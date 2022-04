Suja po výhre Ružomberka nad Piešťanmi:

Niké EXZ - 1. zápas finále:



MBK Ružomberok - Piešťanské Čajky 53:51 (25:19)



Zostavy a body:



Ružomberok: Burová 12, Stašová 11, Havranová a Praženicová po 4, Buknová 2 (Motleyová 12, Grayová a Pavičová po 4, Turudičová 0)



Piešťany: Jamesová 8, Boothová a Tadičová po 6, Hašková 3, Martišková 2 (Andělová 12, Pirttineová 8, Moravčíková 6). TH: 23/17 - 10/7, fauly: 16 - 22, trojky: 2 - 6, rozhodovali: Šarišský, Margala, Karniš, štvrtiny: 7:10, 18:9, 15:14, 13:18, 1000 divákov.



/stav série - 1:0/

Ružomberok 16. apríla (TASR) - Finálovú sériu Niké extraligy žien odštartovali lepšie basketbalistky MBK Ružomberok, v prvom zápase o majstrovský titul zvíťazili nad Piešťanskými Čajkami 53:51. Najlepšou strelkyňou víťazného tímu bola s 12 bodmi dvojica Patricia Burová a Adrienne Motleyová.V sérii hranej na tri víťazstvá sa Ružomberčanky ujali vedenia 1:0. Finálová séria sa teraz presúva do Piešťan, druhý zápas je na programe v stredu 20. apríla o 16.00 h.Finálovú sériu otvoril lepšie Ružomberok, v prvom stretnutí o titul zaznamenal úvodné štyri body. Navlas rovnako odpovedali aj hosťujúce Piešťany, celkovo sa niesla úvodná 10-minútovka v znamení streleckej nepresnosti z oboch strán. Dlhšia zápasová prestávka bola jasne badateľná, nik nemal herne navrch. S postupom času sa dostali do lepšieho tempa Čajky, bodovo chudobnú prvú štvrtinu vyhrali 10:7. V druhej časti pokračoval zo začiatku totožný priebeh,sa doťahovala, ale Piešťany sa javili bojovnejšie a najmä kontrolovali doskakovanie. Dôležitá bola 7-bodová šnúra domácich basketbalistiek, ktorou sa momentum presunulo na ich stranu. To sa ukázalo aj na polčasovom skóre - 25:19.Po prestávke pokračovala bitka o každý bod, postupne sa zlepšovali ofenzívy na oboch stranách. Ružomberok si držal dostatočný bodový odstup, v piatej minúte Praženicová upravovala na najvyššie domáce vedenie v zápase - 33:23. Po oddychovom čase ale Piešťany zabrali, 7 bodmi v rade sa vrátili do boja o víťazstvo. Z celkom tvrdej hry ťažil viac úradujúci majster, dvojica Burová a Stašová pomohla k opätovnému odskočeniuna 40:33 po troch štvrtinách. Čajky však úvodný finálový zápas nezabalili, výrazne im k tomu pomohla streľba za tri body a celkovo solídna útočná produkcia. Razom bolo z toho v záverečnej časti otvorené stretnutie, rozdiel sa scvrkol na jeden bod. O víťazovi sa rozhodovalo v závere, ako kľúčová sa ukázala trojka domácej Burovej a následná strata na hosťujúcej strane. Čajky ešte mali možnosť v samotnom závere rozhodnúť, ale ďalekonosný pokus si cestu do koša nenašiel.Hlasy po zápase:Juraj Suja, tréner Ružomberka:Peter Jankovič, tréner Piešťan:Gabriela Andělová, hráčka Piešťan: