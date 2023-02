Suja po postupe Slovenska: Každý postup si treba vážiť

Piešťany 13. februára (TASR) – Piešťanská Diplomat aréna videla opäť po takmer dvoch rokoch postupovú radosť basketbalistiek Slovenska. Zaplnené tribúny sa po víťazstve 114:59 nad Luxemburskom mohli radovať z toho, že sa tím trénera Juraja Suju predstaví medzi európskou špičkou. Svoju domácu misiu zvládol bez akýchkoľvek výraznejších problémov, výsledkom je 13. účasť na záverečnom turnaji majstrovstiev Európy, ktoré sa 15. – 25. júna odohrajú v Slovinsku a Izraeli.



Slovenky prešli na európsky šampionát z H-skupiny ako druhý najlepší tím z druhých miest. Okrem víťazov skupín si totiž zabezpečili miestenky aj štyri najlepšie družstvá z druhých miest. Túto zostavu uzatvárali organizátori tohtoročných ME – Slovinsko a Izrael. "Znamená to pre mňa veľmi veľa. Konkurencia v Európe a okolo nás sa zvyšuje. Švajčiarky hrali napríklad vyrovnaný zápas s Talianskom. Tímy už vedia hrať basketbal. Každý jeden postup si treba vážiť a vnímať veci, ktoré prinášajú postup. Neskutočne sa teším z toho, že sa nám to opäť podarilo. Budeme držať kontakt s európskou špičkou, budeme medzi najlepšími a v ďalšej kvalifikácii tak budeme nasadení v niektorom z prvých dvoch výkonnostných košov atď.," vyjadril sa pre TASR tréner Slovenska.



Pred nedeľňajšími záverečnými stretnutiami v kvalifikácii sa ešte riešili rôzne scenáre, ktoré by mohli posunúť Slovenky medzi 16 najlepších tímov na starom kontinente. V prvom rade bolo potrebné zvíťaziť nad Luxemburskom, ale napokon sa v ostatných skupinách vyvinuli veci tak, že nebolo potrebné naháňať nejaký počet bodov pri výhre. „My sme dievčatá nezaťažovali. Vedeli sme, že zhruba potrebujeme vyhrať a išli sme od útoku k útoku, od obrany k obrane. Neriešili sme to nejakým veľkým spôsobom. Jasné, keby sme mali konkrétny cieľ, čo musíme dosiahnuť, tak by sme to riešili, ale nebolo to potrebné," uviedol reprezentačný kormidelník.



Vo februárovom asociačnom termíne sa Slovensko predstavilo doma a v oboch prípadoch to bol z tohto pohľadu príkladný tímový výkon. Triumf o 28 bodov nad Švajčiarskom a o 55 bodov nad Luxemburskom, umožnil každej hráčke dostať adekvátny priestor na palubovke. Pozitívom sú napríklad bodové debuty v podaní tria Stella Tarkovičová, Soňa Svetlíková a Viktória Havranová. "Teší ma tímový výkon, ktorý v oboch týchto stretnutiach dievčatá ukázali. Bolo to skutočne o družstve, jedna druhej verili a ja z tohto celého mám veľmi dobrý pocit. Samozrejme, potešilo ma nasadenie dievčat. Je to však samozrejmosť, v reprezentácii sa takto má hrať každá sekunda. Dievčatám prízvukujeme, či sem chodia 5, 6, 7 rokov, alebo sú tu prvýkrát, tak musia hrať naplno, pretože je to národný tím. Mám radosť z toho, že to tak je," prezradil Suja.



Celú kvalifikáciu na ME 2023 orámovali absencie na slovenskej strane, stačí spomenúť mená ako Žofia Hruščáková, Barbora Wrzesiňská, Terézia Páleníková alebo Nikola Dudášová. Plnú 6-zápasovú porciu odohralo len 5 hráčok. Aj toto svedčí o tom, ako sa kolektív dokázal zomknúť a poradiť si so stratami na často kľúčových postoch. "Je to super a veľmi si to vážim. Tak to má vyzerať. Každá jedna prispela, každým tréningom, ktorý sa odrobil. Všetci si zaslúžia obrovský rešpekt za reprezentovanie," vyhlásil tréner Sloveniek.



Hneď na úvod kvalifikačnej cesty za postupom pritom prišla po nádejnom priebehu domáca prehra s Talianskom (66:69), ale slovenské basketbalistky sa z nej podľa Suju dokázali otriasť: "Bolo to ťažké. My sme hrali s Talianskom dobrý zápas, na začiatku štvrtej štvrtiny sme viedli dvojciferným rozdielom a nešťastne sme ho prehrali. V podstate za polhodinu sme padli na dno a nevyzeralo to dobre. Nevedeli sme, ako sa to krížom-krážom bude vyvíjať. Veľmi si vážim a všetkým slúži ku cti, či dievčatám alebo môjmu realizačnému tímu, že sme verili krok po kroku, že šanca stále žije a ideme o ňu bojovať. Je to pre mňa veľmi cenné."



Veľmi dôležité bolo novembrové okno, v ktorom sa podarilo uhrať síce nepriaznivý výsledok s Talianskom (60:81), ale stiahnuť čo-to z rozdielu a ísť tak do ďalších zápasov v lepšom postavení. "Ani po zápase s Talianskom sme to nezabalili. Jasné, majú obrovskú kvalitu, ale bojovali sme tam. Prehrávali sme u nich o 30 bodov, stiahli sme to na 21-bodový rozdiel. Hralo sa o každý bod, už tam dievčatá ukázali, že im to nie je jedno v reprezentácii, o koľko sa prehrá zápas. Dievčatá ukázali v kvalifikácii charakter. Ani stretnutie v Luxembursku počas druhého reprezentačného okna nebol jednoduchý, ale dievčatá ho zvládli," myslí si kouč Slovenska.



Odmenou pre jeho tím je, že sa predstaví na 39. edícii majstrovstiev Európy. Dejiskom záverečného turnaja bude 15. – 25. júna slovinská Ľubľana a izraelský Tel Aviv. Žreb skupinovej fázy ME je na programe 8. marca a tímy budú do neho nasadené podľa rebríčka Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA). V ktorej krajine by sa radšej Slovensko predstavilo? "Ťažká otázka. Je mi to momentálne jedno, som rád, že vôbec ideme na majstrovstvá Európy," odpovedal na záver Suja.