Suľa prestúpil z MŠK Žilina do FC ViOn Zlaté Moravce

Zlaté Moravce 7. júla (TASR) - Slovenský futbalový obranca Samuel Suľa sa stal hráčom FC ViOn Zlaté Moravce. Bývalý reprezentant do 21 rokov bol v tíme už jeden a pol roka na hosťovaní z MŠK Žilina, teraz sa kluby dohodli na trvalom prestupe hráča.



Suľa podpísal s ViOn-om dvojročnú zmluvu. Doteraz odohral za červeno-modrých 42 ligových zápasov, v ktorých strelil dva góly. V minulej sezóne si pripísal štyri gólové asistencie. "Mal som rozhovory s viacerými ľuďmi, po ktorých som usúdil, že najlepšia možnosť bude opäť pôsobiť v Zlatých Moravciach. Je to tu pre mňa známe prostredie, v ktorom sú ideálne podmienky pre rast mladých hráčov. Je to dôvod, prečo som sa sem vrátil, aj keď to chvíľu trvalo," uviedol 23-ročný Suľa v tlačovej správe ViOn-u.



Spokojnosť s jeho príchodom je aj v Zlatých Moravciach. "Poviem pravdu, že so Suličom sme už nerátali. Nie preto, že by sme ho nechceli, ale preto, že mal vážnu ponuku z popredného klubu Niké ligy. Rokovania však podľa našich informácií stroskotali na nedohode klubov. Okamžite sme s hráčom a jeho materským klubom vstúpili do debaty. V podstate to bolo rýchle. Poďakovanie patrí aj vedeniu MŠK Žilina, že sme sa dohodli na prestupe. Samo tam mal ešte polroka platný kontrakt, bola potrebná dohoda klubov. Prichádza futbalista, ktorý dôverne pozná naše prostredie a my jeho. Tým, že nemá problém hrať na pravom aj ľavom bekovi, máme tieto pozície vyriešené a uzavreté. Spolu s Majdanom a Čonkom vytvoria dobrú konkurenciu," povedal generálny manažér ViOn-u Marek Ondrejka.