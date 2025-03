SÚHRN:V závere prestupov zmenili dres Marchand, Rantanen a ďalší hráči

New York 8. marca (TASR) - V záverečný deň prestupového obdobia v zámorskej NHL zmenilo pôsobisko 45 hráčov. Najviac rezonovali výmeny Mikku Rantanena do Dallasu a Brada Marchanda na Floridu. Kluby nezahrnuli do transakcií žiadneho slovenského hokejistu.



V posledný deň sa uskutočnilo 24 hráčskych výmen. Kluby do nich okrem 47 hráčov zahrnuli aj 28 volieb v nadchádzajúcich draftoch. Zaujímavosťou je, že poslednú výmenu stihol generálny manažér Ottawy Senators Steve Staios nahlásiť 27 sekúnd pred koncom uzávierky. Išlo o príchod útočníka Fabiana Zetterlunda zo San Jose.







Prehľad najvýznamnejších výmen v závere prestupového obdobia NHL:



- Útočník Brad Marchand zamieril z Bostonu na Floridu. Boston si nechal 50 percent jeho platu. Získal za neho podmienenú voľbu v 2. kole draftu 2027.



- Obranca Brandon Carlo zamieril z Bostonu do Toronta. Bruins si ponechali 15% platu a získali Frasera Mintena, podmienený výber v 1. kole draftu 2026 a výber v 4. kole draftu 2025.



- Obranca Henri Jokiharju šiel z Buffala do Bostonu. Sabres získali voľbu v 4. kole draftu 2026.



- Útočník Daniel Sprong zo Seattlu do New Jersey. Devils za neho obetovali voľbu v 7. kole draftu 2026.



- Útočník Mikko Rantanen šiel z Caroliny do Dallasu. V novom pôsobisku následne podpísal 8-ročnú zmluvu s ročným platom 12 miliónov dolárov. Hurricanes získali útočníka so slovenskými koreňmi Logana Stankovena, voľbu v 1. kole draftu 2026, v 1. kole draftu 2028, v 3. kole draftu 2026 a v 3. kole draftu 2027. Obe prvé kolá podliehajú ochrane do 10. miesta.



- Útočník Mark Jankowski z Nashvillu do Caroliny za voľbu v 5. kole draftu 2025



- Obranca Erik Johnson sa vrátil do Colorada, s ktorým v minulosti získal Stanleyho pohár. Philadelphia za neho získala útočníka Givaniho Smitha.



- Útočník Nicolas Aube-Kubel zamieirl z Buffala do New Yorku Rangers. Sabres za neho získali obrancu Erika Brännströma.



- Ottawa angažovala zo San Jose Fabiana Zetterlunda a Tristena Robinsa. Okrem nich získala aj voľbu v 4. kole draftu. Opačným smerom zamierili Zack Ostapchuk, Noah Gregor a voľba v 2. kole draftu.



- Chicago získalo z Utahu kontrakt obrancu Sheu Webera. Člen Hokejovej siene slávy nehrá od roku 2021, no jeho zmluva vyprší až v roku 2026. Blackhawks získali z Utahu aj fínskeho útočníka Aku Rätyho a švédskeho obrancu Victora Söderströma. Utah dostal voľbu v 5. kole draftu 2026.



- Luke Kunin zamieril zo San Jose do Columbusu. Sharks za neho získali voľbu v 4. kole draftu 2025.



- Chicago získalo útočníka Joea Velena. Do Detroitu za neho poslalo brankára Petra Mrázeka a útočníka Craiga Smitha.



- Útočník Scott Laugthon sa stal hráčom Toronta. Maple Leafs za neho poslali do Philadelphie voľbu v 1. kole draftu 2027 a Nikitu Grebjonkina. Flyers si zároveň nechali 50 percent Laughtonovho platu.



- Winnipeg získal útočníka Brandona Taneva zo Seattlu za voľbu v 2. kole draftu 2027. Jets angažovali aj obrancu Luku Shenna z Pittsbrghu za voľbu v 2. kole draftu v roku 2026 a voľbu v 4. kole draftu 2027.



- Útočník Dylan Cozens zamieril z Buffala do Ottawy. Rovnaký smer nabral aj obranca Dennis Gilbert a aj voľba v 2. kole draftu 2026. Sabres získali útočníka Josha Norrisa a obrancu Jacoba Bernarda-Dockera.



- Útočník Andrej Kuzmenko, ktorý nedávno prišiel z Calgary do Philadelphie, sa stal hráčom Los Angeles. Kings za neho poslali "letcom" voľbu v 3. kole draftu 2027.



- Florida a Winnipeg si vymenili brankárov. K "panterom" zamieril Kaapo Kähkonen, opačným smerom šiel Chris Driedger. Panthers nedávno získali aj českého brankára Víteka Vaněčeka. Do Chicaga poslali v inej výmene brankára Spencera Knighta.



- Edmponton získal obrancu Jakea Walmana zo San Jose Sharks za podmienený výber v prvom kole draftu 2026 a nádejného útočníka Carla Berglunda.



- Washington získal z Pittsburghu útočníka Anthonyho Beauvilliera. Opačným smerom šiel výber v 2. kole tohtoročného draftu.



- Colorado získalo deň pred uzávierkou prestupov útočníka Brocka Nelsona z NY Islanders za obrancu Olivera Kylingtona, perspektívneho útočníka Caluma Ritchieho a podmienečné výbery v prvom kole draftu 2026 a treťom v roku 2028.