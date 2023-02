Suja: Chceme obe stretnutia zvládnuť. Slovenky zabojujú doma o postup

Program H-skupiny kvalifikácie ME 2023 žien:



štvrtok 9. februára:



18.00 h: Slovensko - Švajčiarsko



19.00 h: Luxembursko - Taliansko



nedeľa 12. februára:



17.00 h: Švajčiarsko – Taliansko



19.00 h: Slovensko - Luxembursko





Tabuľka H-skupiny:



1. Taliansko 4 4 0 310:203 8 – postup na ME



2. Slovensko 4 2 2 268:257 6



3. Luxembursko 4 1 3 240:260 5



4. Švajčiarsko 4 1 3 180:278 5









Piešťany 6. februára (TASR) – Vyhrať oba zostávajúce zápasy a po trinásty raz sa prebojovať medzi európsku elitu, to je ideálny scenár basketbalistiek Slovenska pred záverečnými dvoma zápasmi kvalifikácie majstrovstiev Európy 2023. V rámci H-skupiny sa predstavia v piešťanskej Diplomat aréne, najskôr vo štvrtok 9. februára o 18.00 h proti Švajčiarsku a následne v nedeľu 13. februára o 19.00 h proti Luxembursku.Realizačný tím napokon musel urobiť pred zrazom ešte jednu vynútenú zmenu, na poslednú chvíľu vypadla z pôvodnej nominácie Nikola Dudášová a namiesto nej povolali Emu Rodákovú z YOUNG ANGELS Košice. "" zhodnotil pre TASR proces tvorby nominácie tréner Sloveniek Juraj Suja.Hlavné absencie sú na rozohrávačskom poste, zodpovednosti na kľúčovej pozícii sa tak musia zhostiť ostatné dievčatá, ktoré možno nemali doteraz v reprezentácii taký výrazný priestor. "" vyhlásil reprezentačný kouč.Slovenky sú pred februárovým asociačným termínom v celkom jasnej pozícii. Taliansko si ako istý víťaz skupiny už v predstihu zabezpečilo postup na európsky šampionát a naše družstvo tak čaká boj o druhú priečku, cez ktorú je tiež možnosť dostať sa majstrovstvá Európy. Ďalej okrem víťazov 10 skupín idú totiž 4 najlepšie tímy z druhých miest a túto zostavu dopĺňa Izrael so Slovinskom ako organizátori podujatia. K tomu, aby sa na túto vytúženú métu podarilo dosiahnuť, je potrebné nezaváhať v zostávajúcich dvoch domácich súbojoch. "" dodal Suja.Širšia nominácia Slovenska na zápasy kvalifikácie ME 2023 proti Švajčiarsku (9. februára) a Luxembursku (12. februára)hráčky:(všetky MBK Ružomberok),(YOUNG ANGELS Košice),(Union Féminine Angers/Fr.),(obe Piešťanské Čajky),(Zaglebie Sosnowiec/Poľ.),(UNI Győr/Maď.),(CDB Clarinos Tenerife/Šp.),(Rutronik Stars Keltern/Nem.),(Al-Qázeres Extremadura/Šp.),(GiroLive Panthers Osnabrück/Nem.)realizačný tím:– hlavný tréner,– asistent trénera,– manažér tímu,– lekár,– fyzioterapeut,, a- maséri