< sekcia Šport
Súhrn: Vo štvrťfinále Žilina s Popradom a Košice s B. Bystricou
Nitra ako víťaz základnej časti uzavrela prvú časť sezóny víťazstvom na ľade Bystrice 3:0.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 8. marca (TASR) - Záverečné 54. kolo základnej časti hokejovej Tipsport ligy rozhodlo nielen o dvojiciach do kvalifikácie o štvrťfinále, ale aj o dvoch štvrťfinálových dvojiciach. V kvalifikácii play off sa stretnú Spišská Nová Ves s Michalovcami a Liptovský Mikuláš so Zvolenom. Vo štvrťfinále Košice narazia na Banskú Bystricu a Žilina si zmeria sily s Popradom. Nitra a Slovan spoznajú svojich súperov najneskôr 17. marca.
Nitra ako víťaz základnej časti uzavrela prvú časť sezóny víťazstvom na ľade Bystrice 3:0. Slovan sa chcel pred prestávkou rozlúčiť s divákmi víťazstvom, ale s Michalovcami, ktoré pricestovali do Bratislavy bez legionárov, prehrali 1:2.
Poprad zdolal Liptákov hladko 6:0, Žilinčania si poradili so Spišiakmi 5:2. Zvolen bojoval v Prešove o víťazstvo až do predĺženia, napokon im ho zariadil Joona Jääskeläinen. Trenčín prehral s Košicami 2:3.
Nitra ako víťaz základnej časti uzavrela prvú časť sezóny víťazstvom na ľade Bystrice 3:0. Slovan sa chcel pred prestávkou rozlúčiť s divákmi víťazstvom, ale s Michalovcami, ktoré pricestovali do Bratislavy bez legionárov, prehrali 1:2.
Poprad zdolal Liptákov hladko 6:0, Žilinčania si poradili so Spišiakmi 5:2. Zvolen bojoval v Prešove o víťazstvo až do predĺženia, napokon im ho zariadil Joona Jääskeläinen. Trenčín prehral s Košicami 2:3.
záverečné 54. kolo základnej časti Tipsport ligy:
HC Prešov - HKM Zvolen 2:3 pp (0:1, 1:1, 1:0 - 0:1)
Góly: 40. Ri. Bukarts (Indrašis, Cormier), 42. Indrašis – 3. Hecl (Zuzin, Berger), 24. Hecl, 65. Jääskeläinen (Berger). Rozhodcovia: Snášel, Lauff – Tomáš, Pribula, vylúčení: 4:2 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:2, 335 divákov.
Prešov: Vyletelka – Brincko, Chatrnúch, Kadyrov, J. Brejčák, Semaňák, Macejko – Indrašis, Cormier, Ri. Bukarts – Hamráček, Frič, Avcin – Valigura, Bortňák, Feranec – Blaško, Maruna, Danielčák
Zvolen: Brezáni – Fairbrother, Kobolka, Berger, Golian, Beňo, Pišoja – Hecl, Zuzin, L. Lunter – Jääskeläinen, Cassels, Durandeau – Kudrna, Šramaty, Macek – Kowalczyk, V. Fekiač, Senčák
HK Poprad - HK 32 Liptovský Mikuláš 6:0 (0:0, 3:0, 3:0)
Góly: 23. Vandas (Malina, Bodák), 29. Bodák (Bjalončík, Sproul), 30. Hillebrand (Sproul, Lefebvre), 48. Nauš (Bjalončík), 55. Nemčík (Hillebrand), 55. Šotek (Výhonský, Bodák). Rozhodcovia: Kocúr, Žák – Tvrdoň, Hercog, vylúčení: 9:6 na min., presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 2283 divákov.
Poprad: Parks – Lefebvre, Sproul, Nemčík, Fereta, Malina, Bodák, Kuľha – Bjalončík, Cracknell, Calof – Majdan, Suchý, Šotek – Nauš, Urbánek, Török – Výhonský, Hillebrand, Vandas
Liptovský Mikuláš: Sameliak – Kadlubiak, Robertson, Flood, Lalík, Jendroľ, Šuranyi – Ibragimov, Barcík, Podolinský – Farren, Tritt, Vojtech – Sejna, Uhrík, Ferkodič – Nespala, Vankúš, Kalousek
Vlci Žilina - HK Spišská Nová Ves 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)
Góly: 15. Korczak (Ranford, Chicoine), 31. Korczak (R. Dej, Chicoine), 40. Baláž (Kolenič), 49. Walega (Miller, Mucha), 57. Ranford (Kolenič, Chicoine) – 14. Paločko (Džugan, Števuliak), 31. Stas (Viedenský, Giľák). Rozhodcovia: Konc, Baluška – Stanzel, Kacej, vylúčení: 3:4 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 1:0, 2042 divákov.
Žilina: Rychlík – Holenda, Gachulinec, Miller, Pobežal, Chicoine, Korenčík, Vajko – Ranford, Korczak, Senyshyn – Mucha, Walega, Tkáč – Dej, Baláž, Kolenič – Beták, Štefánik, Juščák
Spišská Nová Ves: Godla – Tóth, Romaňák, Barcík, Karaffa, Groch, Sluka, Frankovič, Král – Šuty, Giroux, Will – Savoie, Števuliak, Paločko – Džugan, Bačo, Gonda – Giľák, Viedenský, Stas
HK Dukla Trenčín - HC Košice 2:3 (0:0, 0:1, 2:2)
Góly: 46. Descheneau (Varone, Drgoň), 59. Descheneau (Varone, Junca) - 37. Rosandič (Petráš, Chovan), 55. Lamper (Havrila, Bučko), 58. Rogoň (Lamper, Havrila). Rozhodcovia: Čahoj, Výleta - Orolin, Tichý, vylúčení: 4:5 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 1:0, 1487 divákov.
Trenčín: Junca – Hatala, Mikuš, S. Hain, Starosta, Drgoň, Bečár – Descheneau, Varone, Krajčovič – Bellerive, Bubela, Ro. Bukarts – Bezúch, Krajč, Safin – Kalis, Švec, Hudec
Košice: Jurčák – Bučko, Rosandič, Ferenc, Šedivý, Bartoš, Dachnovskij, T. Varga, Deyl – Mikúš, Krivošík, Petráš – Plochotnik, Repčík, Chovan – Lamper, Havrila, Rogoň – Tariška, Kohút, Liščinský
HC Slovan Bratislava - HK Dukla Michalovce 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
Góly: 37. R. Varga (Bakoš, Acolatse) - 21. Matta (Meliško, Fominych), 53. A. Varga (Meliško). Rozhodovali: Štefik, Lesay - Frimmel, D. Konc ml., vylúčení: 3:4 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 6023 divákov
Slovan: Kiviaho - Bačik, Acolatse, Maier, O'Connor, Zeleňák, Turan - Takáč, T. Marcinko, R. Varga - Dmowski, Elson, Pecararo - Bondra, Peterek, Bakoš - Jendek, Solenský, Petriska
Michalovce: Durný - Welsh, J. Marcinko, Bindulis, Meliško, Sertti, Kubka - Safaralejev, Šmída, Lučkin - Fominych, Bartánus, Matta - Stahoň, Lichanec, A. Varga - Rimko, Hrabčák, Kizák
HC MONACObet Banská Bystrica – HK Nitra 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
Góly: 14. Lawrence (Chrenko, Jackson), 33. Stacha (Passolt, Čederle), 41. Lawrence (Chrenko, Kostenko). Rozhodovali: Krajčík, Jobbágy - Gegáň, Jedlička, vylúčení: 6:6 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 2136 divákov.
Banská Bystrica: Mitens – Lucas, Laurenčík, Žabka, Lee, Česánek, Michalčin, D. Stránský – Jasenec, Turnbull, Gron – Kukuča, M. Valach, Šoltés – Ondrušek, Buc, Kabáč – Paučík, Tomka, Sedliačik
Nitra: Gadžiev – Bača, Osburn, Carmichael, Kostenko, Stacha, Vitaloš, Kalman – Kováč, Hrnka, Molnár – Jackson, Chrenko, Lawrence – Passolt, Čederle, Lacka – Csányi, Bajtek, Turanský
HC Prešov - HKM Zvolen 2:3 pp (0:1, 1:1, 1:0 - 0:1)
Góly: 40. Ri. Bukarts (Indrašis, Cormier), 42. Indrašis – 3. Hecl (Zuzin, Berger), 24. Hecl, 65. Jääskeläinen (Berger). Rozhodcovia: Snášel, Lauff – Tomáš, Pribula, vylúčení: 4:2 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:2, 335 divákov.
Prešov: Vyletelka – Brincko, Chatrnúch, Kadyrov, J. Brejčák, Semaňák, Macejko – Indrašis, Cormier, Ri. Bukarts – Hamráček, Frič, Avcin – Valigura, Bortňák, Feranec – Blaško, Maruna, Danielčák
Zvolen: Brezáni – Fairbrother, Kobolka, Berger, Golian, Beňo, Pišoja – Hecl, Zuzin, L. Lunter – Jääskeläinen, Cassels, Durandeau – Kudrna, Šramaty, Macek – Kowalczyk, V. Fekiač, Senčák
HK Poprad - HK 32 Liptovský Mikuláš 6:0 (0:0, 3:0, 3:0)
Góly: 23. Vandas (Malina, Bodák), 29. Bodák (Bjalončík, Sproul), 30. Hillebrand (Sproul, Lefebvre), 48. Nauš (Bjalončík), 55. Nemčík (Hillebrand), 55. Šotek (Výhonský, Bodák). Rozhodcovia: Kocúr, Žák – Tvrdoň, Hercog, vylúčení: 9:6 na min., presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 2283 divákov.
Poprad: Parks – Lefebvre, Sproul, Nemčík, Fereta, Malina, Bodák, Kuľha – Bjalončík, Cracknell, Calof – Majdan, Suchý, Šotek – Nauš, Urbánek, Török – Výhonský, Hillebrand, Vandas
Liptovský Mikuláš: Sameliak – Kadlubiak, Robertson, Flood, Lalík, Jendroľ, Šuranyi – Ibragimov, Barcík, Podolinský – Farren, Tritt, Vojtech – Sejna, Uhrík, Ferkodič – Nespala, Vankúš, Kalousek
Vlci Žilina - HK Spišská Nová Ves 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)
Góly: 15. Korczak (Ranford, Chicoine), 31. Korczak (R. Dej, Chicoine), 40. Baláž (Kolenič), 49. Walega (Miller, Mucha), 57. Ranford (Kolenič, Chicoine) – 14. Paločko (Džugan, Števuliak), 31. Stas (Viedenský, Giľák). Rozhodcovia: Konc, Baluška – Stanzel, Kacej, vylúčení: 3:4 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 1:0, 2042 divákov.
Žilina: Rychlík – Holenda, Gachulinec, Miller, Pobežal, Chicoine, Korenčík, Vajko – Ranford, Korczak, Senyshyn – Mucha, Walega, Tkáč – Dej, Baláž, Kolenič – Beták, Štefánik, Juščák
Spišská Nová Ves: Godla – Tóth, Romaňák, Barcík, Karaffa, Groch, Sluka, Frankovič, Král – Šuty, Giroux, Will – Savoie, Števuliak, Paločko – Džugan, Bačo, Gonda – Giľák, Viedenský, Stas
HK Dukla Trenčín - HC Košice 2:3 (0:0, 0:1, 2:2)
Góly: 46. Descheneau (Varone, Drgoň), 59. Descheneau (Varone, Junca) - 37. Rosandič (Petráš, Chovan), 55. Lamper (Havrila, Bučko), 58. Rogoň (Lamper, Havrila). Rozhodcovia: Čahoj, Výleta - Orolin, Tichý, vylúčení: 4:5 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 1:0, 1487 divákov.
Trenčín: Junca – Hatala, Mikuš, S. Hain, Starosta, Drgoň, Bečár – Descheneau, Varone, Krajčovič – Bellerive, Bubela, Ro. Bukarts – Bezúch, Krajč, Safin – Kalis, Švec, Hudec
Košice: Jurčák – Bučko, Rosandič, Ferenc, Šedivý, Bartoš, Dachnovskij, T. Varga, Deyl – Mikúš, Krivošík, Petráš – Plochotnik, Repčík, Chovan – Lamper, Havrila, Rogoň – Tariška, Kohút, Liščinský
HC Slovan Bratislava - HK Dukla Michalovce 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
Góly: 37. R. Varga (Bakoš, Acolatse) - 21. Matta (Meliško, Fominych), 53. A. Varga (Meliško). Rozhodovali: Štefik, Lesay - Frimmel, D. Konc ml., vylúčení: 3:4 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 6023 divákov
Slovan: Kiviaho - Bačik, Acolatse, Maier, O'Connor, Zeleňák, Turan - Takáč, T. Marcinko, R. Varga - Dmowski, Elson, Pecararo - Bondra, Peterek, Bakoš - Jendek, Solenský, Petriska
Michalovce: Durný - Welsh, J. Marcinko, Bindulis, Meliško, Sertti, Kubka - Safaralejev, Šmída, Lučkin - Fominych, Bartánus, Matta - Stahoň, Lichanec, A. Varga - Rimko, Hrabčák, Kizák
HC MONACObet Banská Bystrica – HK Nitra 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
Góly: 14. Lawrence (Chrenko, Jackson), 33. Stacha (Passolt, Čederle), 41. Lawrence (Chrenko, Kostenko). Rozhodovali: Krajčík, Jobbágy - Gegáň, Jedlička, vylúčení: 6:6 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 2136 divákov.
Banská Bystrica: Mitens – Lucas, Laurenčík, Žabka, Lee, Česánek, Michalčin, D. Stránský – Jasenec, Turnbull, Gron – Kukuča, M. Valach, Šoltés – Ondrušek, Buc, Kabáč – Paučík, Tomka, Sedliačik
Nitra: Gadžiev – Bača, Osburn, Carmichael, Kostenko, Stacha, Vitaloš, Kalman – Kováč, Hrnka, Molnár – Jackson, Chrenko, Lawrence – Passolt, Čederle, Lacka – Csányi, Bajtek, Turanský
konečná tabuľka základnej časti:
1. Nitra 54 31 7 5 11 190:131 112 *
2. Slovan 54 26 9 6 13 176:139 102 *
3. Košice 54 29 3 8 14 155:127 101 *
4. Žilina 54 25 6 6 17 163:143 93 *
5. Poprad 54 20 10 6 18 177:141 86 *
6. B. Bystrica 54 23 5 4 22 169:155 83 *
----------------------------------------------
7. Spišská N. Ves 54 21 5 5 23 138:148 78 **
8. L. Mikuláš 54 18 6 8 22 160:174 74 **
9. Zvolen 54 15 11 5 23 167:175 72 **
10. Michalovce 54 19 4 7 24 164:179 72 **
----------------------------------------------
11. Trenčín 54 15 3 1 26 125:160 61 ***
12. Prešov 54 9 4 3 38 103:215 38 ***
* účasť vo štvrťfinále
** účasť v kvalifikácii o štvrťfinále
*** účasť v baráži o udržanie sa v TL
1. Nitra 54 31 7 5 11 190:131 112 *
2. Slovan 54 26 9 6 13 176:139 102 *
3. Košice 54 29 3 8 14 155:127 101 *
4. Žilina 54 25 6 6 17 163:143 93 *
5. Poprad 54 20 10 6 18 177:141 86 *
6. B. Bystrica 54 23 5 4 22 169:155 83 *
----------------------------------------------
7. Spišská N. Ves 54 21 5 5 23 138:148 78 **
8. L. Mikuláš 54 18 6 8 22 160:174 74 **
9. Zvolen 54 15 11 5 23 167:175 72 **
10. Michalovce 54 19 4 7 24 164:179 72 **
----------------------------------------------
11. Trenčín 54 15 3 1 26 125:160 61 ***
12. Prešov 54 9 4 3 38 103:215 38 ***
* účasť vo štvrťfinále
** účasť v kvalifikácii o štvrťfinále
*** účasť v baráži o udržanie sa v TL