Suková a Šlégr kandidujú do Rady ČT

Praha 24. januára (TASR) – Bývalá najlepšia tenistka sveta vo štvorhre Helena Suková i držiteľ hokejového zlata z Nagana Jiří Šlégr kandidujú do Rady Českej televízie (ČT). Bývalí českí reprezentanti sú dvaja z 90 kandidátov na šesť voľných miest v dozornom orgáne verejnoprávneho média, informujú české spravodajské weby.



Víťazku 14 grandslamových turnajov vo štvorhre, dvojnásobnú striebornú medailistku z olympijských hier (1988 v Soule a 1996 v Atlante) a niekdajšiu 4. hráčku sveta v singli navrhol Český filmový a televízny zväz FITES. Suková po skončení kariéry v roku 2010 absolvovala štúdium psychológie na Filozofickej fakulte Univerzity Palackého, v súčasnosti poskytuje psychologické poradenstvo.



Člena prestížneho hokejového spolku Triple Gold Club (víťaz MS, OH i Stanleyho pohára) Jiřího Šlégra nominoval hokejový klub HC Verva Litvínov. Šlégr už v minulosti pôsobil vo verejných funkciách, od roku 2010 do roku 2013 bol "Guma", ako znie jeho prezývka, poslancom dolnej komory českého parlamentu.



Z 90 kandidátov do Rady ČT a 32 do Rady Českého rozhlasu (ČRo) vyberie volebný výbor Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR v prvom februárovom týždni finálovú skupinu, tak, aby na voľné miesto pripadli traja kandidáti. Suková a Šlégr sa potrebujú v prvom kroku dostať do 18-člennej užšej nominácie, z ktorej budú v marci vyberať poslanci Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR. V súčasnej Rade ČT od roku 2017 sedí olympijský víťaz z Atlanty, rýchlostný kanoista Martin Doktor.