Süle má koronavírus, Flick musel vyradiť štvoricu hráčov

Berlín 10. novembra (TASR) - Futbalová reprezentácia Nemecka sa vo štvrtkovom zápase kvalifikácie MS 2022 s Lichtenštajnskom musí zaobísť bez Niklasa Süleho, ktorý mal pozitívny test na koronavírus. Tréner Hansi Flick nemôže počítať ani s Joshuom Kimmichom, Jamalom Musialom, Sergem Gnabrym a Karimom Adeyemim. Všetci štyria boli v blízkom kontakte so Sülem a museli ísť do karantény.



Všetci hráči budú chýbať aj v nedeľnom zápase kvalifikácie v Arménsku. Kimmicha z Bayernu Mníchov v Nemecku tvrdo kritizovali po tom čo priznal, že nie je očkovaný, pretože ho znepokojujú vedľajšie účinky vakcíny. Süle je zaočkovaný dvoma dávkami. "Dúfam, že sa už nestane, že budem musieť poslať piatich hráčov domov kvôli koronavírusu," povedal Flick na stredajšej tlačovej konferencii. Tréner zdôraznil, že v Nemecku nie je povinné očkovanie, ale dodal: "Pre mňa je však jediným východiskom z pandémie dať sa zaočkovať. Každý má v konečnom dôsledku svoju zodpovednosť a má právo odmietnuť. Ale môj názor je veľmi jasný a chcem, aby hráči boli zaočkovaní."



Nemecký tréner povolal do tímu Jonathana Taha, Maximilana Arnolda, Ridlea Bakua a Kevina Vollanda.