd.)
Severné Írsko: Peacock-Farrell - Ballard, McNair, Hume - Bradley (90.+2. Magennis), Galbraith (85. Spencer), S. Charles, McCann, Devenny - Reid (71. D. Charles), Price
Slovensko: Dúbravka - Gyömbér, Šatka, Škriniar, Obert - Bero, Hrošovský (89. Bénes), Duda (63. Rigo) - Schranz (63. Haraslín), Strelec (89. Mráz), L. Sauer (82. Tupta)
tabuľka:
1. Nemecko 3 2 0 1 7:3 6
2. Severné Írsko 3 2 0 1 6:4 6
3. SLOVENSKO 3 2 0 1 3:2 6
4. Luxembursko 3 0 0 3 1:8 0
B-skupina:
Švédsko - Švajčiarsko 0:2 (0:0)
Góly: 65. Xhaka (z 11 m), 90.+4 Manzambi
Kosovo - Slovinsko 0:0
tabuľka:
1. Švajčiarsko 3 3 0 0 9:0 9
2. Kosovo 3 1 1 1 2:4 4
3. Slovinsko 2 0 2 1 2:5 2
4. Švédsko 2 0 1 2 2:6 1
D-skupina:
Island - Ukrajina 3:5 (1:3)
Góly: 59. a 75. Gudmundsson, 35. Ellertsson - 14. a 45.+5 Malinovskyj, 85. Kaľužnyj, 88. Očeretko
Francúzsko - Azerbajdžan 3:0 (1:0)
Góly: 45.+2 Mbappe, 69. Rabiot, 84. Thauvin
tabuľka:
1. Francúzsko 3 3 0 0 7:1 9
2. Ukrajina 3 1 1 1 6:6 4
3. Island 3 1 0 2 9:7 3
4. Azerbajdžan 3 0 1 2 1:9 1
J-skupina:
Belgicko - Severné Macedónsko 0:0
Kazachstan - Lichtenštajnsko 4:0 (2:0)
Góly: 26. a 59. Kenžebek, 28. Zajnutdinov, 81. Kasym
tabuľka:
1. Sev. Macedónsko 6 3 3 0 11:2 12
2. Belgicko 5 3 2 0 17:4 11
3. Wales 5 3 1 1 11:6 10
4. Kazachstan 6 2 0 4 7:11 6
5. Lichtenštajnsko 6 0 0 6 0:23 0
