SÚHRN: Vivianiho a Coquarda po 8. etape diskvalifikovali
Vivianiho dodatočne diskvalifikovali za odchýlenie sa z línie, čím ohrozil iného jazdca.
Autor TASR
Zaragoza 31. augusta (TASR) - Belgický cyklista Jasper Philipsen z tímu Alpecin-Deceuninck sa stal víťazom sobotňajšej 8. etapy Vuelty. V špurte po 163,5 km z Monzonu do Zaragozy zdolal Taliana Eliu Vivianiho (Lotto) a tretieho Brita Ethana Vernona (Izrael-Premier Tech). Červený dres pre celkového lídra pretekov si udržal Nór Torstein Träen (Bahrajn-Victorious).
Vivianiho dodatočne diskvalifikovali za „odchýlenie sa z línie, čím ohrozil iného jazdca“. Talian sa v klasifikácii posunul na 105. miesto. Komisári udelili diskvalifikáciu aj Francúzovi Bryanovi Coquardovi z Cofidisu, posunul sa zo šiestej priečky na 106. pozíciu. Obaja dostali pokutu 500 švajčiarskych frankov, stratili osem bodov v klasifikácii zeleného dresu a dostali žlté karty.
Etapa mala rovinatý profil a na záver čakalo jazdcov kritérium v metropole Aragónska. Philipsen ukázal, že prišiel do Španielska s výbornou formou, v špurte nemal ideálnu pozíciu voči Vivianimu, no tesne pred cieľovou páskou sa dokázal popri bariére prepracovať do čela. Pripísal si tak druhý triumf na tohtoročnej Vuelte, uspel aj v 1. etape v Novare. „Vyhrali sme, nemôžeme sa sťažovať. Viviani však bol k triumfu blízko, Lotto ho výborne priviedlo na čelo. Ja som sa úplne nenašiel s mojimi kolegami, našťastie som mal dobré nohy a tesne sa mi podarilo triumfovať,“ priznal v cieli Philipsen po svojom 15. triumfe na Grand Tour. Desať má z Tour de France, na Vuelte pridal piate.
V celkovom poradí sa nič nezmenilo. Naďalej vedie Träen o 2:33 min pred druhým Dánom Jonasom Vingegaardom (Visma) a 2:41 pred tretím Portugalčanom Joaom Almeidom (SAE Team Emirates - XRG).
V nedeľu po jednodňovej prestávke čaká cyklistov opäť vysokohorské prostredie. Deviata etapa má 195 km a cieľ v lyžiarskom stredisku Valdezcaray. Záverečné stúpanie má 13,3 km a je horskou prémiou prvej kategórie.
Vuelta a Espaňa - 8. etapa (Monzon - Zaragoza, 163,5 km):
1. Jasper Philipsen (Belg./Alpecin-Deceuninck) 3:43:48 h,
2. Ethan Vernon (V. Brit./Izrael-Premier Tech),
3. Arne Marit (Belg./Intermarche-Wanty),
4. Anders Foldager (Dán./Jayco AlUla),
5. Madis Mihkels (Est./EF Education-EasyPost),
6. Thibaud Gruel (Fr./Groupama-FDJ),
7. Fabio Christen (Švajč./Q36.5),
8. Ben Turner (V. Brit./Ineos Grenadiers),
9. Mads Pedersen (Dán./Lidl-Trek),
10. David Gonzalez Lopez (Šp./Q36.5) všetci čas ako víťaz
celkové poradie:
1. Torstein Träen (Nór./Bahrajn Victorious) 29:01:50 h,
2. Jonas Vingegaard (Dán./Visma) +2:33 min,
3. Joao Almeida (Portug./SAE Team Emirates - XRG) +2:41,
4. Giulio Ciccone (Tal./Lidl-Trek) +2:42,
5. Lorenzo Fortunato (Tal./XDS Astana) +2:47,
6. Matteo Jorgenson (USA/Visma) +2:49,
7. Jai Hindley (Austr./Red Bull Bora-hansgrohe) +2:53,
8. Giulio Pellizzari (Tal./Red Bull Bora-hansgrohe),
9. Egan Bernal (Kol./Ineos Grenadiers) +2:55,
10. Felix Gall (Rak./AG2R La Mondiale) +2:58
