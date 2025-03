SÚHRN:Slovan smeruje do predkola play off, Košice majú isté 2. miestom

Tipos extraliga, 53. kolo:



HC Košice - HC Nové Zámky 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)



Góly: 32. Lamper (Chovan), 33. Jääskeläinen (Teves, Petráš), 52. Gildon (Archambault), 59. Bartánus (Repčík, Kohút) - 1. Hazala (Jasečko, Ondrušek). Rozhodcovia: Kocúr, Rojík - Tvrdoň, Tomáš, vylúčení: 5:3 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 1:0, 2166 divákov.







Košice: Jurčák - Teves, Rosandič, A. Bartoš, Deyl, Šedivý, Gildon - Jääskeläinen, Pollock, Petráš - Lamper, Chovan, Mikúš - Zigo, Martel, Archambault - Bartánus, Kohút, Repčík



Nové Zámky: Julínek - Jasečko, Čajkovič, Čapoš, Věntus, Krchňavý, Kremnický - Hazala, Ondrušek, Frankovič - T. Rácz, Šutý, Linjajev - Synák, Konrád, Molnár - Žurek







HK Spišská Nová Ves - HC Slovan Bratislava 3:2 (1:2, 0:0, 2:0)



Góly: 2. Rapáč (Kestner, Ford), 57. Rapáč (Valach, Johnson), 60. Vandas (Johnson, Murín) - 6. Acolatse (Královič, Hoelscher), 16. Takáč (Bakoš, Tracey). Rozhodcovia: Krajčík, Jobbágy - Pribula, Stanzel, vylúčení: 3:6 na 2 min., navyše Ford (Spišs. N. Ves) a Královič (Slov.) obaja 5 min. + DKZ za pästný súboj, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 4012 divákov.







Spišská Nová Ves: Valluš - Žiak, Ališauskas, Romaňák, Barcík, Groch, Valach - Rapáč, Ford, Kester - Hannoun, Johnson, Meireles - Murín, Vartovník, Danielčák - Vandas, Bortňák, Števuliak - Karaffa



Slovan Bratislava: Godla - Acolatse, Bačik, Královič, Sersen, Golian, Ahnelöv, Kubka - Bakoš, Tracey, Takáč - Puliš, Peterek, Hoelscher - Slovák, Minárik, Bondra - Dudáš, Jendek, Kukumberg - Preisinger







HK 32 Liptovský Mikuláš - HC MONACObet Banská Bystrica 0:6 (0:3, 0:1, 0:2)



Góly: 3. Bíreš (Jasenec, Chicoine), 9. Chicoine (Šoltés, Myklucha), 17. Wedman (Faith, Turnbull), 32. Jasenec (Kozák), 47. Wedman (Chicoine), 55. Kozák (Bíreš). Rozhodcovia: Lesay, Žák - Hajnik, Frimmel, vylúčení: 3:6 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 427 divákov.







Liptovský Mikuláš: Surák (47. Klimčák) - Hraško, Bíly, Štrbáň, Ullman, Mezovský, Fekiač, Kirichenko - Gerlach, Sukeľ, Réway - Vojtech, Egle, Šándor - Haluška, Kriška, Vankúš - Sejna, Barcík, Podolínsky



Banská Bystrica: Emond - Žabka, Kozák, Michalčin, Chicoine, Česánek, Zeleňák, Meszáros - Petriska, Boucher, Turnbull - Faith, Wedman, Adams - Šoltés, Myklucha, Kukuča - Tomka, Bíreš, Jasenec -







HK Poprad - DOXXbet Vlci Žilina 3:1 (0:0, 0:0, 3:1)



Góly: 42. Suchý (Bracco, Török), 45. Giľák (Nauš, Suchý), 56. Urbánek - 60. Ranford (Tourigny). Rozhodcovia: Štefik, Výleta - Bogdaň, Knižka, vylúčení: 4:2 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 2623 divákov.







Poprad: Vay - Turan, Bourque, Thomas, Romančík, Cardwell, Malina - Calof, Cracknell, Bjalončík - Török, Urbánek, Bracco - Giľák, Suchý, Nauš - Nespala, Mlynarovič, Kundrik



Žilina: LaCouvee - Miller, Tourigny, Korenčík, Gachulinec, Djakov, Holenda - Mucha, Walega, Fejes - Ranford, Baláž, Tkáč - Kolenič, Dej, Koyš - Varga, Galamboš, Juščák







HK Nitra - HK Dukla Ingema Michalovce 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)



Góly: 26. Hrnka (Passolt, Bubela), 58. Kováč (Bajtek, Bača) - 7. Rockwood (Meliško, Krastenbergs), 22. Chmielewski (Rönni, Fominych), 46. Chmielewski (Rönni, Krastenbergs), 58. Kulda (Buc, Vašaš). Rozhodcovia: T. Orolin, Snášel - Jedlička, Šoltés, vylúčení: 4:4 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0.







Nitra: Kašík - Cotton, Mezei, Green, Hain, Vitaloš, Stacha, Bača - Descheneau, Hrnka, Buček - Jackson, Bubela, Passolt - Lacka, Čederle, Okoličány - Kováč, Pobežal, Bajtek



Michalovce: Junca - Bodák, Kulda, Drgoň, Meliško, Marcinko, Brejčák - Michnáč, Rockwood, Krastenbergs - Chmielewski, Rönni, Fominych - Vašaš, Solenský, Kabáč - Svitana, Buc, Varga





tabuľka po 53. kole:



1. Spišská Nová Ves 53 27 9 5 12 172:145 104



2. Košice 53 26 6 8 13 169:130 98



3. Nitra 53 24 8 6 15 193:161 94



4. Žilina 53 23 10 2 18 169:143 91



5. Banská Bystrica 53 22 9 4 18 159:141 88



6. Poprad 53 23 4 6 20 167:144 83



7. Slovan Bratislava 53 21 5 8 19 164:156 81



8. Michalovce 53 20 6 5 22 150:152 77



9. Trenčín 53 22 3 5 23 145:153 77



10. Zvolen 53 17 6 10 20 171:169 73



11. Liptovský Mikuláš 53 14 5 7 27 138:168 59



12. Nové Zámky 53 8 0 5 40 114:249 29

Bratislava 2. marca (TASR) - Hokejisti HC Košice vstúpia do play off z 2. miesta, ktoré s určitosťou obsadia po konci základnej časti. Rozhodli o tom víťazstvom nad HC Nové Zámky 4:1 v zápase predposledného 53. kola dlhodobej časti. Na 2. miesto ešte mohla pomýšľať Nitra, no tá sa o šancu pripravila domácou prehrou s Michalovcami 2:4.Pre Košičanov išlo o prvé víťazstvo po troch prehrách, Nové Zámky prehrali v osemnástom zápase po sebe a už dávnejšie stratili šancu na záchranu. Hostia išli do vedenia už v 10. sekunde, keď Patrika Jurčáka prekonal Richard Hazala. Na konečných 4:1 uzavrel Marek Bartánus, pre ktorého to bol prvý zápas od novembra 2024.Spišiaci si v piatkovom zápase na ľade Košíc vybojovali historický triumf v základnej časti. V nedeľu proti Slovanu potvrdili hernú fazónu, keď triumfovali v siedmom zápase po sebe. Dva góly strelil kapitán Branislav Rapáč, ktorý je s 22 presnými zásahmi druhý najlepší ligový strelec spomedzi slovenských hráčov. Viac gólov strelil iba Samuel Buček z Nitry - 26. O triumfe Spišiakov rozhodol v 60. minúte Michael Vandas. Slovan zvíťazil iba v dvoch zápasoch z uplynulých deviatich. Na ľade Spišskej Novej Vsi prehral vo všetkých deviatich zápasoch od návratu Spišiakov do extraligy v roku 2021.Hráči Banskej Bystrice si napravili chuť po piatkovej prehre so Zvolenom a na ľade Liptovského Mikuláša triumfovali 6:0. Pre Liptákov to bol predposledný zápas v sezóne, keďže s určitosťou obsadia 11. miesto po základnej časti. "Barani" majú isté 5. miesto a play off začnú na ľade súpera. Bodovo sa síce môžu vyrovnať štvrtej Žiline, no tá má lepšie vzájomné zápasy, ktoré sú pri rovnosti bodov rozhodujúci ukazovateľ. V bránke Banskej Bystrice nastúpil druhýkrát v sezóne Zachary Emond a dosiahol prvé čisté konto v slovenskej extralige.Žilinčania skórovali na ľade Popradu až v 60. minúte, keď Brendan Ranford zmaril čisté konto Adama Vaya. Dovtedy inkasovali tri góly a napokon prehrali 1:3. "Kamzíci" bodovali v siedmom zápase po sebe a poskočili na 6. miesto pred Slovan. Pred záverečným kolom základnej časti sú blízko priamej účasti v play off, keďže v piatok ich čaká zápas na ľade posledných Nových Zámkov.Hokejisti Zvolena s určitosťou vstúpia do predkola play off z 10. miesta, no v závere základnej časti majú sľubnú formu. V nedeľu zdolali na domácom ľade Trenčín 4:3 a dosiahli tretie víťazstvo po sebe. Hostia prehrávali po dvoch tretinách 1:4 a hoci sa v tretej dokázali vrátiť do zápasu, vyrovnať sa im už nepodarilo.Góly: 6. Sládok (Olson, Zuzin), 15. Hecl (Halbert, Zuzin), 35. Macek (Viedenský, Brejčák), 39. Marcinek (Rapuzzi) – 8. Lapšanský (Záborský, Josling), 52. Hudec (Lapšanský, Ahl), 54. Hudec (Stapley, Ahl). Rozhodcovia: Baluška, J. Konc ml. – Junek, Durmis, vylúčení: 6:3 na 2 min., presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, 1436 divákov.Zvolen: Kantor – Halbert, Brejčák, Fairbrother, Pišoja, Beňo, Sládok, Kobolka – Zuzin, Olson, Hecl – Keefer, Viedenský, Macek – Marcinek, Rapuzzi, Kudrna – Lunter, Fekiač, Súľovský – GronTrenčín: Kohonen – Hatala, Laurenčík, Macejko, Hlaváč, Starosta, Bečár, Goljer – Krajčovič, Stapley, Ahl – Green, Mráz, Hudec – Josling, Lapšanský, Záborský – Krajč, Kalis, Stránský