< sekcia Šport
SÚHRN:Francúzky boli suverénne, Španielky nestačili na Faerské ostrovy
Nemecké reprezentantky vyhrali v C-skupine aj svoj druhý zápas, na domácej pôde v Stuttgarte si poradili s Uruguajom hladko 38:12.
Autor TASR
Stuttgart 28. novembra (TASR) - Hádzanárky Francúzska úspešne vstúpili do 27. majstrovstiev sveta. Obhajkyne titulu deklasovali vo svojom úvodnom zápase v F-skupine v holandskom 's-Hertogenboschi Tunisko 43:18.
Zaváhali Španielky, ktoré v D-skupine v nemeckom Trieri nestačili na Faerské ostrovy, s debutantom prehrali 25:27. Po dvoch zápasoch tak majú na konte jedno víťazstvo a jednu prehru. Skupinu vedú s plným počtom bodov reprezentantky Čiernej Hory, ktoré v piatok zdolali Paraguaj 34:25 a majú už istý postup do hlavnej fázy.
V predstihu si zabezpečili postup aj Nemky a Srbky. Nemecké reprezentantky vyhrali v C-skupine aj svoj druhý zápas, na domácej pôde v Stuttgarte si poradili s Uruguajom hladko 38:12. Srbky v druhom zápase „céčka“ zdolali Island tesne 27:26.
MS žien v hádzanej
C-skupina (Stuttgart/Nem.):
Uruguaj - Nemecko 12:38 (7:15)
Srbsko - Island 27:26 (19:13)
tabuľka:
1. Nemecko 2 2 0 0 70:37 4
2. Srbsko 2 2 0 0 58:45 4
3. Island 2 0 0 2 51:59 0
4. Uruguaj 2 0 0 2 31:69 0
D-skupina (Trier/Nem.):
Paraguaj - Čierna Hora 25:34 (13:19)
Španielsko - Faerské ostrovy 25:27 (14:11)
tabuľka:
1. Čierna Hora 2 2 0 0 66:52 4
2. Faerské ostrovy 2 1 0 1 54:57 2
3. Španielsko 2 1 0 1 51:44 2
4. Paraguaj 2 0 0 2 42:60 0
E-skupina (Rotterdam/Hol.):
Rakúsko - Egypt 29:20 (14:12)
Holandsko - Argentína 32:25 (16:11)
tabuľka:
1. Rakúsko 1 1 0 0 29:20 2
2. Holandsko 1 1 0 0 32:25 2
3. Argentína 1 0 0 1 25:32 0
4. Egypt 1 0 0 1 20:29 0
F-skupina ('s-Hertogenbosch/Hol.):
Poľsko - Čína 36:20 (15:12)
Francúzsko - Tunisko 43:18 (21:12)
tabuľka:
1. Francúzsko 1 1 0 0 43:18 2
2. Poľsko 1 1 0 0 36:20 2
3. Čína 1 0 0 1 20:36 0
4. Tunisko 1 0 0 1 18:43 0
Zaváhali Španielky, ktoré v D-skupine v nemeckom Trieri nestačili na Faerské ostrovy, s debutantom prehrali 25:27. Po dvoch zápasoch tak majú na konte jedno víťazstvo a jednu prehru. Skupinu vedú s plným počtom bodov reprezentantky Čiernej Hory, ktoré v piatok zdolali Paraguaj 34:25 a majú už istý postup do hlavnej fázy.
V predstihu si zabezpečili postup aj Nemky a Srbky. Nemecké reprezentantky vyhrali v C-skupine aj svoj druhý zápas, na domácej pôde v Stuttgarte si poradili s Uruguajom hladko 38:12. Srbky v druhom zápase „céčka“ zdolali Island tesne 27:26.
MS žien v hádzanej
C-skupina (Stuttgart/Nem.):
Uruguaj - Nemecko 12:38 (7:15)
Srbsko - Island 27:26 (19:13)
tabuľka:
1. Nemecko 2 2 0 0 70:37 4
2. Srbsko 2 2 0 0 58:45 4
3. Island 2 0 0 2 51:59 0
4. Uruguaj 2 0 0 2 31:69 0
D-skupina (Trier/Nem.):
Paraguaj - Čierna Hora 25:34 (13:19)
Španielsko - Faerské ostrovy 25:27 (14:11)
tabuľka:
1. Čierna Hora 2 2 0 0 66:52 4
2. Faerské ostrovy 2 1 0 1 54:57 2
3. Španielsko 2 1 0 1 51:44 2
4. Paraguaj 2 0 0 2 42:60 0
E-skupina (Rotterdam/Hol.):
Rakúsko - Egypt 29:20 (14:12)
Holandsko - Argentína 32:25 (16:11)
tabuľka:
1. Rakúsko 1 1 0 0 29:20 2
2. Holandsko 1 1 0 0 32:25 2
3. Argentína 1 0 0 1 25:32 0
4. Egypt 1 0 0 1 20:29 0
F-skupina ('s-Hertogenbosch/Hol.):
Poľsko - Čína 36:20 (15:12)
Francúzsko - Tunisko 43:18 (21:12)
tabuľka:
1. Francúzsko 1 1 0 0 43:18 2
2. Poľsko 1 1 0 0 36:20 2
3. Čína 1 0 0 1 20:36 0
4. Tunisko 1 0 0 1 18:43 0